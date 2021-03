Finnish English

Sievi Capital Oyj

Pörssitiedote 25.3.2021 klo 9.55

Sievi Capital Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen liputusilmoitus: Preato Capital AB:n omistus Sievi Capitalissa on ylittänyt 20 % rajan

Sievi Capital Oyj on vastaanottanut Simon Hallqvistilta 24.3.2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Preato Capital AB:n osuus Sievi Capital Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt kahdenkymmenen prosentin (20 %) rajan 24.3.2021. Preato Capital AB on Hallqvist AB:n kautta Simon Hallqvistin määräysvallassa.

Simon Hallqvistin kokonaisosuus Sievi Capital Oyj:n osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden

kautta Yhteenlaskettu

%-osuus Kohdeyhtiön

osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 23,27 - 23,27 57 974 409 Edellisessä liputuksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) - - - -

Ilmoitetut tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan alittamisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji

ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärää Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI0009008924 - 13 490 000 - 23,27 A YHTEENSÄ - 13 490 000 - 23,27

SIEVI CAPITAL OYJ

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 358

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.sievicapital.fi



Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.