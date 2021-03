English Finnish

Aspo Oyj

Sisäpiiritieto

24.3.2021 klo 17.15





Rolf Jansson nimitetty Aspon toimitusjohtajaksi

Aspo Oyj:n hallitus on nimittänyt Rolf Janssonin Aspon uudeksi toimitusjohtajaksi. Jansson aloittaa uudessa tehtävässään viimeistään lokakuun alussa.

Aspon nykyinen toimitusjohtaja Aki Ojanen ilmoitti aiemmin yhtiön hallitukselle käyttävänsä mahdollisuutta jäädä eläkkeelle vuonna 2021 täyttäessään kuusikymmentä vuotta. Sovitun aikataulun mukaisesti Ojanen jatkaa konsernin toimitusjohtajana ja tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana siihen asti, kunnes Jansson aloittaa tehtävässä.

Rolf Jansson toimii tällä hetkellä VR Groupin toimitusjohtajana. Jansson on työskennellyt VR Groupin palveluksessa vuodesta 2009 alkaen. Ennen nimitystään VR Groupin toimitusjohtajaksi vuonna 2016 hän työskenteli ensin yhtiön kehitysjohtajana ja sen jälkeen VR Transpointissa, jossa hän vastasi liiketoiminnan uudistamisesta sekä kilpailukyvyn kehittämisestä. Hän on työskennellyt aiemmin myös johtajana Nordea Corporate Financessa ja liikkeenjohdon konsulttina Booz Allen Hamiltonissa. Koulutukseltaan Jansson on diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri.

”Rolfin vahva liiketoimintaosaaminen ja laaja-alainen johtajakokemus antavat hänelle erinomaiset lähtökohdat Aspon toimitusjohtajan tehtävään. Hänellä on myös Aspon liiketoimintojen kannalta tärkeää ymmärrystä sekä logistiikasta että itämarkkinoista. Toimitusjohtajan valintaa edelsi perusteellinen hakuprosessi, ja Rolfin kokemus sekä asiantuntemus vastasivat parhaiten vaatimuksiamme. Uskon, että Rolf on oikea henkilö johtamaan monialayhtiö Aspoa tulevina vuosina ja huolehtimaan omistaja-arvon luomisesta vastuullisella ja kaikki sidosryhmät huomioivalla tavalla”, sanoi Aspon hallituksen puheenjohtaja Gustav Nyberg.

”Odotan innolla mahdollisuutta tutustua lähemmin Aspon tiimiin ja liiketoimintoihin. Olen vakuuttunut siitä, että Aspo on hyvässä asemassa menestymään koronaviruspandemian jälkeisessä toimintaympäristössä. Tavoitteeni on jatkokehittää Aspon liiketoimintoportfoliota kokonaisvaltaisesti ja vastuullisesti, keskittyen sekä kasvuun että kannattavuuteen”, sanoi Rolf Jansson.



Aspo Oyj

Hallitus