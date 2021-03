TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 25.3.2021 klo 9.15

Taaleri Vuokrakoti investoi 64 uuteen kohtuuhintaiseen vuokra-asuntoon Turussa

Taaleri Vuokrakoti -rahasto ja Rakennusliike Lapti ovat sopineet 64 asunnon rakentamisesta Turun Herttuankulman alueelle. Herttuankulman Serpentti on 8-kerroksinen asuinkerrostalo, johon tulee yhteensä 64 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. Rakennustyöt käynnistyvät heti, ja kohde valmistuu toukokuussa 2022. Taaleri Vuokrakoti -rahasto rakennuttaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja Suomen kasvukeskuksiin. Rahaston omistamien asuntojen vuokrat ovat alempia kuin vastaavien uudiskohteiden markkinahintaiset vuokrat.

Malin Trällin kuja 1:een rakennettava Asunto Oy Turun Herttuankulman Serpentti sijoittuu Tukholmankadun ja Nosturikadun kulmassa sijaitsevaan asuinkortteliin. Serpentin asunnot ovat yksiöitä, kaksioita ja kolmioita. Asumisen laatuun ja mukavuuteen panostaminen näkyy käytännöllisinä pohjaratkaisuina sekä kulutusta kestävinä materiaalivalintoina. Kaikkiin asuntoihin kuuluu lasitettu parveke, ranskalainen parveke tai asuntopiha. Taloyhtiön yhteisen saunatilan pihaterassi sijaitsee pihakannella päällä. Pysäköintipaikat sijaitsevat pääosin autosuojassa pihakannen alla.

”Turkuun rakennettavat uudet vuokra-asunnot soveltuvat hienosti strategiaamme ja täydentävät mainiosti Vuokrakoti-rahastomme laadukasta ja kohtuuhintaista asuntotarjontaa Suomen kasvukeskuksissa. Herttuankulman Serpentti on hieno lisäys rahastoomme, jonka kasvuun olemme erittäin tyytyväisiä. Nyt solmittu urakkasopimus jatkaa myös hyvää yhteistyötämme Laptin kanssa”, toteaa Taaleri Kiinteistöjen salkunhoitaja Jan Hellman.

”Yhteistyömme Taalerin kanssa vastaa hyvin Turun kasvavaan vuokra-asuntojen kysyntään. Herttuankulma on osa uutta Turun Linnakaupunkia, jota rakennetaan pyöräily- ja kävelyetäisyydelle kaupungin ydinkeskustasta. Herttuankulman alueesta tulee elävä ja monipuolinen elinympäristö erilaisine kauppoineen, kahviloineen ja ravintoloineen”, kertoo Lounais-Suomen aluejohtaja Kari Mäkelä Rakennusliike Lapti Oy:stä.

Taaleri Vuokrakoti on yksi Taalerin pääomarahastoista. Taaleri ohjaa liiketoiminnassaan pääomaa taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Vuokrakoti-rahaston tavoitteena on helpottaa kasvukeskusten asuntopulaa ja tarjota laadukkaita uudisasuntoja kohtuuhintaisesti. Rahasto on auki uusille sijoituksille.

Taalerin visio on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa. Luomme pääomarahastoillamme kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen lisäksi esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimaa sekä biopolttoaineita.

Lisätietoja:

Taaleri Kiinteistöt, Jan Hellman, salkunhoitaja, p. 044 544 4445, jan.hellman@taaleri.com

Rakennusliike Lapti Oy Lounais-Suomi, Kari Mäkelä, aluejohtaja, p. 040 580 8236, kari.makela@lapti.fi

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taalerilla oli vuoden 2020 lopussa hallinnoitavia varoja 7,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita yli 6 000. Taaleri Oyj:llä on noin 6 000 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lapti lyhyesti

Lapti on vakavarainen rakentaja, joka keskittyy toiminnassaan kohtuuhintaisten asuntojen uudisrakentamiseen Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Laptin palveluvalikoimaan kuuluu lisäksi laadukkaiden päivähoito- ja hoivakiinteistöjen, liike- ja toimitilojen sekä koulujen ja terveydenhuoltokiinteistöjen rakentaminen maanlaajuisesti. Rakennusliike Lapti -konsernin palveluksessa oli tilikauden päättyessä noin 600 henkilöä. www.lapti.fi





Lisää tietoa Taalerista ja sen palveluista:



www.taaleri.com

www.taalerivarainhoito.com

www.taalerienergia.com

www.taalerikapitaali.com

www.garantia.fi

www.fellowfinance.fi



Taaleri Twitterissä

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com