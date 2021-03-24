JM技术获选用于世界首套气候中性甲醇装置，促进可持续燃料的生产

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伦敦, March 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 可持续技术（包括可持续燃料和化工产品的关键技术）龙头企业Johnson Matthey（JM）欣然宣布：公司已签署协议，为世界第一套利用风能的甲醇装置（智利巴塔哥尼亚Haru Oni项目）提供尖端技术、设备和咨询服务。



Haru Oni项目由Siemens Energy与Johnson Matthey以及包括Porsche在内的其他几家大型企业合作开发，将成为世界首套生产气候中性生态甲醇和生态汽油的综合性商业化大型装置。生态燃料的性能与汽油和柴油类似，但使用可再生能源生产，因此推动生态燃料生产是能源转型的重要一步。

作为合成气脱碳解决方案提供商，JM将提供甲醇技术的许可，并为这一开创性的项目提供工程设计、催化剂和设备。JM设计的装置将采用大气中的二氧化碳作为原料，转化成生态甲醇。二氧化碳将通过直接的空气捕获来回收，并与由水质子交换膜（PEM）电解生成的绿色氢气结合。通过使用JM的最新创新催化剂，试点装置将进一步展示JM在绿色化工产品和燃料领域的领先地位，以及对脱碳和可持续性的承诺。

在Haru Oni的最初试运行阶段，装置产能最早将在2022年达到每年约90万升生态甲醇的水平。在其后的两个阶段，生态燃料产能到2024年将提高到约5,500万升；到2026年提高到约5.5亿升。按每周使用50升计算，该产量足以供大约22万辆汽油车使用。

Johnson Matthey董事总经理John Gordon说：“我们非常高兴能再次与Siemens Energy合作，共同实施这一开创性项目，将风能转化为清洁、绿色、净零的化工产品和燃料，让世界变得更加清洁、更加健康。这是两年工作的成果，也见证了他们对JM的工程设计专业知识以及能力的信心，相信我们能够成功设计和帮助交付各种规模和原料的甲醇装置。我们期待着项目第一阶段的顺利完成，并期待在以后的阶段通力合作，大展宏图。”

Johnson Matthey是科学领域的全球领先企业，致力于打造更清洁、更健康的世界。200多年来，我们始终致力于创新和技术突破，为客户产品带来性能、功能和安全性的改进。2020年我们获得了伦敦股票交易所的绿色经济标志（这项标志授予环境解决方案收入在总收入中占比50%以上的公司）。我们的科学技术在低排放运输、制药、化学加工和最有效利用地球自然资源等领域具有全球影响力。今天，15,000多名Johnson Matthey专业人员与我们的客户及合作伙伴密切协作，为我们周围的世界带来真正改变。如需获取更多信息，请访问 www.matthey.com

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