Galapagos benoemt Bart Filius tot President en Chief Operating Officer

Mechelen, België; 24 maart 2021; 21.01 CET; Galapagos (Euronext & Nasdaq: GLPG) heeft vandaag aangekondigd dat de Raad van Toezicht Bart Filius heeft benoemd tot President en Chief Operating Officer (COO). Onno van de Stolpe blijft de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten overzien, Bart Filius wordt verantwoordelijk voor business development, commerciële strategie, finance, human resources en andere operationele activiteiten.

Bart Filius is sinds 2014 actief bij Galapagos als Chief Financial Officer, en nam de verantwoordelijkheid als COO op zich in 2017. In deze periode, managede Bart de substantiële groei van het bedrijf, voerde hij met succes de Nasdaq IPO uit en speelde hij een leidende rol bij de onderhandelingen voor de R&D-samenwerking met Gilead.

Voor hij bij Galapagos in dienst trad, werkte Bart 13 jaar bij Sanofi, waar hij leidinggevende functies met toenemende verantwoordelijkheid in finance, mergers & acquistions en als country head had. In zijn vroege carrière was Bart management consultant bij Arthur D. Little. Bart heeft een MBA van INSEAD.

In een reactie op deze promotie zei CEO Onno van de Stolpe: “Ik ben zeer verheugd dat Bart deze nieuwe rol op zich neemt. Hij heeft een sleutelrol gespeeld bij de transformatie van Galapagos tot een volledig geïntegreerde biotech. Bovendien heeft hij bewezen dat hij beschikt over een uitstekende strategische visie, zakelijk inzicht en leiderschapskwaliteiten. Ik wil me volledig richten op onderzoek en ontwikkeling, en op onze strategie om first-in-class geneesmiddelen te ontwikkelen op basis van de ontdekking van nieuwe targets.”

Bart Filius voegde hieraan toe: “De kans om, samen met Onno en de Directieraad, Galapagos klaar te stomen voor de toekomst, geeft me veel energie. We zitten midden in de lancering van ons eerste commerciële product en bereiden ons voor op lancering in toekomstige indicaties. Galapagos wil zijn portfolio verbreden door business development en heeft de financiële middelen om dat te doen. Om onze doelstellingen te bereiken, moet onze bedrijfsvoering soepel verlopen. Ik kijk met vertrouwen uit om samen met ons getalenteerde team aan deze 3 prioriteiten te werken. Dit zijn uitdagende maar interessante tijden voor Galapagos.”

Over Galapagos

Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Verschillende geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoeksstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3-studies tot onderzoeksprogramma's in ontstekingsziekten, fibrose, en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com .

