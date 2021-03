English Finnish

European Paper Packaging Alliance (EPPA) keskittyy uuden puheenjohtajansa Eric Le Layn nimittämisen myötä edistämään parempaa sääntelyä, joka perustuu näyttöön, sekä innovaatioille suotuisaa ympäristöä

Huhtamäen Fiber Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintojen johtaja Eric Le Lay on nimitetty European Paper Packaging Alliance:n (EPPA) puheenjohtajaksi 24. maaliskuuta 2021 alkaen. EPPA edustaa Euroopan johtavia paperi- ja kuitupohjaisten elintarvike- ja tarjoilupakkausten valmistajia ja edistää elintarviketurvallisuutta, kiertotalousratkaisuja ja pienempiä hiilidioksidipäästöjä. Euroopan paperi- ja kartonkipakkausala työllistää suoraan noin 50 000 ihmistä ja tukee ruokapalvelualaa, jonka arvioitu liikevaihto on 70 miljardia euroa ja joka työllistää 1,6 miljoonaa ihmistä ja palvelee 160 miljoonaa kuluttajaa EU:ssa.

Kommentoidessaan EPPA:n prioriteetteja vuodelle 2021 Eric Le Lay kertoo keskittyvänsä puheenjohtajakautensa aikana paremman sääntelyn ja näyttöön perustuvan päätöksenteon edistämiseen. Näin pyritään varmistamaan, että paperipakkauksiin ja EU:n Green Deal ‑tavoitteisiin vaikuttava lainsäädäntö toteutetaan vankan näytön ja paremman sääntelyn periaatteiden pohjalta, ja että se kannustaa yrityksiä jatkamaan ympäristöystävällisten ratkaisujen kehittämistä.

"EPPA:n jäsenet ovat sitoutuneet pienentämään elintarvike- ja tarjoilupakkausten ympäristöjalanjälkeä vaarantamatta elintarviketurvallisuutta ja ihmisten terveyttä. Jatkamme kumppanuuksien rakentamista organisaatioiden kanssa, jotka EPPA:n tavoin keskittyvät kehittämään innovatiivisia ja käytännönläheisiä ratkaisuja kierrättämisen lisäämiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. EPPA:n jäsenet edustavat uusiutuvien ja vastuullisesti tuotettujen raaka-aineiden toimittajia sekä elintarvikepakkausten valmistajia, ja EPPA on sitoutunut auttamaan niin vähittäiskauppiaita kuin hotelli- ja ravintola-alan yrityksiä tarjoamaan parhaan kuluttajakokemuksen vastuullisesti", sanoo EPPA:n uusi puheenjohtaja Eric Le Lay.

Kertoessaan vuoden 2021 agendasta Eric Le Lay painotti, että parempaa sääntelyä tarvitaan sen varmistamiseksi, että eurooppalainen ruokajärjestelmä pystyy vastaamaan yllä mainittuihin haasteisiin.

”Tulevaisuudenkestävän sääntelyn on perustuttava tosiasioihin ja tieteelliseen näyttöön. Ilmastonmuutoksen ja resurssipulan kaltaisten haasteiden ratkaisemiseksi tavoitteet on asetettava korkealle. Tavoitteiden saavuttamiseksi sääntelyn on tarjottava tilaa innovaatioille ja lainsäädäntöprosessin on oltava riittävän vankka sen varmistamiseksi, että alkuperäiset tavoitteet vaarantavia tahattomia seurauksia ei synny. EPPA tukee jatkossakin päättäjiä luotettavalla tieteellisellä tiedolla paremman sääntelyn ja näyttöön perustuvan päätöksenteon mahdollistamiseksi sekä innovaatioiden edistämiseksi EU:ssa."

Tähän liittyen EPPA julkaisi äskettäin elinkaariarvion, jossa verrataan eurooppalaisessa pikaruokaravintolassa käytettävien paperipohjaisten kertakäyttöpakkausten ja uudelleenkäytettävien astioiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia, kun ateriat syödään pikaravintolassa. Tutkimus osoitti selvästi, että uudelleenkäytettävien astioiden hiilijalanjälki oli 2,7 kertaa suurempi kuin paperipohjaisten kertakäyttöpakkausten hiilijalanjälki ja ne käyttivät 3,6 kertaa enemmän vettä. Aiemmin EPPA on julkaissut tieteellisen katsauksen elintarvikehygieniaan liittyvistä ilmeisistä haasteista ja elintarvikeperäisten sairauksien riskeistä, jotka liittyvät kertakäyttöpakkausten korvaamiseen uudelleenkäytettävillä astioilla ruokapalveluyrityksissä. Katsauksen perusteella EPPA kehotti EU:n elintarvike- ja kansanterveysviranomaisia osallistumaan kertakäyttöisistä ja uudelleenkäytettävistä pakkauksista käytäviin linjavetokeskusteluihin, sekä pyysi kansallisia elintarvikevirastoja huolehtimaan siitä, että yrityksillä on käytössään riittävän yksityiskohtaiset ohjeet hygieniatoimenpiteistä, joilla varmistetaan niin työntekijöiden kuin kuluttajienkin turvallisuus.

