Kuluvan tilikauden tuloksen arvioidaan kääntyvän voitolliseksi

Saga Furs Oyj:n kuluvan tilikauden ensimmäisten huutokauppojen tuloksissa on näkynyt positiivisesti turkisnahkojen kysynnän kasvu. Sekä joulu- että maaliskuun huutokaupoissa minkinnahkojen hintataso on noussut merkittävästi viime vuodesta. Ketunnahkojen myyntimäärät ovat kasvaneet viime vuodesta selvästi. Tämä on seurausta viime kauden edullisemman hintatason luomasta uudesta kysynnästä, perinteisesti merkittävän markkina-alueen Kiinan selvästä piristymisestä sekä muoti- ja tekstiiliteollisuuden kiinnostuksesta turkiksiin.



Enemmistö kuluvan tilikauden aikana tarjottavista turkisnahoista tarjotaan tilikauden jäljellä olevissa huutokaupoissa kesä- ja syyskuussa 2021, joiden onnistuminen ratkaisee tilikauden tuloksen. Turkisnahkojen markkinatilanteen uskotaan jatkuvan hyvänä, joskin nopea hintojen nousu lisää markkinariskiä. Koko tilikauden tuloksen arvioidaan kääntyvän voitolliseksi.

