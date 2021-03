ESSO S.A.F. : Communiqué sur les résultats consolidés de l'exercice 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nanterre, le 25 mars 2021



GROUPE ESSO S.A.F.

RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2020

Résultat net en perte de 740 M€ tenant compte d’effets stocks négatifs pour 292 M€ et d’une dépréciation d’actifs pour 303 M€

Résultat opérationnel ajusté en perte de 221 M€ fortement impacté par la chute de la demande et par des marges de raffinage en net recul résultant de la pandémie de COVID-19

Environnement économique

La pandémie de Covid-19 qui a sévi en 2020 s’est accompagnée d’une crise économique globale. Les mesures sanitaires mises en œuvre ont très fortement pesé sur l’activité mondiale. La contraction du PIB a atteint en France 8,3% et le marché des produits pétroliers a reculé de plus de 15 % selon le Comité Professionnel du Pétrole.

Le prix moyen du pétrole brut a été de 42 $ (37 €) par baril de Brent en 2020 contre 64 $ (57 €) en 2019. En décembre 2020, le baril de Brent s’échangeait en moyenne à 50 $ (41 €) contre 67 $ (60 €) en décembre 2019.

La parité moyenne euro-dollar s’est établie en 2020 à 1,14 $/€ contre 1,12 $/€ en 2019.

Le déséquilibre entre la demande en produits raffinés et les capacités de production en Europe s’est fortement accentué et pèse lourdement sur les marges de raffinage. La moyenne des indicateurs de marge brute de raffinage carburants et combustibles, publiés par la Direction Générale de l’Énergie et du Climat a été de 11 €/tonne (€/t) en 2020 (3 €/t au second semestre), contre 28 €/t en 2019 (34 €/t au second semestre).



15,2 millions de tonnes (Mt) de pétrole brut (dont 7,3 Mt au second semestre) ont été traitées contre 15,9 Mt en 2019 (8,3 Mt au second semestre 2019).

Le chiffre d’affaires du groupe s’élève à 10,4 milliards d’euros en baisse de 29,8 %. Les ventes de produits raffinés de 23,2 millions de m³ sont en baisse de 10,5 % par rapport à 2019.

Les quantités vendues sur le marché intérieur sont en baisse de 13 %, dont -10 % pour les carburants routiers et -47 % sur le carburéacteur.



Le résultat opérationnel du groupe est négatif de 821 M€ et comprend des effets stocks négatifs pour 292 M€. En 2019, le résultat opérationnel de 1 M€ comprenait des effets stocks positifs pour 147 M€.

Dans le contexte du fort déséquilibre entre capacités de raffinage et demande en produits pétroliers qui résulte de la pandémie de COVID-19, le groupe a revu ses hypothèses de marges de raffinage pour les prochaines années et en application de l’IAS 36, a constaté une dépréciation d’actifs industriels pour 303 M€.

Hors effets stocks et autres éléments d’ajustement, le résultat opérationnel ajusté de l’exercice est une perte de 221 M€ (contre une perte de 136 M€ en 2019) qui reflète essentiellement la chute sans précédent de la demande et l’effondrement des marges de raffinage au cours de l’exercice. Ce résultat opérationnel comprend une provision pour restructuration de 34 M€ qui traduit l’engagement du groupe à poursuivre ses efforts d’amélioration de ses opérations. Le résultat financier est positif de 13 M€, contre 17 M€ en 2019, et comprend 14 M€ de dividendes de sociétés non consolidées.

Après prise en compte des impôts courants et différés liés à la dépréciation d’actifs, le résultat net du groupe est une perte de 740 M€ contre un gain de 23 M€ en 2019. Compte tenu de perspectives plus limitées de récupération du déficit fiscal pour les raisons exposées précédemment, et en application de l’IAS 12, le groupe n’a pas reconnu les impôts différés actifs liés aux pertes 2020.

Le résultat net hors effets stocks est une perte de 351 M€ contre une perte de 85 M€ en 2019.

Le flux net de trésorerie généré par l’exploitation est négatif de 416 M€, dont environ 218 M€ imputables à l’exercice 2019 après le règlement d’avances de stocks liées aux mouvements sociaux de fin d’année 2019.

Les capitaux propres du groupe s’élèvent à 170 M€ et la position financière nette est négative de 19 M€. Au 31 décembre 2019, les capitaux propres étaient de 927 M€ pour une position financière nette positive de 432 M€.

Les engagements de retraite non préfinancés s’élèvent à 1 187 M€ à fin 2020.

Performance opérationnelle

Résultats consolidés

Le groupe Esso S.A.F. opère sur des marchés ouverts à une concurrence mondiale. Il est par conséquent exposé aux fluctuations du prix du pétrole brut, du taux de change du dollar, et à la volatilité des prix des produits pétroliers.

Après avoir assuré avec succès la poursuite de ses opérations et démontré sa performance et sa résilience pendant la crise pandémique, mais dans des conditions de marché particulièrement difficiles depuis le mois de mai 2020, le groupe Esso SAF continue de se mobiliser pour faire face aux circonstances actuelles. Il poursuit ses efforts d’amélioration de ses opérations tout en réduisant ses coûts d’exploitation, et a pris la décision de réduire ses investissements en 2020-21 en reportant certains projets.

La transition énergétique va conduire à une baisse progressive de la consommation d’énergies fossiles comme à une évolution de la structure des marchés fournis par le groupe, dont l’ampleur et le rythme de transition restent incertains. Dans ce contexte, Esso SAF poursuit ses efforts pour renforcer sa compétitivité et optimiser ses actifs industriels, tout en se positionnant pour un avenir à plus bas carbone. Pour cela, des conditions économiques, fiscales et réglementaires favorables et prévisibles sont essentielles.

Comptes d’Esso S.A.F au 31/12/2020

Le Conseil d’Administration s’est réuni par visioconférence le 24 mars 2021 pour arrêter les comptes sociaux d’Esso S.A.F. de l’exercice 2020. Le résultat net est une perte de 634 M€ pour 2020 contre une perte de 58 M€ en 2019. Le Conseil a décidé de proposer à l’Assemblée Générale de ne pas verser de dividende pour l’exercice 2020.

Résultats consolidés du groupe Esso S.A.F. (M€) Année 2020 Année 2019 Résultat opérationnel (1) (821) 1 Produits et charges financiers 13 17 Impôts courants et différés 68 5 Résultat net des activités poursuivies (740) 23 Résultat net des activités arrêtées ou actifs cédés 0 0 Résultat net part du groupe (2) (740) 23 Pétrole brut traité en raffinerie (millions de tonnes) 15,2 15,9 Chiffre d'affaires (millions d'euros, incluant la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers) 10 383 14 794 Ventes totales de produits raffinés (milliers de m3) 23 193 25 923 Ventes, activités de distribution sur le marché intérieur (milliers de m3) 13 673 16 435 (1) Résultat opérationnel (A) (821) 1 Effets stocks (B) (292) 147 Autres éléments d'ajustement (C) (308) (10) Résultat opérationnel ajusté (A)-(B)-(C) (221) (136) (2) Résultat net part du groupe (D) (740) 23 Résultat net des activités arrêtées ou actifs cédés (E) 0 0 Impôts courants et différés (F) 68 5 Effets stocks (G) (292) 147 Impôt sur le résultat hors effets stocks et activités arrêtées ou actifs cédés (H) 165 44 Résultat net hors effets stocks et activités arrêtées ou actifs cédés (D)-(E)-(F)-(G)+(H) (351) (85)

L’information financière est présentée en utilisant des indicateurs de performance qui excluent des éléments d’ajustement tels que le résultat opérationnel ajusté ou le résultat net hors effets stocks permettant ainsi une analyse plus pertinente de la performance financière et la comparaison des résultats entre périodes. Les éléments d’ajustement du résultat opérationnel ajusté comprennent :

Les effets stocks : la variation des stocks est valorisée dans le résultat consolidé suivant la méthode FIFO (premier entré/premier sorti) étroitement liée à la variation des prix des produits pétroliers sur le marché international. Pour évaluer la performance économique et financière du groupe, la société calcule un effet prix sur stock mesurant l’impact de la variation des prix des produits pétroliers sur les quantités en stocks à partir d’un prix moyen reflétant l’évolution du coût de remplacement de la période. Une dépréciation comptable est calculée dans la mesure où la valeur nette de réalisation des stocks est inférieure à leur valeur d’inventaire. La dotation/reprise nette de la dépréciation comptable des stocks et l’effet prix sur stocks constituent les effets stocks.

: la variation des stocks est valorisée dans le résultat consolidé suivant la méthode FIFO (premier entré/premier sorti) étroitement liée à la variation des prix des produits pétroliers sur le marché international. Pour évaluer la performance économique et financière du groupe, la société calcule un effet prix sur stock mesurant l’impact de la variation des prix des produits pétroliers sur les quantités en stocks à partir d’un prix moyen reflétant l’évolution du coût de remplacement de la période. Une dépréciation comptable est calculée dans la mesure où la valeur nette de réalisation des stocks est inférieure à leur valeur d’inventaire. La dotation/reprise nette de la dépréciation comptable des stocks et l’effet prix sur stocks constituent les effets stocks. Les autres éléments d’ajustement concernent des transactions inhabituelles qui sont significatives et peu fréquentes. Il s’agit notamment de transactions en dehors de l’activité normale de la société bien que des transactions similaires aient pu se produire dans le passé ou risquent de se reproduire dans le futur, telles que coûts de restructuration, cessions d’actifs ou autres éléments non récurrents.

concernent des transactions inhabituelles qui sont significatives et peu fréquentes. Il s’agit notamment de transactions en dehors de l’activité normale de la société bien que des transactions similaires aient pu se produire dans le passé ou risquent de se reproduire dans le futur, telles que coûts de restructuration, cessions d’actifs ou autres éléments non récurrents. Les résultats du communiqué de presse sont issus des comptes consolidés du groupe Esso S.A.F. au 31 décembre 2020 établis suivant les normes IFRS. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés au 31 décembre 2020 ont été effectuées par les Commissaires aux Comptes. Le rapport de certification sera émis après réalisation des vérifications spécifiques et des diligences juridiques. Le rapport financier annuel d'Esso S.A.F. sera mis en ligne sur le site internet https://corporate.esso.fr/ dans la rubrique informations réglementées d’ici le 30 avril 2021 conformément à l‘article L 451-1-2 I du code monétaire et financier

Esso S.A.F Contact

Immeuble Spring Catherine Brun - 01 49 67 94 57 – catherine.brun@exxonmobil.com

20 rue Paul Héroult Cécile Dubourg - 01 49 67 93 48 – cecile.dubourg@exxonmobil.com

92000 Nanterre | France

Retrouvez les informations du groupe Esso S.A.F.

sur Twitter : https://twitter.com/ExxonMobil_FRA

et sur le site https://www.esso.fr

###

Pièce jointe