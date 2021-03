Stardust: The Work and Life of Jeweler Extraordinaire Frédéric Zaavy, con las impresionantes fotografías de John Bigelow Taylor y Dianne Dubler

Dutch French German Italian Russian Spanish

Concepto, fotografías y producción de John Bigelow Taylor y Dianne Dubler (Kubaba Bespoke Books). Taylor y Dubler han creado fotografías para más de 300 libros de obras de arte, arquitectura, joyería y antigüedades.

Texto del escritor filosófico francés Gilles Hertzog

Publicado por Officina Libraria, Milán



NUEVA YORK, March 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- En enero de 2021 se publicó la primera monografía dedicada al artista y joyero parisino Frédéric Zaavy, que cuenta con las deslumbrantes imágenes de John Bigelow Taylor y Dianne Dubler. Stardust: The Work and Life of Jeweler Extraordinaire Frédéric Zaavy (Polvo de estrellas: La obra y la vida del extraordinario joyero Frédéric Zaavy) presenta el retrato de un artista que quiso plasmar la belleza del universo en piedras preciosas. Zaavy se consideraba heredero del legado de Jean-Baptiste Tavernier, quien proporcionaba gemas a Luis XIV, y fue elegido como el joyero exclusivo que se encargaría del renacimiento de Fabergé en el siglo XXI. Inspirado por la naturaleza, la física cuántica, la filosofía, el arte, la música y la literatura, su sensibilidad poética le ayudó a crear piezas audazmente intrincadas con cientos o miles de diminutas gemas que se unían como si se tratara de obras puntillistas.

Los fotógrafos John Bigelow Taylor y Dianne Dubler, cuyo trabajo adorna las páginas de más de 300 libros de obras de arte, arquitectura, joyas y antigüedades, han creado la fascinante narrativa visual de la monografía. Con un texto del aclamado escritor francés Gilles Hertzog, Stardust revela el exquisito arte y la cambiante fortuna de un maestro joyero cuya vida fue demasiado corta. Con el evocador marco de su temprana muerte, el libro incluye relatos sobre Zaavy de sus aliados más cercanos, tanto personales como profesionales, sin enmascarar los momentos más oscuros de su aventurera y precaria carrera. La narrativa visual de Taylor y Dubler arroja luz sobre la obra de Zaavy, incorporando fotografías de su inspiración creativa, su taller y su hogar entre imágenes que son el resultado de un arduo proceso fotográfico para inmortalizar las creaciones del joyero.

RECUERDOS DE ZAAVY

John Bigelow Taylor y Dianne Dubler, fotógrafos y amigos de Zaavy, han afirmado lo siguiente: «El polvo de estrellas es el origen de toda la materia del universo, incluidos los diamantes con los que Frédéric "pintaba" y que tanto amaba. No solo le fascinaba la belleza de los diamantes, sino también su capacidad para persistir a lo largo del tiempo. Sin embargo, ni el tiempo ni el espacio lo intimidaron, ya que los consideraba como algo intrascendente. Pensaba en el tiempo en eones y sabía que su tiempo aquí nunca sería suficiente. Meses antes de morir, nos dijo: "Ya estoy muerto", pero luego siguió como si fuera a vivir para siempre. A menudo decía que ya había estado aquí antes y que algún día volvería». –Del epílogo de Stardust, página 205.

Floréal Ercilla, el joyero al mando del taller parisino de Zaavy, nos cuenta que «nunca había tenido tanta libertad. Aprendí cosas que nunca habíamos hecho antes, ni yo ni nadie. Cuanto más sobrepasaba sus límites, más nos dejaba hacerlo a nosotros también [...] Éramos cuatro joyeros, un fabricante de modelos de cera y cuatro engastadores. Creamos piezas únicas, fantasías alocadas, piezas tremendamente complicadas que requerían cientos de horas de trabajo o incluso más. Eso no se hacía en ningún taller de ninguna parte del mundo. Zaavy era un soñador puro; los negocios no tenían importancia. Hicimos un brazalete llamado Les Nymphéas (nenúfares), inspirado en Monet. Todas las piedras eran de 0,6 milímetros, un tamaño muy pequeño, pero al jugar con el color y la luz parecía que fueran de 3 milímetros. Solo un genio podría lograr semejante hazaña». – Del capítulo The Five Musketeers (Los Cinco Mosqueteros) de Stardust, página 31.

BIOGRAFÍAS

Frédéric Zaavy (nacido en París en 1964) fue la tercera generación de una familia de comerciantes de diamantes. Tras una clásica educación francesa que lo llevó a varias escuelas de arte, entre las que se incluyen la École des arts appliqués y la École des Beaux Arts, decidió no incorporarse al negocio familiar y empezó a viajar por el mundo con tan solo 20 años. El tiempo que pasó en África Oriental, Asia Sudoriental, Nueva York, Tel Aviv, Amberes y Bangkok ayudó a Zaavy a aprender y desarrollar sus conocimientos sobre piedras preciosas y diamantes.

En 1994 empezó a crear piezas de joyería únicas con la ayuda de su socia Lisa Chen, con quien fundó Daring Enterprise Co. En el año 2000, abrió su primer taller y en los años siguientes fijó nuevos estándares de artesanía en el mundo de la joyería. Tras exhibir sus creaciones en 2007 en la sede de Nueva York de Phillips de Bury & Company, en 2008 se convirtió en el joyero exclusivo de la firma de lujo Fabergé, lo que le permitió abrir un taller más grande cerca de la Place Vendôme. La colección de relanzamiento de la marca se compuso de 100 piezas, tras lo que Zaavy continuó trabajando en sus propias obras. En 2010, sabiendo que un cáncer acabaría con su vida, empezó a trabajar activamente con John Bigelow Taylor y Dianne Dubler para crear Stardust.

John Bigelow Taylor y Dianne Dubler son fotógrafos que viven en Nueva York y están especializados en joyería, arquitectura, obras de arte y antigüedades. Han trabajado con los coleccionistas, los museos y los editores más destacados del mundo y han creado fotografías para más de 300 libros, como Madeleine Albright: Read My Pins: Stories From a Diplomat's Jewel Box (Madeleine Albright: Lea mis broches: Historias del joyero de una diplomática) (2009); Elizabeth Taylor: My Love Affair with Jewelry (Elizabeth Taylor: Mi aventura con la joyería) (2003); Inspired Jewelry: From the Collection of The Museum of Arts and Design (Joyería inspirada: De la colección del Museo de Arte y Diseño), Faking It (Falsificaciones) de Kenneth J. Lane, Judith Leiber: The Artful Handbag, The Splendor of Ethnic Jewelry (Judith Leiber: El bolso artístico y El esplendor de la joyería étnica) y A Token of Elegance: Cigarette Holders in Vogue (Un símbolo de elegancia: boquillas para fumar a la moda). Actualmente, como Kubaba Bespoke Books, producen libros de edición limitada sobre propiedades y colecciones para clientes privados de todo el mundo.

Gilles Hertzog es un escritor, editor y activista por los derechos humanos francés que ha trabajado junto al filósofo Bernard-Henri Lévy durante cuarenta años. Es el autor de Le Dernier Vénetien (El último veneciano), Le Séjour des Dieux (La residencia de los dioses) y Les Brigades de La Mer (Las brigadas del mar), y el editor de la revista literaria francesa La Régle du Jeu (La regla del juego).

