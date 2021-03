Uddrag fra generalforsamling afholdt den 24. marts 2021 i Investeringsforeningen Jyske Invest

Bestyrelsesformand for Investeringsforeningen Jyske Invest, Hans Frimor, fortalte i sin beretning bl.a., at der i 2020 havde været et samlet underskud på 401 mio. kr. i foreningen. Formuen pr. ultimo 2020 udgjorde 27.636 mio. kr.

Generalforsamlingen godkendte foreningens årsrapport for 2020.

Følgende udbytteprocenter blev vedtaget for de udloddende afdelinger:

Afdelingsnavn Udbytte pr. bevis Jyske Invest Korte Obligationer KL 0,00% Jyske Invest Lange Obligationer KL 0,90% Jyske Invest Favorit Obligationer KL 4,60% Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL 7,00% Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL 0,70% Jyske Invest Virksomhedsobligationer KL 6,70% Jyske Invest Virksomhedsobligationer SRI KL 6,20% Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL 0,60% Jyske Invest Obligationer og Aktier KL 2,70% Jyske Invest Danske Aktier KL 33,90% Jyske Invest Europæiske Aktier KL 0,00% Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL 0,00% Jyske Invest Globale Aktier KL 7,20% Jyske Invest Globale Aktier SRI KL 8,70% Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 0,00% Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL 5,40% Jyske Invest Fjernøsten Aktier KL 17,10% Jyske Invest USA Aktier KL 12,10% Jyske Invest Favorit Aktier KL 0,00% Jyske Invest Kinesiske Aktier KL 35,30% Jyske Invest Indiske Aktier KL 6,80%

Forslag fra bestyrelsen

Generalforsamling godkendte bestyrelsens indstilling om vedtagelse af fusion.

Fusion af følgende syv afdelinger som de ophørende afdelinger

Jyske Invest Favorit Obligationer KL

Jyske Invest Danske Aktier KL

Jyske Invest Europæiske Aktier KL

Jyske Invest Globale Aktier KL

Jyske Invest Globale Aktier SRI KL

Jyske Invest USA Aktier KL

Jyske Invest Favorit Aktier KL

De ophørende afdelinger fusioneres som følger:

Afdelingen Jyske Invest Favorit Obligationer KL med Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL som den fortsættende afdeling,

afdelingerne Jyske Invest Danske Aktier KL, Jyske Invest Europæiske Aktier KL, Jyske Invest Globale Aktier KL, Jyske Invest Globale Aktier SRI KL, Jyske Invest USA Aktier KL og Jyske Invest Favorit Aktier KL med Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL som den fortsættende afdeling.

Fusionen finder sted efter lov om investeringsforeninger m.v. § 119 ff. og bekendtgørelse om fusion og spaltning af danske UCITS. Afdelingernes fusion er indbyrdes uafhængig af hinanden. Investorer, der besidder andele i de ophørende afdelinger, vil få deres andele ombyttet med andele i den fortsættende afdeling. Ombytningen vil ske pr. opgørelsesdagen på grundlag af den indre værdi, der beregnes 3. juni 2021. Fusionen forudsættes gennemført som en skattefri fusion. Fusionen er betinget af Finanstilsynets godkendelse. Se mere i fusionsplan og redegørelse af 22. februar 2021.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til efter Finanstilsynets godkendelse at lade afdelingerne slette af vedtægterne.

Vedtægtsændringer

Generalforsamlingen godkendte at ændre vedtægter i Investeringsforeningen Jyske Invest vedrørende følgende:

Vedtægternes §§ 6, stk. 3, stk. 12, stk. 13, stk. 14, stk. 15, stk. 20 og stk. 21 bortfalder som følge af beslutning om fusion Vedtægternes §§ 6, stk. 4-27 ændrer nummerering som konsekvens af fusion til §§ 6, stk. 3- 20.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå myndighedernes godkendelse af ovennævnte forslag.

Valg af medlemmer til bestyrelsen og revisorer

Bestyrelsen blev genvalgt.

Som revisor blev EY Godkendt Revisionspartnerselskab valgt.





