Nouveau Livre - Sécurité informatique : Le piratage informatique ne passera pas par moi

Écrit par Michel Gérard, expert en sensibilisation à la sécurité informatique et Président de Conscio technologies, ce nouvel ouvrage pratique qui s’adresse à tous et particulièrement aux professionnels vise à dresser un rapide aperçu des cyber menaces existantes et des bons réflexes à avoir pour pouvoir évoluer en toute sécurité dans le cyber espace.

La sensibilisation des utilisateurs en cybersécurité revêt une importance critique. En la matière, il ne faut se priver d’aucun moyen possible. C'est dans cette optique que le livre « Le piratage informatique ne passera pas par moi » a été écrit. Il s’agit d’une démarche originale dans un format peu utilisé jusqu’à présent. Dans cet ouvrage en couleur et illustré de 118 pages, le lecteur pourra trouver un aperçu de la menace que représentent les cybercriminels, des enjeux pour eux et pour la structure qui les emploie, des sujets suivants : ingénierie sociale, phishing, smishing, codes malveillants, navigation sûre, mots de passe, réseaux sociaux, poste de travail, smartphones, shadow IT, mobilité, sauvegarde, domicile numérique et objets connectés. Un accent est également mis sur le télétravail, largement déployé dans le cadre de la crise COVID-19. De plus, différents exemples et mises en situation sont aussi présentés. Ces différents éléments constituent le Kit de départ pour mieux comprendre les menaces auxquelles nous devons tous faire face et les bons réflexes à avoir.

Miche GÉRARD, auteur de l’ouvrage, précise « Le thème de la cybersécurité est souvent perçu comme un sujet d’expert complexe. Le but de cet ouvrage est de vulgariser ce sujet stratégique qui impacte au quotidien la vie de milliers d’entreprises, de collaborateurs et de citoyens. Adapté à tous, ce livre didactique est un bon moyen de développer une culture de la vigilance pour se protéger du risque cyber. Ainsi, les lecteurs pourront accéder à des informations pratiques qu’ils pourront mettre en application en cas de doute ou de comportement suspect. Au final, ils pourront ainsi ne pas se retrouver seuls face à une interrogation et ne pas commettre d’impairs ou d’actions qui pourraient compromettre leur sécurité IT.

Le piratage informatique ne passera pas par moi est disponible ici au prix de 9,50 euros: www.lepiratageinformatiquenepasserapasparmoi.fr