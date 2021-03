Neobank líder no México, albo, fecha parceria com a Acuant para lidar com a conformidade de AML/KYC

Spanish Portuguese

LOS ANGELES, March 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Acuant , um provedor líder global de soluções de verificação de identidade, anunciou hoje uma parceria com o albo , o neobank líder mexicano e integrante da Trusted Identity Platform da Acuant, a fim de fornecer um KYC (Know Your Customer, Conheça seu cliente) digital seguro e transparente para clientes e para cumprir os regulamentos AML (Anti-Money Laundering, Contra lavagem de dinheiro) emitidos pelas autoridades mexicanas.



Fundado em 2016, o albo oferece aos clientes uma conta bancária digital para receber ou transferir dinheiro, além de fornecer finanças pessoais. Não há taxas, filiais físicas, tempos de espera ou burocracia, proporcionando aos indivíduos uma experiência digital completa e conveniente. Você pode baixar o aplicativo e abrir uma conta em menos de três minutos.

Integrar a tecnologia de conformidade da Acuant permite que o albo simplifique o KYC a fim de analisar os dados coletados para cada cliente sem violar sua privacidade. Essa garantia adicional oferece aos clientes a confiança necessária para fazer transações em qualquer lugar do mundo com segurança, preservando a experiência digital geral. O albo agora pode gerenciar melhor as fraudes à medida que continua transformando o setor bancário na região da América Latina.

Historicamente, o México é conhecido como uma área onde a lavagem de dinheiro e a fraude financeira são comuns. Para tentar resolver esse problema, a conformidade com a rigorosa lei de AML do México é necessária a todos os provedores de serviços financeiros que operem na região. Depois de ter examinado muitos fornecedores na área de AML/KYC, o albo identificou a Acuant como uma solução competitiva que lida com fraudes financeiras, atende às demandas regionais de conformidade com regulamentos AML e garante a privacidade das informações do cliente. A tecnologia de identidades digitais da Acuant e as soluções bancárias on-line permitem que o albo seja compatível, resolva a fraude digital e continue a ser um player regulamentado de fintech na região.

“Nossa parceria com a Acuant significa que podemos fornecer a cada cliente um processo que manterá suas informações seguras, ao mesmo tempo em que cumprimos as leis mexicanas e os requisitos regulamentares da maneira mais precisa”, disse Oscar Cruz Hernández, Diretor de Conformidade do albo. “Estamos construindo um relacionamento próspero com a Acuant e esperamos enfrentar o problema de fraude AML de frente.”

“Sem comprometer suas necessidades de AML/KYC, atender à conformidade regulatória foi um obstáculo significativo que ajudamos o albo a superar e estamos muito satisfeitos com o resultado”, disse Yossi Zekri, Presidente e CEO da Acuant. “No mundo digital moderno, a conformidade e a prevenção de fraudes não podem ser negligenciadas para abrir caminho à eficiência. Ela precisa ser abrangente para fornecer aos clientes um serviço confiável.”

Sobre a Acuant

A Acuant é um fornecedor global líder de soluções de verificação de identidade, conformidade regulatória (AML/KYC) e identidade digital. Nossa Trusted Identity Platform é alimentada com IA e aprendizado de máquina assistido por humanos para fornecer resultados incomparáveis e eficiência operacional. A implantação omnicanal oferece experiências transparentes ao cliente a fim de combater fraudes, aumentar as conversões e estabelecer confiança em segundos. Com parceiros líderes em todos os principais setores e concluindo mais de um bilhão de transações em mais de 200 países e territórios, a Acuant é líder em cobertura global.

Sobre o albo

O albo foi fundado em 2016 por Ángel Sahagun Fernandez e é o principal neobank mexicano que oferece uma conta digital para receber, transferir e gastar seu dinheiro livremente. Com seu cartão albo, é possível pagar qualquer conta ou compra em qualquer lugar do mundo e receber notificações em tempo real sobre suas despesas e relatórios inteligentes de fácil leitura, que permitem que você tenha uma melhor compreensão das suas finanças pessoais. O albo recebeu mais de 70 milhões em financiamentos.