Quand l’intelligence artificielle joue la carte de la santé

Plus qu’un simple phénomène de mode, l’intelligence artificielle est aujourd’hui largement utilisée dans nombre de secteurs et métiers. Ce formidable essor de l’intelligence artificielle s’explique à la fois par l’explosion du volume de données numériques dont disposent les entreprises, les puissances de calcul disponibles et la maturité des technologies utilisées pour le traiter. Dans ce contexte, des opérations fastidieuses et répétitives exercées manuellement sont aujourd’hui largement automatisées afin d’assister au mieux les utilisateurs dans la réalisation de leurs différentes tâches. À l’image d’autres métiers, par exemple la relation client, le secteur de la santé est aujourd’hui l’un des grands bénéficiaires des nombreux apports de l’intelligence artificielle.

Une réponse concrète à des besoins stratégiques

À de nombreux niveaux (recherche, analyses, etc.), l’intelligence artificielle est aujourd’hui un véritable allié pour les professionnels de santé. Utilisée sous forme d’expérimentation il y a encore peu de temps, elle est aujourd’hui largement déployée dans différents cas d’usage. Parmi les applications les plus concrètes, celles liées au dépistage de maladies et d’infections sont particulièrement pertinentes et commencent à devenir de véritables must have, notamment pour les laboratoires qui doivent gérer de larges volumes de données et de prélèvements. L’idée est alors de mettre en œuvre de véritables outils d’aide au diagnostic.

À titre d’exemple, en associant l’imagerie à l’intelligence artificielle, les médecins et personnels en charge d’analyser les prélèvements pourront alors améliorer leur diagnostic en étant aidés par l’intelligence artificielle. Dans le dépistage du cancer, cela se traduit par exemple par une plus grande fiabilité des diagnostics et une nette diminution des mauvaises interprétations qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. L’intelligence artificielle représente alors une formidable aide au diagnostic, ultra précise, fiable et reproductible, au service des professionnels de santé.

Transformer le professionnel de santé

Prenons un exemple concret des apports de l’IA sur l’analyse de prélèvements faits sur des lames. Grâce à l’intelligence artificielle, il est possible d’analyser entièrement les lames au fur et à mesure de leur numérisation sans qu’un professionnel de santé n’ait à intervenir. Identifier et localiser les cellules anormales sur les images est alors plus simple. . Les cellules sont ensuite présentées dans une galerie, ordonnées en fonction de leur degré d’intérêt pour le diagnostic. Chaque cellule peut être visualisée dans son environnement avec la possibilité de zoomer-dézoomer comme on pourrait le faire avec un microscope. Le temps d’analyse traditionnellement nécessaire est alors optimisé et la pertinence du diagnostic renforcée.

L’essor des technologies de pointe à l’image de l’intelligence artificielle va donc jouer un rôle central dans le secteur de la santé. En ce sens, la maitrise de l’intelligence artificielle et son application à des cas d’usages comme le dépistage sont fondamentales. Ce faisant, les professionnels de santé pourront mener à bien leurs missions dans les meilleures conditions en s’appuyant sur des dispositifs innovants leur apportant des gains en pertinence et en sécurité dans leurs différentes tâches.

Par Arnaud Renouf , Président de DATEXIM