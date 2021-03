Stardust: The Work and Life of Jeweler Extraordinaire Frédéric Zaavy, avec des photographies époustouflantes de John Bigelow Taylor et Dianne Dubler

Dutch French German Italian Russian Spanish

Concept, photographie et production par John Bigelow Taylor et Dianne Dubler (Kubaba Bespoke Books). Taylor et Dubler ont créé des photographies pour plus de 300 livres axés sur les œuvres d'art, l'architecture, la joaillerie et les antiquités.

Texte de l'écrivain philosophe français Gilles Hertzog

Publié par Officina Libraria, Milan



NEW YORK, 25 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La première monographie dédiée à l'artiste-joaillier parisien Frédéric Zaavy, présentant des images éblouissantes de John Bigelow Taylor et de Dianne Dubler, a été lancée en janvier 2021. Stardust: The Work and Life of Jeweler Extraordinaire Frédéric Zaavy présente le portrait d'un artiste qui s'est efforcé de peindre la beauté de l'univers avec des pierres précieuses. Zaavy se considérait comme l'héritier du legs de Jean-Baptiste Tavernier, marchand de pierres précieuses auprès de Louis XIV, et fut choisi comme joaillier exclusif pour la renaissance de Fabergé au XXIe siècle. Inspiré par la nature, la physique quantique, la philosophie, l'art, la musique et la littérature, sa sensibilité poétique l'a vu créer des pièces audacieusement complexes avec des centaines ou des milliers de petits joyaux réunis comme des objets d'art pointillistes.

Les photographes John Bigelow Taylor et Dianne Dubler, dont le travail a honoré les pages de plus de 300 livres axés sur les œuvres d'art, l'architecture, la joaillerie et les antiquités, ont créé le récit visuel envoûtant de la monographie. Arborant un texte de l'écrivain français acclamé Gilles Hertzog, Stardust dévoile la qualité artistique exquise et le destin fluctuant d'un maître joallier dont la vie a été trop courte. Cadré de manière évocatrice par sa mortalité imminente, le livre rassemble des récits sur Zaavy racontés par ses alliés les plus proches, personnels et professionnels, sans esquiver les moments les plus sombres de sa carrière aventureuse et précaire. Le récit visuel de Taylor et Dubler met en lumière le travail de Zaavy, en tissant des images de son inspiration créative, de son atelier et de ses environnements domestiques parmi des images qui sont le résultat d'un processus photographique laborieux pour immortaliser les créations du joaillier.

SOUVENIRS DE ZAAVY

John Bigelow Taylor et Dianne Dubler, photographes et amis de Zaavy, ont déclaré : « La poussière d'étoile, Stardust, est l'origine de toutes les matières dans l'univers, y compris les diamants avec lesquels Frédéric "peignait", et qu'il aimait tant. Il était fasciné par le fait que, outre leur beauté, les diamants riment avec temps profond. Toutefois, il n'était pas intimidé par le temps ou l'espace, qu'il considérait comme sans importance. Il voyait le temps sous sa forme éternelle et savait que ses jours en ce monde ne seraient jamais assez nombreux. Quelques mois avant sa mort, il nous a dit "Je suis déjà mort", mais a ensuite poursuivi comme s'il comptait vivre pour toujours ! Il a souvent admis qu'il était déjà venu auparavant et qu'il reviendrait un jour. » – extrait de « Epilogue », Stardust, p. 205.

Floréal Ercilla, joaillier principal à l'atelier parisien de Zaavy : « Nulle part ailleurs je n'avais jamais eu la même liberté, et j'ai appris des choses qui n'avaient jamais été faites auparavant — par moi-même ou par qui que ce soit. Plus il allait loin, plus il nous laissait aller loin aussi [...] nous étions quatre joailliers, un fabricant de modèles en cire et quatre sertisseurs. Nous avons fabriqué des pièces uniques, des fantaisies extravagantes, des pièces ultra-compliquées qui nécessitaient des centaines d'heures de travail ou bien plus encore. Cela n'existait dans aucun atelier, où que ce soit dans le monde. Zaavy était un pur rêveur ; le commerce ne comptait pas. Nous avons fabriqué une manchette appelée Les Nymphéas, inspirée par Monet. Toutes les pierres mesuraient six-dixièmes, ce qui est très petit, mais en raison du jeu de couleur et de lumière, vous aviez l'impression qu'elles faisaient trois millimètres. C'est un exploit, qui requiert du génie. » – extrait de « The Five Musketeers », Stardust,p. 31.

BIOGRAPHIES

Frédéric Zaavy (né en 1964, à Paris) appartenait à la troisième génération d'une famille de marchands de diamants. Après un enseignement français classique dans le cadre duquel il a étudié dans plusieurs écoles d'art, dont l'École des Arts Appliqués et l'École des Beaux-Arts, il a décidé de ne pas rentrer dans l'entreprise familiale et, à l'âge de 20 ans, a commencé à voyager dans le monde. Son temps passé en Afrique de l'Est, en Asie du Sud-est, à New York, à Tel-Aviv, à Anvers et à Bangkok a permis à Zaavy d'apprendre et de développer son commerce de pierres précieuses et de diamants.

En 1994, il a commencé à créer des bijoux uniques en leur genre, en travaillant avec sa partenaire Lisa Chen avec laquelle il a fondé Daring Enterprise Co. En 2000, il a créé son premier atelier et, au cours des années suivantes, il a défini de nouvelles normes en matière de savoir-faire dans le monde de la joaillerie. Après une exposition de son travail en 2007 à Phillips de Pury & Company à New York, en 2008, il est devenu le joaillier exclusif de la société de luxe Fabergé, lui permettant d'ouvrir un atelier plus grand près de la place Vendôme. Il y avait 100 pièces dans la collection de relance de la marque, après quoi Zaavy a continué à travailler sur ses propres pièces. En 2010, se sachant atteint d'un cancer incurable, il a commencé à travailler activement avec John Bigelow Taylor et Dianne Dubler pour créer Stardust.

John Bigelow Taylor et Dianne Dubler sont des photographes de nature morte basés à New York, spécialisés dans les bijoux, l'architecture, les œuvres d'art et les antiquités. Travaillant avec les plus grands collectionneurs, musées et éditeurs au monde, ils ont créé des photographies pour plus de 300 livres, tels que Madeleine Albright: Read My Pins: Stories From a Diplomat's Jewel Box (2009) ; Elizabeth Taylor: My Love Affair with Jewelry (2003) ; Inspired Jewelry: From the Collection of The Museum of Arts and Design, Faking It par Kenneth J. Lane, Judith Leiber: The Artful Handbag, The Splendor of Ethnic Jewelry et A Token of Elegance: Cigarette Holders in Vogue. Actuellement, en tant que Kubaba Bespoke Books, ils produisent des livres en édition limitée sur les biens et collections pour des clients privés du monde entier.

Gilles Hertzog est un écrivain, éditeur et militant français dans le domaine des droits de l'homme, qui travaille aux côtés du philosophe Bernard-Henri Lévy depuis quarante ans. Il est l'auteur de Le Dernier Vénitien, Le Séjour des Dieux, Les Brigades de La Mer, et rédacteur de la revue littéraire française La Règle du Jeu.

Stardust: The Work and Life of Jeweler Extraordinaire Frédéric Zaavy

Texte de Gilles Hertzog

Photographie et production par John Bigelow Taylor et Dianne Dubler (Kubaba Bespoke Books)

Langues : Anglais et Chinois simplifié

Publié par Officina Libraria, Milan

Pages : 240

Lancement : janvier 2021

Contact pour les médias

Jonathan Marder + Company

Eve Hodgkinson

eve.hodgkinson@gsmltd.net

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles sur :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ecd6b884-2f56-4aa0-b0f9-0a9a3039aa1f