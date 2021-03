Prologue - Athéo Ingénierie se donne les moyens du pilotage multicloud avec la Plateforme Use ITCloud® de Prologue

ATHÉO INGÉNIERIE SE DONNE LES MOYENS DU PILOTAGE MULTICLOUD AVEC LA PLATEFORME USE IT CLOUD® DE PROLOGUE





Prologue, éditeur de la plateforme de nouvelle génération, Use IT Cloud®, permettant d’assurer un pilotage multicloud dans une logique industrielle, annonce un partenariat stratégique avec Athéo Ingénierie, acteur majeur de l’intégration et des services Cloud en France.

Dans le cadre de son offre, Athéo Ingénierie a souhaité proposer une solution permettant de simplifier le pilotage du Cloud pour ses clients. C’est dans ce contexte, qu’après avoir étudié les différentes offres du marché, son choix s’est porté sur la solution de l’éditeur français, pour la qualité, la flexibilité et l’ergonomie de sa plateforme Use IT Cloud®.

Hébergée chez Athéo Ingénierie, Use IT Cloud® offre de nombreux bénéfices très concrets comme le suivi des ressources Cloud en temps réel ou encore le provisionning automatique des ressources. Elle permet ainsi, à travers une interface de pilotage conviviale et centralisée, une gestion efficace de l’ensemble des Clouds utilisés.

Au-delà de cette dimension, Use IT Cloud® de Prologue apporte une autre dimension clé : celle de pouvoir piloter finement les coûts liés à l’utilisation des Clouds et de mettre en oeuvre concrètement une démarche de FinOps. Une telle approche combinée à une gestion précise des ressources Cloud permet d’accroître la portée des projets, de les rationaliser et de les optimiser financièrement en fonction de ses besoins.

Manuel HAAS, Directeur du développement de Prologue Use IT Cloud : « Nous sommes très fiers d’avoir réalisé cet accord avec Athéo Ingénierie et de les accompagner dans l’évolution de leur offre MultiCloud. Nous avons pour ambition de leur permettre d’accroître leur proposition de valeur vis-à-vis de leurs clients en leur permettant de proposer une offre industrielle de pilotage multicloud et FinOps. »

Dorian NICOLETTI, Président d’Athéo Ingénierie : « Notre objectif a toujours été de rechercher les solutions du marché répondant au plus juste aux demandes en constante évolution de nos clients. Le Cloud hybride en fait partie et depuis des années, cette formule « à la mode » n’avait de résonnance qu’auprès des DSI des Grands Groupes. Depuis les récents événements, sanitaires notamment, l’importance de l’accès aux données, mais aussi les graves problèmes rencontrés par certains hébergeurs de données ont mis en lumière l’obligation de réfléchir à la sécurité des données, aux usages et aux modes opératoires, pour en améliorer l’accès. Le bon endroit pour la bonne donnée. L’agilité de management et son évolution. Et surtout la sécurité absolue ! Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Prologue Use IT Cloud. Grâce à cet outil, nous pouvons proposer à nos clients une vision centralisée et optimisée de leurs Clouds, leur permettant de suivre précisément leur activité et d’opérer des choix stratégiques. »

À propos d’Athéo Ingénierie

Fondée en 2013, Athéo Ingénierie est une entreprise de services numériques déployée sur tout le Grand Est (Strasbourg, Nancy, Besançon) et à Paris. Sa vocation est d'accompagner les acteurs du monde économique dans leur transition digitale vers les infrastructures externalisées ou hybrides. Bénéficiant de la confiance de plus de 400 clients ainsi que de celle des éditeurs et constructeurs leaders sur les segments de marché liés à ses métiers, Athéo Ingénierie figure régulièrement en tête des classements des entreprises les plus performantes de l’Hexagone.

À propos de Use IT Cloud®

Use IT Cloud® est une plateforme technologique multicloud de nouvelle génération développée par le groupe Prologue permettant le déploiement optimisé d’applications sur les Clouds privés vSphere, vCloud et OpenStack et sur les principaux Cloud publics mondiaux comme AWS, Azure, GCP, Alibaba, Huawei, OVH, Outscale, Oracle, … De par ses fonctionnalités avancées, Use IT Cloud® s’est également imposé comme l’outil de FinOps Cloud par excellence permettant aux entreprises de disposer d’un inventaire permanent, exhaustif et en temps réel de tous les services et instances qu’elles ont déployés sur tous leurs Clouds privés et publics, pour un contrôle optimal de leurs usages et de leurs coûts. Use IT Cloud® s’impose aujourd’hui comme un acteur d’avant-garde dans ce domaine.





