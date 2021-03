Stardust: The Work and Life of Jeweler Extraordinaire Frédéric Zaavy met verbluffende fotografie door John Bigelow Taylor en Dianne Dubler

Dutch French German Italian Russian Spanish

Concept, fotografie en productie door John Bigelow Taylor en Dianne Dubler (Kubaba Bespoke Books). Taylor en Dubler hebben foto's gemaakt voor meer dan 300 boeken over kunstwerken, architectuur, sieraden en antiek.

Tekst van de Franse filosofische schrijver Gilles Hertzog

Gepubliceerd door Officina libraria, Milaan



NEW YORK, March 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- De eerste monografie gewijd aan de Parijse kunstenaar-juwelier Frédéric Zaavy, met schitterende beelden door John Bigelow Taylor en Dianne Dubler, werd geïntroduceerd in januari 2021. Stardust: The Work and Life of Jeweler Extraordinaire Frédéric Zaavy schetst een portret van een kunstenaar die de schoonheid van het universum in edelstenen wilde weergeven. Zaavy beschouwd zichzelf als opvolger van Jean-Baptiste Tavernier, de handelaar in edelstenen van Louis XIV, en werd gekozen als de exclusieve juwelier voor de 21ste eeuwse heropleving van Fabergé. Geïnspireerd door de natuur, kwantumfysica, filosofie, kunst, muziek en literatuur: met zijn poëtische insteek maakte hij prachtige stukken met honderden of duizenden kleine juweeltjes die samenkwamen als pointillistische objets d'art.

De fotografen John Bigelow Taylor en Dianne Dubler, wiens werk in meer dan 300 boeken over kunstwerken, architectuur, sieraden en antiek heeft gestaan, hebben het betoverende visuele verhaal voor de monografie gecreëerd. Stardust bevat een tekst van de gerenommeerde Franse schrijver Gilles Hertzog en onthult de verfijnde artistieke kunsten en voor- en tegenspoed van een meester-juwelier wiens leven te vroeg voorbij was. Het boek is beeldend gekaderd door zijn onvermijdelijke mortaliteit en verzamelt verhalen over Zaavy van zijn trouwste persoonlijke en professionele metgezellen zonder de donkerste momenten uit zijn avontuurlijke en onzekere carrière te schuwen. Het visuele verhaal van Taylor en Dubler schijnt een licht op Zaavys werk, waarbij beelden van zijn creatieve inspiratie, atelier en leefomgeving te zien zijn tussen de beelden die het resultaat zijn van een nauwgezet fotografisch proces om de creaties van de juwelier te vereeuwigen.

HERINNERINGEN AAN ZAAVY

John Bigelow Taylor en Dianne Dubler, fotografen en vrienden van Zaavy, hebben gezegd: “Sterrenstof (EN: Stardust) is de oorsprong van alle materie in het universum, waaronder de diamanten waar Frédéric mee 'schilderde' en die hem zo dierbaar waren. Hij was gefascineerd door het feit dat diamanten niet alleen prachtig zijn maar ook resoneren met diepe tijd. Hij was echter onversaagd door tijd en ruimte, die volgens hem maar bijzaak zijn. Hij beschouwde tijd in eonen en wist dat zijn tijd hier nooit lang genoeg zou zijn. Maanden voordat hij overleed, zei hij tegen ons: 'Ik ben al dood', maar vervolgens ging hij door alsof hij onsterfelijk was! Hij zei vaak dat hij hier eerder was geweest en ooit terug zou komen." – uit 'Epilogue', Stardust, p. 205.

Floréal Ercilla, hoofdjuwelier bij het Parijse atelier van Zaavy: “Nergens anders heb ik ooit dezelfde vrijheid gehad, en ik heb dingen geleerd die nog nooit eerder waren gedaan—door mij of iemand anders. Hoe verder hij ging, hoe verder hij ons ook liet gaan [...] We waren vier juweliers, een maker van wasmodellen en vier setters. We hebben unieke stukken gemaakt, gekke fantasieën, ultragecompliceerde stukken die honderden uren werk of zelfs nog meer vergden. Dat gebeurde nergens ter wereld in een werkplaats. Zaavy was een pure dromer; het vak telde niet mee. We hebben een armband gemaakt met de naam Les Nymphéas (waterlelies), geïnspireerd door Monet. Alle stenen waren in zestiende inches, wat heel klein is, maar vanwege de speling van kleur en licht kreeg je de indruk dat ze drie millimeter waren. Dat is een prestatie; dat is briljant.” – uit ‘The Five Musketeers’, Stardust, p. 31.

BIOGRAFIEËN

Frédéric Zaavy (geb. 1964, Parijs) was de derde generatie in een familie diamanthandelaren. Na een klassiek Frans onderwijs waarin hij studeerde op verschillende kunstscholen, waaronder de École des Arts Appliqués en de École des Beaux Arts, besloot hij niet in het familiebedrijf te stappen en begon hij op zijn twintigste over de wereld te reizen. Zaavy bracht tijd door in Oost-Afrika, Zuidoost-Azië, New York, Tel Avia, Antwerpen en Bangkok en leerde en verfijnde daar zijn vak in edelstenen en diamanten.

In 1994 begon hij met het maken van unieke sieraden, samen met zijn partner Lisa Chen met wie hij de Daring Enterprise Co. oprichtte. In 2000 richtte hij zijn eerste atelier op en in de jaren daarna definieerde hij nieuwe normen voor vakmanschap in de wereld van het maken van sieraden. Na een tentoonstelling in 2007 over zijn werk bij Phillips de Pury & Company in New York werd hij in 2008 de exclusieve juwelier voor luxebedrijf Fabergé, waardoor hij een groter atelier kon openen in de buurt van Place Vendôme. Er waren 100 stukken in de collectie voor de nieuwe lancering van het merk, waarna Zaavy aan zijn eigen werk bleef werken. In 2010 begon hij, met de wetenschap dat zijn leven door kanker zou worden overgenomen, actief samen te werken met John Bigelow Taylor en Dianne Dubler om Stardust te creëren.

John Bigelow Taylor en Dianne Dubler zijn stillevenfotografen uit New York die gespecialiseerd zijn in sieraden, architectuur, kunstwerken en antiek. In samenwerking met 's werelds belangrijkste verzamelaars, musea en uitgevers hebben ze foto's gemaakt voor meer dan 300 boeken, zoals Madeleine Albright: Read My Pins: Stories From a Diplomat's Jewel Box (2009); Elizabeth Taylor: My Love Affair with Jewelry (2003); Inspired Jewelry: From the Collection of The Museum of Arts and Design, Faking It door Kenneth J. Lane, Judith Leiber: The Artful Handbag, The Splendor of Ethnic Jewelry en A Token of Elegance: Cigarette Holders in Vogue. Momenteel produceren ze als Kubaba Bespoke Books boeken in beperkte oplage in estates en collecties voor particuliere klanten over de hele wereld.

Gilles Hertzog is een Franse schrijver, uitgever en mensenrechtenactivist die veertig jaar samen met de filosoof Bernard-Henri Lévy heeft gewerkt. Hij is de auteur van Le Dernier Vénetien, Le Séjour des Dieux, Les Brigades de La Mer, en redacteur van de Franse literaire uitgave La Régle du Jeu.

Stardust: The Work and Life of Jeweler Extraordinaire Frédéric Zaavy

Tekst door Gilles Hertzog

Fotografie en productie door John Bigelow Taylor en Dianne Dubler (Kubaba Bespoke Books)

Taal: Engels en Vereenvoudigd Chinees

Gepubliceerd door Officina libraria, Milaan

Pagina's: 240

Introductie: Januari 2021

