L’IFIC soumet un mémoire à l’ACFM au sujet de l’autorisation d’opérations limitée

TORONTO, 24 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) a déposé aujourd’hui un mémoire auprès de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) en réponse au bulletin no 0847-P, Modifications proposées aux Règles 2.3.2 et 2.3.3, Autorisation d’opérations limitée, de l’ACFM.



Dans son mémoire, l’IFIC a indiqué qu’il appuyait entièrement les modifications proposées au bulletin no 0847-P, qui comprennent le retrait de l’obligation d’utiliser le formulaire d’autorisation d’opérations limitée pour attester l’autorisation d’opérations du client. La modification permettrait aux courtiers de faire cette attestation de la manière qui convient le mieux à leurs activités.

