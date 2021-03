IBA annonce ses résultats annuels pour l’exercice 2020

English French

RESILIENCE DANS TOUS LES SECTEURS D’ACTIVITÉ

BONNE PRISE DE COMMANDES ET CARNET DE COMMANDES RECORD

REBIT ET RÉSULTAT NET POSITIFS

BILAN SOLIDE AVEC EUR 65 MILLIONS DE TRÉSORERIE NETTE EN FIN D’ANNÉE

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 25 mars 2021 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, publie aujourd’hui ses résultats financiers consolidés de l’exercice 2020

Exercice 2020

(EUR 000) Exercice 2019

(EUR 000) Variation

(EUR 000) Variation% Ventes nettes 311 955 282 552 29 403 +10,4% Protonthérapie 189 150 158 273 30 877 +19,5% Dosimétrie 51 060 53 846 -2 786 -5,2% Autres Accélérateurs 71 745 70 433 1 312 +1,9% REBITDA 55 985 12 459 43 526 +349% % des ventes 17,9% +4,4% REBIT 40 406 87 40 319 46 344% % des ventes 13,0% 0,0% Résultat avant impôts 33 054 10 766 22 288 +207% % des ventes 10,6% +3,8% RÉSULTAT NET 31 921 7 610 24 311 319% % des ventes 10,2% +2,7%

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA : « Je suis très fier des bonnes performances et de la résilience dont IBA a fait preuve au cours d’une année qui s’est avérée compliquée à l’échelle mondiale. Notre stratégie à long terme vise à créer une croissance et une rentabilité durables, en proposant les meilleurs offres et services à nos clients, tout en incarnant les valeurs d’une entreprise citoyenne et responsable. La feuille de route que nous allons suivre pour parvenir à ces résultats dans nos quatre secteurs d’activité est claire : tirer parti de notre position de leader sur le marché mondial, investir dans des domaines stratégiques et garantir la mise en œuvre opérationnelle de nos activités. »

« Pour nous, l’Asie et plus particulièrement la Chine sont des marchés stratégiques de croissance. Nous sommes ravis d’avoir signé deux contrats importants de protonthérapie dans la région au second semestre 2020 et un partenariat stratégique avec CGNNT en Chine. Nous avons également enregistré un niveau de ventes soutenu dans cette région pour nos activités Industrial, RadioPharma et Dosimétrie. Cette tendance s’est par ailleurs confirmée en 2021 avec la sélection d’IBA pour la fourniture d’une nouvelle solution Proteus®PLUS en Chine. »

« Notre pipeline demeure encourageant et, dans l’ensemble, le niveau des prises de commandes dans toutes les divisions reste soutenu. Ceci, associé à la stabilité des revenus récurrents de nos activités de Services et de Dosimétrie, nous rend confiants pour le futur. Je remercie nos équipes pour leur travail incroyable au cours de cette année et je suis reconnaissant du soutien continu de nos clients. Avec un bilan sain et des perspectives encourageantes de développement de nos quatre activités à long terme, nous abordons 2021 de manière confiante. »

Résumé financier

Total de nouvelles commandes d’EUR 112 millions pour Protonthérapie et Autres Accélérateurs (hors contrat CGNNT) et d’EUR 54 millions pour Dosimétrie

Revenus totaux du Groupe d’EUR 312 millions en 2020, en hausse de 10,4 %, fortement soutenus par l’accord de licence stratégique conclu avec CGN Nuclear Technology Application Co Ltd (CGNNT)

Forte croissance des revenus des Services de Protonthérapie pour la troisième année consécutive, avec une hausse de 7,2 % par rapport à 2019

Retard de la conversion du carnet de commandes en Équipements et Services en raison des effets de la pandémie mais maintien à un niveau record d’EUR 1,1 milliard

Augmentation significative du REBIT annuel, avec un bénéfice d’EUR 40,4 millions (2019 : EUR 0,1 million)

Bénéfice net total du Groupe de EUR 31,9 millions (2019 : EUR 7,6 millions)

Bilan très solide avec EUR 151,3 millions de trésorerie brute (2019 : EUR 46 millions) et EUR 65,2 millions de trésorerie nette (2019 : EUR -21,3 millions), tous les engagements bancaires étant satisfaits à la fin de l’exercice

Impact total direct de la COVID-19 pour 2020 estimé à environ EUR 15 millions

Le Conseil d’administration recommandera à l’Assemblée générale annuelle la distribution d’un dividende brut d’EUR 0,2 par action.

Résumé des activités

Accord de licence pour Proteus ® PLUS* avec le partenaire chinois CGNNT d’une valeur minimum d’EUR 100 millions, dont EUR 63,5 millions comptabilisés en 2020

PLUS* avec le partenaire chinois CGNNT d’une valeur minimum d’EUR 100 millions, dont EUR 63,5 millions comptabilisés en 2020 Contrat pour une solution Proteus ® PLUS à quatre salles à Chengdu, dans la province du Sichuan, en Chine

PLUS à quatre salles à Chengdu, dans la province du Sichuan, en Chine Signature d’un contrat avec le National Cancer Center (NCC) Korea pour une solution Proteus ® ONE à la suite d’un appel d’offres ouvert à la concurrence. NCC est déjà un client d’IBA avec une solution Proteus ® PLUS à trois salles, acquise il y a plusieurs années.

ONE à la suite d’un appel d’offres ouvert à la concurrence. NCC est déjà un client d’IBA avec une solution Proteus PLUS à trois salles, acquise il y a plusieurs années. Solide carnet de commandes pour les Autres Accélérateurs, avec 17 systèmes vendus, dont 12 signés au cours du second semestre

Performances soutenues de la Dosimétrie, avec une augmentation des prises de commande de 10 % par rapport à 2019

Maintien des mesures strictes de contrôle des coûts, compensant partiellement l’impact de la COVID-19 tout en permettant des investissements stratégiques en R&D

Le Conseil d’administration se renforce avec la nomination de Mme Christine Dubus et du Dr Richard Hausmann aux postes d’administrateurs non exécutifs.

Événements marquants après la période

En janvier, IBA a été choisie en vue de fournir une solution multi-salles Proteus®PLUS en Chine. Les négociations contractuelles sont en cours.

En février, IBA a reçu le troisième paiement lié au contrat CGNNT, d’une valeur d’EUR 20 millions. Le montant total reçu à ce jour s’élève à EUR 70 millions.

En mars, IBA a reçu un premier acompte pour le nouveau contrat signé avec NCC en décembre 2020.

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicales spécialisée dans le développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer.

IBA est le leader mondial en protonthérapie, considérée comme étant la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA adapte ses solutions de protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts, composés d’une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la radiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles. Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1400 personnes dans le monde et installe ses systèmes partout dans le monde.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

*Proteus®ONE et Proteus®PLUS sont des marques déposées de Proteus 235

