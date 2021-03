English Finnish

Savosolar Oyj

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 24.03.2021 klo 16.00 (CET)

Noin 89,51 prosenttia Savosolar Oyj:n optio-oikeuksista 2-2020 käytettiin osakkeiden merkintään

Noin 89,51 prosenttia Savosolar Oyj:n (”Savosolar” tai ”Yhtiö”) optio-oikeuksista 2-2020 käytettiin osakkeiden merkintään, minkä johdosta Yhtiö kerää noin 1,25 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Yhtiö on päättänyt suunnatusta osakeannista, jolla Yhtiö kerää noin 0,15 miljoonaa euroa (”Suunnattu Anti”).

Osakkeiden merkintäaika Savosolar Oyj:n optio-oikeuksilla 2-2020 päättyi 19.03.2021. Optio-oikeuksien perusteella merkittiin 12.977.135 uutta osaketta ja Yhtiö sai noin 1,25 miljoonaa euroa uutta pääomaa ennen kuluja. Noin 89,51 prosenttia optio-oikeuksista käytettiin osakkeiden merkintään.

Kuten Yhtiö tiedotti 08.03.2021, Yhtiö on tehnyt sopimuksen määrältään enintään noin 0,42 miljoonan euron suuruisesta merkintätakauksesta, jota voidaan käyttää, jos optio-ohjelmaan 2-2020 kuuluvia optio-oikeuksia ei käytetä osakemerkintään täysimääräisesti. Täten Yhtiön hallitus on päättänyt Suunnatusta Annista, jossa enintään 1.521.496 uutta osaketta tarjotaan merkittäväksi ja jossa Yhtiö kerää noin 0,15 miljoonaa euroa ennen kuluja. Merkintähinta on 0,977 Ruotsin kruunua per osake, mikä on sama merkintähinta kuin optio-oikeuksien nojalla.

Suunnattuun Antiin liittyvän merkintätakaussopimuksen mukaan sijoittaja on oikeutettu takauspalkkioon, joka on määrältään 8 prosenttia merkintätakauksesta, siinä määrin kuin Yhtiö käyttää merkintätakausta. Palkkio maksetaan rahana.

Optio-oikeudet, joita ei käytetty osakkeiden merkintään, ovat arvottomia ja poistetaan optio-oikeuksien haltijoiden arvo-osuustileiltä.

