GUERBET : Résultats annuels 2020

Résultats annuels 2020

Chiffre d’affaires en ligne avec les prévisions dans un contexte sanitaire dégradé : -12,8% à taux de change courant à 712,3 M€ -10,0% à taux de change constant (TCC) (1) Résilience de la marge d’EBITDA (2) à 14,1% Proposition d’un dividende maintenu à 0,70€/action Free cash-flow en progression à 40 M€ avec une amélioration significative du BFR Réduction de la dette nette à 257 M€ Confirmation de la roadmap stratégique en 2021 : Forte croissance du segment Imagerie Interventionnelle et des solutions d’injection Renforcement des positions du Groupe sur la zone APAC Finalisation des études cliniques et poursuite des investissements industriels pour Gadopiclenol Poursuite des investissements en Intelligence Artificielle Des perspectives financières favorables : Chiffre d’affaires 2021 attendu en hausse malgré une crise sanitaire toujours présente Pérennisation de 50% de la baisse des coûts mise en œuvre en 2020



Villepinte, le 24 mars 2021 – Guerbet (FR0000032526), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale annonce ses résultats annuels consolidés pour l’exercice 2020.

Le Conseil d’Administration du 24 mars 2021 a arrêté les comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. Les procédures d’audit sont terminées et le rapport des Commissaires aux Comptes est en cours d’émission.

Dans un contexte sanitaire dégradé, un chiffre d’affaires en ligne avec les prévisions

Le report de certains examens et des actes radiologiques non essentiels a fortement pesé sur l’activité entrainant une contraction du marché. Dans cet environnement difficile, le Groupe a su préserver ses parts de marché en continuant à servir ses clients pour préserver la santé des patients.

Au 31 décembre 2020, le chiffre d’affaires publié est de 712,3 M€ en retrait de 12,8% par rapport au 31 décembre 2019, incluant un effet de change défavorable substantiel de 23,1 M€. Le chiffre d’affaires, à taux de change constant (TCC), est en repli de 10,0%, conformément aux anticipations du Groupe.

Le chiffre d’affaires de l’activité Imagerie Diagnostique est en recul de 11,4% à TCC. Il s’élève à 615,2M€ contre 719,4 M€ au 31 décembre 2019, soit -14,5% à taux de change courant.

Sur le pôle IRM , les ventes diminuent de 15,3% à TCC et de 17,2% à taux de change courant à 227,6 M€. Cette évolution s’explique par un effet volume défavorable en lien direct avec la crise sanitaire et dans une moindre mesure par un effet prix défavorable localisé en Europe lié au générique de Dotarem®.

, les ventes diminuent de 15,3% à TCC et de 17,2% à taux de change courant à 227,6 M€. Cette évolution s’explique par un effet volume défavorable en lien direct avec la crise sanitaire et dans une moindre mesure par un effet prix défavorable localisé en Europe lié au générique de Dotarem®. Sur le pôle Rayons X, le chiffre d’affaires est en repli de 8,8% à TCC. Il s’élève à 385,3 M€ à taux de change courant soit -12,6% par rapport à 2019, avec une bonne résistance de Xenetix® sur l’ensemble de l’année.

Le chiffre d’affaires de l’activité Imagerie Interventionnelle est en léger repli à -1,5% à TCC (-2,7% à taux de change courant), toujours porté par les ventes de Lipiodol® en progression de près de 1% à TCC. Le chiffre d’affaires du pôle s’élève à 73,5 M€ à taux de change courant contre 75,5 M€ en 2019.

Un EBITDA conforme aux anticipations grâce à une discipline rigoureuse sur les coûts

Comptes consolidés (normes IFRS) 2019



Publié 2020



Publié Chiffre d’affaires 816,9 712,3 EBITDA 111,5 100,7 % du chiffre d’affaires 13,7% 14,1% Résultat Opérationnel 51,7 41,3 % du chiffre d’affaires 6,3% 5,8% Résultat net 37,3 17,7 % du chiffre d’affaires 4,6% 2,5% Endettement net 296,5 256,6

Au 31 décembre 2020, l’EBITDA du Groupe reste supérieur à 100 M€ représentant une marge de 14,1% contre 13,7% en 2019. Cette performance est en ligne avec les attentes du Groupe.

Dans un contexte de crise sanitaire inédit, le Groupe a su réagir pour préserver la qualité de ses équilibres financiers en renforçant la discipline de contrôle de couts déjà engagée lors des derniers exercices dans le cadre du plan Cost-to-Win. Sur l’exercice 2020, la baisse des coûts de structures s’élève à un peu moins de 30 M€ auxquels s’ajoutent 9 M€ d’amélioration des couts de fabrication. 50% des économies réalisées seront reconduites sur l’exercice 2021.

L’organisation industrielle a été optimisée avec la vente du site de production de Montréal survenue le 15 juillet 2020. Cela permettra une réduction supplémentaire des coûts de fabrication en 2022 et 2023.

Au 31 décembre 2020, le Résultat opérationnel s’établit à 41,3 M€ soit une marge de 5,8%.

Le Résultat net s’élève à 17,7 M€ contre 37,3 M€ au titre de l’exercice 2019. Cette baisse s’explique essentiellement par des effets de change défavorables importants et par la dépréciation des actifs de la filiale canadienne pour 4,4 M€ à la suite de la vente du site de production de Montréal.

Amélioration de la structure financière, proposition de dividende de 0,70€/action

Au 31 décembre 2020, les capitaux propres s’élèvent à 364 M€. Le free cash-flow est à nouveau en amélioration à hauteur de 39,9 M€ portant l’endettement financier net du Groupe à 256,6 M€ contre 296,5 M€ à fin 2019, faisant ressortir un ratio dette nette/ EBITDA de 2,55 à fin 2020 contre 2,66 à fin 2019 (incl. IFRS16).

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 28 mai 2021, le versement d’un dividende de 0,70 € par action.

2021 : Poursuite de la transformation et dynamique pour le Groupe

Dans un contexte toujours incertain sur l’évolution de la situation sanitaire, le Groupe reste confiant pour retrouver en 2021 le chemin de la croissance.

Après un premier trimestre qui devrait être en repli, Guerbet anticipe pour 2021 une croissance de son chiffre d’affaires à compter du deuxième trimestre. Le Groupe pourra compter sur :

Les performances toujours robustes de Lipiodol®

Le développement des solutions d’injection et des consommables

La progression de ses ventes sur la zone APAC

L’activité des prochains mois devrait également continuer à être marquée par l’accélération des ventes du générique de Dotarem® aux Etats-Unis. Toutefois, le Groupe estime que l’impact sera limité avec une évolution des volumes et des prix de Dotarem® qui devrait être comparable à l’Europe où le générique est déjà présent depuis plus de 3 ans.

Le Groupe annonce par ailleurs des résultats positifs pour les 2 études cliniques de phase III avec Gadopiclenol, nouveau produit de contraste macrocyclique à base de gadolinium (Gd) pour l’IRM, destiné à être administré à une dose de Gd plus faible qu’avec les produits existants. Le Groupe vise l’obtention des premières autorisations de mise sur le marché (AMM) en 2023. Pour rappel, les études de phase III sont destinées à valider l’efficacité et la tolérance de Gadopiclenol sur un grand nombre de patients, comparativement à un produit de référence.

Parallèlement à la croissance des ventes, Guerbet poursuivra ses efforts engagés dans le cadre de son plan d’économies, pérennisant 50% des baisses de coûts réalisées en 2020, avec pour ambition d’améliorer à moyen terme son taux d’EBITDA et d’assurer au Groupe une croissance forte et durable.

(1) A taux de change constant : les montants et taux de croissance sont calculés en neutralisant l’effet de change. Celui-ci est défini comme la différence entre la valeur de l’indicateur de la période N converti au taux de change de la période N-1 et la valeur de l’indicateur de la période N-1.

(2) EBITDA : Résultat Opérationnel + dotation nette aux amortissements et aux provisions.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021

22 avril 2021 après bourse

A propos de Guerbet

Guerbet est un leader de l’imagerie médicale au niveau mondial, offrant une gamme étendue de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de solutions digitales et IA, pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle, afin d’améliorer la prise en charge thérapeutique des patients. Pionnier depuis 95 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 600 collaborateurs dans le monde, Guerbet innove en continu et consacre 10 % de ses ventes à la Recherche & Développement dans quatre centres en France, en Israël et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 712 millions d’euros. Pour plus d’informations sur Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses y compris, notamment, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe et l’environnement économique dans lequel le Groupe exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels du Groupe et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la Food and Drug Administration ou l’European Medicines Agency, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats. Une description détaillée des risques et incertitudes liés aux activités du Groupe figure au Chapitre 4.8 « Gestion et facteurs de risques » du Document d’Enregistrement Universel du Groupe enregistré par l’AMF sous le numéro n° D-20-0369 le 28 avril 2020, disponible sur le site du Groupe ( www.guerbet.com ).

Pour plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com

