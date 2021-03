English Danish

Tryg A/S offentliggør gennemførelse af fortegningsemission





Tryg A/S (“Tryg” eller “Selskabet”) offentliggør i dag at udbuddet (“Udbuddet”) af 352.505.989 stk. nye aktier (de “Nye Aktier”) i henhold til prospektet af 1. marts 2021 (“Prospektet”) vil blive gennemført, da Tryg har modtaget bekræftelse fra Danske Bank A/S og Morgan Stanley & Co. International plc som joint global coordinators og bookrunners ("Joint Global Coordinators") på vegne af Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp som joint lead managers (sammen med Joint Global Coordinators, "Managers") af, at ingen af de begrænsede ophævelsesrettigheder i henhold til garantiaftalen af 1. marts 2021 om tilbagekaldelse af Udbuddet er blevet relevante. Udbuddet gennemføres efter registrering af de Nye Aktier i Erhvervsstyrelsen, hvilket vil finde stedså hurtigt som muligt i dag.

Medmindre andet fremgår af denne meddelelse, har de heri anvendte definerede ord og udtryk samme betydning som i Prospektet.

De Nye Aktier forventes at blive optaget til handel og officiel notering under den eksisterende ISIN-kode, DK0060636678, på Nasdaq Copenhagen den 29. marts 2021. Den midlertidige ISIN-kode for de Midlertidige Aktier, DK0061534534, vil hurtigst muligt derefter blive sammenlagt med ISIN-koden for de Eksisterende Aktier, DK0060636678, og de Midlertidige Aktier vil automatisk blive konverteret til Nye Aktier, hvilket forventes at ske den 30. marts 2021.

Indtil denne sammenlægning har fundet sted, kan likviditeten i og markedskursen på de Midlertidige Aktier under den midlertidige ISIN-kode afvige væsentligt fra likviditeten i og markedskursen på de Eksisterende Aktier. Handelen med de Midlertidige Aktier er begyndt før specifikke betingelser for Udbuddet er opfyldt og al handel med de Midlertidige Aktier før registrering af de Nye Aktier i Erhvervsstyrelsen sker for hver enkelt af de involverede parters egen regning og risiko.

De Eksisterende Aktier er optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen under handelssymbolet “TRYG”. De Midlertidige Aktier er betinget godkendt til optagelse til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen under handelssymbolet "TRYG N".

Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder

Registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Nye Aktier i Erhvervsstyrelsen og udstedelse af de Nye Aktier gennem VP Securities........................................................................................ 25. marts 2021 Sidste handelsdag for Midlertidige Aktier ......................................... 26. marts 2021 kl. 17.00 dansk tid Officiel notering af og handel med de Nye Aktier under den eksisterende ISIN-kode................................................................... 29. marts 2021 Sammenlægning af den midlertidige ISIN-kode for de Midlertidige Aktier med ISIN-koden for de Eksisterende Aktier i VP Securities..... 30. marts 2021

Ovenstående tidsplan kan ændre sig. Enhver ændring vil blive offentliggjort via Nasdaq Copenhagen.

Kontaktoplysninger:

For yderligere oplysninger henvises der til tryg.com eller

Gianandrea Roberti, Investor Relations Officer, +45 20 18 82 67, gianandrea.roberti@tryg.dk

Peter Brondt, Investor Relations Manager, +45 22 75 89 04, peter.brondt@tryg.dk

Tanja Frederiksen, Head of Communications, +45 51 95 77 78, tanja.frederiksen@tryg.dk

Denne meddelelse og de dokumenter, der skal offentliggøres i henhold til Rule 26 i UK Takeover Code, vil være tilgængelige, med visse undtagelser for personer bosat i begrænsede jurisdiktioner, på Trygs hjemmeside, www.Tryg.com, straks og under alle omstændigheder ikke senere end kl. 12.00 dansk tid på hverdagen efter offentliggørelse af denne meddelelse. Dette omfatter en kopi af Garantiaftalen, der erstatter den standby underwriting commitment, Joint Global Coordinators har påtaget sig til fordel for Tryg den 18. november 2020. Indholdet af hjemmesiderne, hvortil der er henvist i denne meddelelse, er ikke integreret i og udgør ikke en del af denne meddelelse.

