A Feedzai, principal Plataforma de Gerenciamento de Risco Financeiro Levanta US$200 Milhões de Investimento em Crescimento Liderado pela KKR

Valor de Financiamento da Série D da Feedzai bem acima de US$1 bilhão

Capital a ser usado para fortalecer ainda mais a posição de líder de mercado da empresa

SAN MATEO, Califórnia e LISBOA, Portugal, March 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Feedzai , principal plataforma do mundo de gerenciamento de riscos financeiros com base na nuvem, anunciou hoje uma rodada de investimentos da Série D de US$200 milhões liderada pela empresa de investimento líder global KKR , com participação dos investidores existentes Sapphire Ventures e Citi Ventures. O novo investimento será usado para acelerar a expansão global da empresa, desenvolver ainda mais suas ofertas de produtos e impulsionar sua estratégia de parceria para fortalecer sua posição como uma das soluções mais abrangentes de prevenção de crimes financeiros e gerenciamento de riscos do mercado.

A plataforma da Feedzai é usada pelas principais instituições financeiras, provedores de pagamento e comerciantes do mundo para gerenciar o risco de crime financeiro, permitindo uma experiência otimizada para os usuários finais. O núcleo da oferta da Feedzai é sua plataforma de inteligência artificial e aprendizado de máquina, que processa dados de clientes e de terceiros para identificar, avaliar e acelerar a remediação de potenciais ameaças.

O resultado real dessa abordagem são índices substancialmente mais altos de detecção de crime financeiro, índices mais baixos de falsos positivos, em contraste com as abordagens legadas, muitas vezes baseadas em regras, e economias significativas de custos para os clientes por meio de menos estornos, triagem mais eficiente de alertas e prevenção de multas regulatórias. Além disso, a tecnologia da Feedzai permite uma experiência mais perfeita e em tempo real para os consumidores. A principal oferta da Feedzai originalmente se concentrou na identificação de fraudes de transações, mas nos últimos anos a empresa vem alavancando a tecnologia subjacente para se expandir em adjacências, como anti-lavagem de dinheiro e abertura de contas – tornando a Feedzai uma das plataformas de prevenção de crimes financeiros com base na nuvem mais abrangentes do mercado.

O investimento vem à medida que a demanda pela tecnologia da Feedzai está acelerando, juntamente com a rápida mudança para o banco e comércio digital, o que levou a um aumento significativo de consumidores que se tornaram vítimas de crime financeiro. Só no último trimestre de 2020, os consumidores enfrentaram um aumento de 650% nos golpes de aquisição de conta, um aumento de 600% nos golpes de falsificação de identidade, e um aumento de 250% nos ataques de fraude bancário on-line em comparação com o primeiro trimestre do mesmo ano, de acordo com Dados da Feedzai .

Atualmente a Feedzai monitora empresas com mais de 800 milhões de clientes em 190 países, com produtos protegendo metade da população do Reino Unido e do Canadá, bem como quatro dos cinco maiores bancos da América do Norte. Muitas das maiores instituições financeiras do mundo, como Citibank, Fiserv e Santander, bem como as Fintechs mais inovadoras do mundo, como SoFi e Mox by Standard Chartered, já usam as soluções de gerenciamento de riscos com IA da Feedzai. Toda vez que alguém abre uma conta bancária, transfere dinheiro ou faz um pagamento com seu dispositivo móvel, essa pessoa tem transparência, conveniência e proteção em 3 milissegundos ou menos - tudo possibilitado pela plataforma de IA da Feedzai.

“A tecnologia da Feedzai é a pedra angular do comércio de hoje, pois os consumidores em todo o mundo esperam experiências bancárias e de pagamento rápidas, confiáveis, perfeitas e, acima de tudo, seguras. O mundo tem requisitos de digitalização mais rápidos e as instituições financeiras precisam de soluções confiáveis que prosperem neste novo ambiente digital em dias e não meses”, disse Nuno Sebastião, CEO e Presidente da Feedzai. “Estamos muito contentes em trabalhar com a KKR para oferecer mais inovação para este espaço e continuar protegendo nossos clientes de um cenário de crime financeiro em constante evolução.”

"A Feedzai oferece uma solução potente para um dos maiores desafios que enfrentamos hoje em dia: o crime financeiro na era digital. O comércio global depende de tecnologias à prova de futuro capazes de lidar com um cenário de ameaças em rápida evolução. Ao mesmo tempo, os consumidores exigem legitimamente uma ótima experiência do cliente, além de fortes camadas de segurança ao usar serviços bancários ou de pagamentos” , disse Stephen Shanley, Diretor Administrativo da KKR.

Spencer Chávez, Diretor da KKR, continuou: “Acreditamos que a plataforma da Feedzai atende exclusivamente a essas expectativas e muito mais, e estamos prontos para trabalhar com Nuno e o resto da equipe para expandir ainda mais sua oferta.”

O investimento segue o encerramento de outro exercício financeiro excepcional em que a Feedzai registrou um crescimento substancial em todos os seus mercados geográficos e verticais de clientes. Além da sua principal oferta, a empresa lançou recentemente a “Feedzai Solutions”, uma iniciativa que visa democratizar a luta contra o crime financeiro, permitindo que instituições financeiras de todos os tamanhos se beneficiem da tecnologia mais avançada disponível hoje em um formato “pronto para uso”. A empresa também expandiu sua estrutura de IA Responsável, recentemente reconhecida como “Fraud Prevention Innovation of the Year" (Inovação de Prevenção de Fraude do Ano) pela Fintech Breakthrough, para permitir que as instituições financeiras ofereçam a melhor experiência possível ao cliente, garantindo que a Justiça, Responsabilidade, Transparência e Ética (Fairness, Accountability, Transparency, and Ethics - FATE) se tornem parte do processo de tomada de decisão.

A KKR fará o investimento através do Next Generation Technology Growth Fund II (fundo II de Crescimento de Tecnologia da Próxima Geração), um fundo dedicado a oportunidades de investimento em capital de crescimento no espaço tecnológico.

Sobre a Feedzai

A Feedzai é líder de mercado no combate ao crime financeiro com a plataforma de gerenciamento de riscos com base na nuvem mais avançada do momento, alimentada por aprendizado de máquina e inteligência artificial. A Feedzai tem uma missão: tornar os serviços bancários e o comércio seguros, combinando a prevenção de fraudes e o combate à lavagem de dinheiro em uma plataforma para controle do crime financeiro. Fundada por cientistas de dados e engenheiros aeroespaciais, a Feedzai é considerada pela Aite uma das melhores da categoria, e uma das empresas de IA mais bem-sucedidas pela Forbes. Os maiores bancos, processadores e varejistas do mundo usam a Feedzai para proteger trilhões de dólares, gerenciar riscos, e aprimorar a experiência do cliente.



Sobre a KKR



A KKR é uma empresa líder global em investimentos que oferece soluções alternativas em gestão de ativos, mercados de capitais e seguros. A KKR tem por objetivo gerar retornos de investimento atrativos seguindo uma abordagem de investimento paciente e disciplinada, empregando pessoas de categoria internacional, e apoiando o crescimento das suas empresas e comunidades do portfólio. A KKR patrocina fundos de investimento que investem em capital privado, crédito e ativos reais, e tem parceiros estratégicos que gerenciam fundos hedge. As subsidiárias de seguros da KKR oferecem produtos de aposentadoria, vida e resseguro sob a gestão do The Global Atlantic Financial Group. Referências aos investimentos da KKR podem incluir as atividades dos seus fundos patrocinados e subsidiárias de seguros. Para mais informações sobre a KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), visite o site da KKR em www.kkr.com e no Twitter @KKR_Co.

Contato com a Mídia:

Feedzai

Igor Carvalho

Dirigente de Comunicações Globais

igor.carvalho@feedzai.com

KKR Américas:

Cara Major ou Miles Radcliffe-Trenner

212-750-8300

media@kkr.com