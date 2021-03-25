LAVA Therapeutics宣布首次公开发行股价

荷兰乌得勒支和美国费城, March 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LAVA Therapeutics B.V.（纳斯达克股票代码：LVTX），一家专注于使用其在双特异性gamma-delta T细胞衔接蛋白抗体构建体方面的专业知识来转变癌症疗法的生物科技公司，今天宣布其首次公开发行的6,7000,000股普通股定价为每股15美元。此外，LAVA Therapeutics还授予承销商30天的期权，以首次公开发行价格减去承销折扣和佣金的价格额外购买至多1,005,000股普通股。所有股票都由LAVA提供。该支股票预计将于2021年3月25日在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代码为“LVTX”。



在扣除LAVA应支付的承销折扣、佣金和其他优惠费用之前，预计该股票的总收益为1.005亿美元。股票发行预计将于2021年3月29日结束，但须满足传统成交条件。

J.P.MORGAN、Jefferies和SVB Leerink担任本次发行的联合账簿管理人。Kempen & Co担任本次发行的主承销商。

这些证券有关的登记声明已于2021年3月24日生效。本次募股仅通过招股说明书进行，副本可向以下部门索取：J.P. Morgan Securities LLC，个人到访：c/o Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或通过电话：(866) 803-9204，或通过电子邮件： prospectus_eqfi@jpmchase.com ；Jefferies LLC，个人到访：Equity Syndicate Prospectus Department，地址：520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022，或通过电话：(877) 821-7388，或通过电子邮件： prospectus_department@Jefferies.com ；SVB Leerink LLC，个人到访：Syndicate Department，地址：One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110，或通过电话：(800) 808-7525, ext. 6105，或通过电子邮件：syndicate@svbleerink.com。

本新闻稿不构成出售或招揽购买要约，如有任何州或司法管辖区的证券法规定在进行登记或取得资格之前的要约、招揽或出售属于非法，则不得在该州或司法管辖区对该证券进行任何出售。

前瞻性声明

本新闻稿包含某些含“前瞻性声明”的披露内容，包括但不限于关于LAVA对其在纳斯达克全球精选市场的股票交易预期的声明，以及结束和完成发行的时间。前瞻性声明基于LAVA当前的预期，并受到难以预测的固有不确定性、风险和假设的影响。可能导致实际结果有所不同的因素包括但不限于与满足传统成交条件和完成报价有关的风险和不确定性。这些以及其他风险和不确定性在与将提交给证券交易委员会的交易相关的最终招股说明书中题为“风险因素”的章节中有更全面的描述。本新闻稿中包含的前瞻性声明于此日期做出，除适用法律要求的情况外，LAVA无义务更新此类信息。

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