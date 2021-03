Telenor samler IoT-krefter i møte med 5G-eraen

English Norwegian

(Fornebu/Stockholm, 25. mars 2021) Bedrifter på leting etter tingenes internett (IoT)-løsninger i verdensklasse vil oppleve at Telenors nye driftsmodell gir den beste kapasiteten og kompetansen til alle kunder.

Telenor ASA forener sitt nordiske og internasjonale IoT-tilbud. Den nordiske IoT-porteføljen og den globale Telenor Connexion-porteføljen samles under merkevaren Telenor IoT. Med umiddelbar virkning tilbys Telenor IoT av alle Telenors nordiske forretningskanaler, internasjonalt av Telenor Connexion og gjennom utvalgte partnere.

Med introduksjonen av Telenor IoT lanserer Telenor også en ny driftsmodell. Hensikten er å utnytte den globale kompetansen, synkronisere produktutviklingen, øke kundefokuset samt forbedre den tekniske brukerstøtten. Dermed samler Telenor 200 IoT-spesialister, hvilket skaper det største teamet blant samtlige nordiske IoT-tjenesteleverandører. Telenor vil fungere som et samlet globalt IoT-team med en enhetlig produktportefølje og strategi for markedsføring for å bringe det beste av kapasitet og kompetanse ut til hver enkelt kunde.

– Den nye driftsmodellen forsterker vårt konkurransefortrinn og gjør produktporteføljen vår enklere tilgjengelig for alle som er ute etter drifts- og plattformfunksjoner innen IoT i verdensklasse. Vi får også skalafordeler på nye teknologiinvesteringer, sier Mats Lundquist, administrerende direktør i Telenor Connexion og leder av Telenor IoT.

Telenor IoT sitt tilbud leveres av IoT-spesialister lokalisert i 18 ulike land i Afrika, Amerika, Sørøst-Asia og Europa.

– Lanseringen av Telenor IoT og samlingen av våre IoT-krefter og kompetanse stiller oss i en bedre posisjon til å akselerere den digitale fremtiden, til fordel for kunder, næringsliv og samfunnet. Stegene vi nå tar er en kulminering av flere måneders intensivt samarbeid mellom kollegaer i Telenors nordiske forretningsenheter, Telenor Connexion og Telenors nordiske hub, sier Jukka Leinonen, konserndirektør i Telenor med ansvar for Norden og styreleder i Telenor Connexion.

Med over 17 millioner tilkoblede enheter og aktive i mer enn 190 land, er Telenor en anerkjent og verdensledende leverandør av IoT-tilkoblingstjenester. Gartners Magic Quadrant for Managed IoT Connectivity Services posisjonerte i 2019 Telenor som en verdensledende aktør. Telenor er i dag én av de 10 største IoT-operatørene globalt, og blant de tre største i Europa, målt etter volum. I Norden er Telenor den klare markedslederen. Selskapet var blant pionerene innen IoT-feltet og har i mange år hatt internasjonale kunder som Volvo, Scania, Verisure og Hitachi.

Pressekontakter:

Cristoff Martin, CMO, Telenor Connexion | +4673 441 73 17 | cristoff.martin@telenorconnexion.com

Stian Kristoffer Sande, kommunikasjonsrådgiver, Telenor ASA | +47 97 53 92 21 | stian-kristoffer.sande@telenor.com

Om Telenor Connexion

Telenor Connexion er Telenor ASA sitt spesialiserte IoT-selskap. Basert på mer enn 20 års erfaring tilbyr Telenor Connexion global IoT-tilkobling og skytjenester til bedrifter som opererer store flåter av tilkoblede enheter, samt tredjeparts tjenesteleverandører. Med hovedkontor og teknologisenter i Sverige har selskapet regional salgsrepresentasjon i Storbritannia, USA, Tyskland, Italia, Sør-Afrika, Singapore, Sør-Korea, Kina, Malaysia og Japan. For mer informasjon, se www.telenorconnexion.com.

Om Telenor ASA

Telenor er et av verdens ledende mobilselskaper med virksomhet i Norden og Asia, med 182 millioner mobilabonnenter og årlige driftsinntekter på NOK 123 milliarder (2020). Vi er opptatt av ansvarlig forretningsdrift og drevet av en ambisjon om å utvikle de samfunnene vi er tilstede i. Å knytte verden tettere sammen har vært kjernen i vår virksomhet i mer enn 160 år, og vi arbeider hver dag for å koble våre kunder til det som betyr mest for dem. Telenor er notert på Oslo Børs under børsticker TEL. For informasjon, gå til www.telenor.com.