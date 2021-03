Thérapeutique Knight publie ses résultats du quatrième trimestre et de fin d’année 2020

English French

MONTRÉAL, 25 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou « la Société »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (ex-ÉU) et chef de file, a publié aujourd’hui ses résultats financiers du quatrième trimestre clos le 31 décembre 2020 et de fin d’année 2020. Tous les montants sont exprimés en milliers à l’exception du nombre d’actions et des montants par action. Toutes les monnaies sont canadiennes, sauf indication contraire.



Faits saillants de 2020

Résultats financiers

Les revenus s’élèvent à 199 519 $, une hausse de 152 058 $ ou 320 % sur l’année précédente.

La marge brute s’élève à 81 690 $ ou 41 % comparativement à 26 918 $ ou 57 % sur l’année précédente.

Le BAIIA 1 ajusté est de 16 837 $ comparativement à 2 827 $ sur l’année précédente.

ajusté est de 16 837 $ comparativement à 2 827 $ sur l’année précédente. Les produits d’intérêts générés sont de 14 322 $ en diminution de 9 220 $ ou 39 % sur l’année précédente.

Les profits tirés de l’investissement du fonds stratégique s’élèvent à 46 733 $, dont 16 644 $ ont été réalisés.

Le résultat ajusté 1 de 28 713 $, en hausse de 2 714 $ ou 10 % sur l’année précédente.

de 28 713 $, en hausse de 2 714 $ ou 10 % sur l’année précédente. Le produit net pour la période s’élève à 31 760 $ comparativement à un produit net 18 033 $ sur l’année précédente.



Évolution de la Société

Promotion d’Arvind Utchanah de vice-président aux finances à chef des finances.

Nomination de Janice Murray et de Nicolás Sujoy au conseil d’administration.

Cession des actions de Medison Biotech (1995) Ltd. pour une contrepartie liquide de 77 000 $ et réalisation d’un bénéfice de 2 948 $.

Acquisition de 5 748 716 actions ordinaires au cours unitaire moyen de 6,40 $ dans le cadre d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPRCNA »).

Parachèvement processus de l'offre publique d'achat pour un prix d'achat cumulé de 170 855 $ et réalisation de 99,9 % de la propriété de Biotoscana Investments S.A. (« GBT »).



Produits

Lancement de Cresemba ® au Brésil, indiqué pour le traitement d'aspergillose invasive et de mucormycose invasive.

au Brésil, indiqué pour le traitement d'aspergillose invasive et de mucormycose invasive. Lancement de Karfib ® en Argentine, indiqué pour le myélome multiple récidivant ou réfractaire.

en Argentine, indiqué pour le myélome multiple récidivant ou réfractaire. Réception de l’approbation réglementaire de Santé Canada pour Ibsrela MC pour le traitement du syndrome de côlon irritable avec constipation (« SCI-C »).

pour le traitement du syndrome de côlon irritable avec constipation (« SCI-C »). Obtention des droits commerciaux canadiens exclusifs pour Trelstar ® , approuvés pour le traitement du cancer avancé de la prostate.

, approuvés pour le traitement du cancer avancé de la prostate. Réception de l’approbation réglementaire pour Lenvima ® et Halaven ® en Équateur.

et Halaven en Équateur. Réception de l’approbation réglementaire de Santé Canada pour Imvexxy MC et Bijuva MC .

et Bijuva . Soumission d’une déclaration complémentaire à une présentation de drogue nouvelle (« PDN ») pour Nerlynx ® pour le cancer du sein métastatique HER2-positif.

pour le cancer du sein métastatique HER2-positif. Signature d’une nouvelle entente de distribution exclusive avec Gilead pour la commercialisation continue de AmBisome® au Brésil, en vigueur le 1er janvier 2021.

Prêts stratégiques

Cession de 111 355 actions ordinaires de Profound Medical Inc. pour un produit total de 1 825 $.

Réception de 5 000 $ US pour le remboursement complet du prêt stratégique octroyé à Triumvira Immunologics Inc.

Modification du prêt stratégique consenti à Synergy CHC Corp. et prêt d’un montant supplémentaire de 2 500 $ US.

Réception de distributions de 29 128 $ de prêts stratégiques et réalisation d’un profit de 16 644 $.

Événements clés postérieurs à la date de clôture

Achat de 2 895 456 actions en circulation supplémentaires au coût moyen unitaire de 5,25 $ par l’OPRCNA.

Cession de 315 600 actions ordinaires de Medexus Pharmaceuticals Inc. pour un produit total de 2 624 $.

Annonce du lancement commercial canadien de IbsrelaMC pour le traitement du SCI-C.



« L’année passée a constitué une année de mutation pour Knight, avec de l’acquisition de GBT. Malgré les défis de la COVID-19, nous avons continué la progression de l’intégration tout en œuvrant à promouvoir notre portefeuille de produits au Canada et en Amérique latine. Nous avons reçu l’approbation règlementaire de Santé Canada pour IbsrelaMC, ImvexxyMC et Bijuva® ainsi que Lenvima® et Halaven® en Équateur. Nous continuerons à focaliser sur notre mission d’acquisition, de licence, de développement et de commercialisation de médicaments novateurs et de traitements de haute qualité afin d’améliorer la santé des patients en Amérique latine et au Canada », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de l’exploitation de Thérapeutique Knight inc. »

___________________

1Le résultat ajusté et le BAIIA ajusté ne sont pas des termes définis dans les IFRS, veuillez vous référer à la définition ci-dessous pour de plus amples détails.





PRINCIPAUX RÉSULTATS FINANCIERS ET POSTES DU BILAN

[En milliers de dollars canadiens]

Variation Variation T4-20 T4-19 $1 %2 CDA-20 CDA-19 $ 1 %2 Produits 55 191 37 271 17 920 48 % 199 519 47 461 152 058 320 % Marge brute 20 060 18 399 1 661 9 % 81 690 26 918 54 772 203 % Vente et commercialisation 8 657 4 448 (4 209 ) 95 % 35 585 7 789 (27 796 ) 357 % Charges administratives 11 421 12 121 700 6 % 38 845 24 460 (14 385 ) 59 % Recherche et développement 3 690 1 411 (2 279 ) 162 % 11 725 3 913 (7 812 ) 200 % Amortissement d’actifs incorporels 7 989 2 140 (5 849 ) 273 % 25 535 3 413 (22 122 ) 648 % Dépréciation des actifs incorporels 656 4 226 3 570 84 % 656 4 226 3 570 84 % Perte d’exploitation (12 353 ) (5 947 ) (6 406 ) 108 % (30 656 ) (16 883 ) (13 773 ) 82 % Produits d’intérêts (2 807 ) (5 434 ) (2 627 ) 48 % (14 322 ) (23 542 ) (9 220 ) 39 % Charge d’intérêts 328 370 42 11 % 3 398 370 (3 028 ) 818 % Perte de change 4 490 (1 926 ) (6 416 ) s.o. 14 156 1 389 (12 767 ) 919 % Résultat net (perte) 8 233 (3 153 ) 11 386 s.o. 31 760 18 033 13 727 76 % Résultat net de base (perte) par action

0,063

(0,049

) 0,112 s.o.

0,319

0,104

0,215

207

%

BAIIA ajusté3 1 771 6 180 (4 409 ) 71 % 16 837 2 827 14 010 496 % Résultats ajustés3 4 174 11 244 (7 070 ) 63 % 28 713 25 999 2 714 10 %





1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net. 2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues. 3 Le BAIIA ajusté et le résultat ajusté ne sont pas des termes définis dans les IFRS, veuillez vous référer à la section « BAIIA et résultat ajusté » pour de plus amples détails.





Variation 31-12-20 31-12-19 $ %1 Trésorerie, équivalents de trésorerie, liquidités soumises à restriction et titres négociables 392 225 536 182 (143 957 ) 27 % Créances commerciales et autres créances 75 089 108 182 (33 093 ) 31 % Stocks 56 505 70 870 (14 365 ) 20 % Actifs financiers 193 955 159 151 34 804 22 % Créditeurs, charges à payer et autres passifs 46 119 96 156 (50 037 ) 52 % Prêts bancaires 51 770 55 579 (3 809 ) 7 %





1 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

Produits : pour le trimestre clos le 31 décembre 2020, les produits ont crû de 17 920 $ ou 48 % sur l’année précédente, essentiellement en raison de la consolidation des résultats financiers de GBT sur un trimestre complet, par rapport à une durée d’un mois en 2019. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, les revenus ont progressé de 152 058 $ ou 320 % comparativement à la même période de l'exercice précédent, en raison de la consolidation des résultats financiers de GBT.

Marge brute : Pour le trimestre clos le 31 décembre 2020, la marge brute a diminué de 49 % à 36 % comparativement à la même période du précédent exercice, en raison de la consolidation des résultats de GBT, d’une modification apportée au portefeuille de produits et d'une radiation de stocks de 3 249 $ résultant des répercussions de la COVID-19 sur le lancement de certains nouveaux produits. La marge brute serait passée de 36 % à 40 %, une hausse de 4 %, en excluant l'ajustement de la comptabilité de l'hyperinflation conformément à la norme IAS 29.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, la marge brute a reculé de 57 % à 41 % comparativement à la même période l'an dernier en raison de la consolidation des résultats de GBT et d'une radiation de stocks de 10 046 $ résultant des répercussions de la COVID-19 sur certains lancements de nouveaux produits. La marge brute aurait été de 44 %, soit une augmentation de 3 %, par rapport à 41 % après avoir exclu l'ajustement de la comptabilité d'hyperinflation conformément à l'IAS 29.

Vente et commercialisation : L’augmentation de 4 209 $ pour le trimestre et de $27 796 pour la période de douze mois close le 31 décembre 2020 comparativement aux mêmes périodes de l'année précédente est principalement due à la consolidation des résultats de GBT.

Charges administratives : Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, les frais généraux et administratifs ont enregistré une hausse de 14 385 $, soit 59 %, par rapport à la même période de l'exercice précédent, en raison de la consolidation des charges de GBT de 22 052 $, partiellement compensée par une réduction des coûts ponctuels liés à l'acquisition de GBT et à la campagne de procuration publique.



Recherche et développement : Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2020, les frais de recherche et développement ont enregistré une hausse de 2 279 $ ou 162 % et de 7 812 $ ou 200 % comparativement aux mêmes périodes des années précédentes. Cette hausse découle de la consolidation des résultats financiers de GBT et de l'investissement continu dans le lancement de produits canadiens.

Amortissement des immobilisations incorporelles : Accroissement dû à l'amortissement des actifs incorporels à durée de vie définie acquis lors de l'acquisition de GBT.

Produit d’intérêt : Les produits d’intérêt sont la somme des produits d’intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti et d’autres produits d’intérêt. Pour le trimestre, les produits d’intérêt se sont élevés à 2 807 $ une baisse de 48 % ou 2 627 $ comparativement à l’année précédente. Pour l’année, les produits d’intérêt se sont élevés à 14 322 $ une baisse de 39 % ou 9 220 $ comparativement à la même période l’an dernier. La diminution s’explique, dans les deux cas, par des taux d’intérêt, des soldes moyens de liquidités et de titres négociables et un solde moyen des prêts plus bas.

Charge d’intérêt : La consolidation des résultats financiers de GBT a représenté 3 131 $ de charges d'intérêts supplémentaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, essentiellement relatives aux intérêts sur ses prêts bancaires.

Résultat net ou perte : Pour le trimestre clos le 31 décembre 2020, le bénéfice net a été de 8 233 $, une progression de 11 386 $ comparativement à la même période l'an dernier. La variation provient principalement des éléments susmentionnés ainsi que du gain net sur la réévaluation des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net de 25 418 $ (gain de 1 065 $ au T4-19).

Pour l'année, le revenu net a été de 31 760 $, une augmentation de 13 727 $ comparativement à la même période l'an dernier. La variation résulte principalement des éléments susmentionnés ainsi que (i) du gain net sur la réévaluation des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat de 48 060 $ (gain de 20 714 $ au T4-19), (ii) du gain net sur le passif de l'offre publique d'achat obligatoire (« OPAO ») de 12 072 $, essentiellement attribuable aux actionnaires publics de GBT qui ont offert leurs actions en recourant au prix d'offre alternatif de 10,40 BRL par action, (iii) de la perte sur l'hyperinflation de 1 444 $ découlant des positions monétaires nettes en vertu de la comptabilité d'hyperinflation.

BAIIA ajusté : Pour le trimestre clos le 31 décembre 2020, le BAIIA ajusté a été de 1 771 $, une réduction de 4 409 $ ou 71 % comparativement à la même période de l'exercice précédent. L'écart s'explique essentiellement par une radiation des stocks de 3 249 $ au quatrième trimestre de 2020. Pour la période de douze mois close le 31 décembre 2020, le BAIIA ajusté a été de 16 837 $, une augmentation de 14 010 $ ou 496 % comparativement à la même période de l'exercice précédent. Pour la période de douze mois, la variation est principalement due à la consolidation du BAIIA ajusté de GBT.

Résultat ajusté : Pour la période de trois mois close le 31 décembre 2020, les résultats ajustés se sont élevés 4 174 $, une baisse de 7 070 $ ou 63 % comparée à la même période l’an passé. Pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2020, le bénéfice ajusté se chiffrait à 28 713 $, une augmentation de 2 714 $ ou 10 % comparativement à la même période de l'exercice précédent. L'écart s'explique essentiellement par les résultats supplémentaires ajustés de l'acquisition de GBT, compensés par une baisse des produits d’intérêts.

Trésorerie, équivalents de trésorerie, liquidités soumises à restriction et titres négociables : Au 31 décembre 2020, Knight détenait en trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables un montant de 392 225 $, une baisse de 143 957 $ ou 27 % comparativement au 31 décembre 2019. La variation s’explique principalement par le flux de trésorerie lié à l’acquisition des BDR restants de GBT, le rachat de parts dans le cadre de l’OPRCNA et les variations du fonds de roulement partiellement compensés par le règlement de Medison.

Actifs financiers : La hausse de 34 804 $ pour l’année terminée le 31 décembre 2020 comparativement à l’année précédente est imputables aux facteurs suivants : (i) une progression de 2 537 $ due aux prêts et créances en raison de l’émission de prêts supplémentaires partiellement compensés par la perte de change et la perte sur les réévaluations de devises et sur les variations de juste valeur, (ii) une baisse des placements en actions, bons de souscription et produits dérivés de 3 408 $ attribuable à la cession et à la réévaluation, et (iii) une augmentation de 35 675 $ attribuable aux placements du fonds.

Prêts bancaires : Au 31 décembre 2020, les prêts bancaires s’élevaient à 51 770 $, un recul de 3 809 $ en raison principalement du remboursement d’un prêt de 14 714 $ et une autre baisse de 14 178 $ en raison de la réévaluation des devises, partiellement compensés par des prêts supplémentaires 24 581 $ émis en mars et décembre 2020. Subséquemment à la fin de l'année, le solde du prêt a été réduit de 10 111 $.





Mise à jour sur les produits

Le 8 janvier 2020, Knight a annoncé la conclusion d'une entente avec Debiopharm pour les droits commerciaux canadiens de Trelstar® (triptorelin), pour le traitement du cancer avancé de la prostate et la gestion et le soulagement des douleurs chroniques reliées à l'endométriose. Le 20 avril 2020, la Société a annoncé la reprise des activités commerciales du partenaire précédent de Debiopharm, Allergan, et la commercialisation de Trelstar® au Canada. Selon les données de l'IQVIA, les ventes de Trelstar® au Canada se sont élevées à 1 824 dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (2019 : 2 179 dollars).

Au premier trimestre 2020, la Société a lancé Cresemba® (sulfate d’isavuconazonium) au Brésil, sous licence de Basilea Pharmaceuticals, pour le traitement de l'aspergillose invasive et de la mucormycose invasive. Knight a également lancé Karfib® (carfilzomib) en Argentine, indiqué pour le myélome récidivant ou réfractaire.

Au cours de l'exercice, la Société a reçu une approbation réglementaire de Santé Canada pour IbsrelaMC (tenapenor) pour le traitement du SCI-C, lancé après la fin de l'exercice. Knight a également reçu une approbation réglementaire pour ImvexxyMC (inserts vaginaux d'estradiol), indiqué pour le traitement de la dyspareunie modérée à sévère et BijuvaMC (estradiol et progestérone) employé pour le traitement des symptômes vasomoteurs modérés à sévères. Knight a également soumis un complément à une PDN de Nerlynx® (nératinib) pour le cancer du sein métastatique HER2-positif. De plus, la Société a obtenu une approbation réglementaire pour Lenvima® (lenvatinib) et Halaven® (mésylate d'éribuline) en Équateur.

Le 26 octobre 2020, Knight a signé une nouvelle entente de distribution exclusive avec Gilead Sciences Inc. pour la commercialisation d'AmBisome® (amphotéricine B liposomale) au Brésil. Cette entente entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Ce produit figure au portefeuille de la filiale brésilienne de Knight depuis plus de vingt ans.

OPRCNA

Le 10 juillet 2020, la Société a annoncé que la Bourse de Toronto avait approuvé son avis d’intention de procéder à une OPRCNA supplémentaire (« OPRCNA 2020 »). Selon les modalités de l’OPRCNA 2020, Knight peut acquérir aux fins d’annulation jusqu’à 10 856 710 actions ordinaires de la Société, représentant 10 % de son flottant au 6 juillet 2020. L’OPRCNA 2020 a débuté le 14 juillet 2020 et se terminera le 13 juillet 2021 ou lorsque la Société aura parachevé ses achats maximums dans le cadre de l’OPRCNA 2020, selon la première éventualité. En outre, Knight a conclu une entente avec un courtier pour faciliter l’achat de ses actions ordinaires dans le cadre de l’OPRCNA 2020. Dans le cadre du plan d’achat automatique d’actions de Knight, le courtier peut acheter des actions ordinaires qui ne seraient normalement pas autorisées en raison de restrictions réglementaires ou de périodes d’interdiction auto-imposées. Durant la période de douze mois close le 31 décembre 2020 , la Société a acquis 944 273 actions ordinaires selon les modalités de l’OPRCNA 2020, pour une contrepartie totale en liquidités de 5 522 $. Après la clôture de l'exercice, la Société a acquis 2 895 456 actions ordinaires supplémentaires, dont 1 605 699 doivent être annulées, pour une contrepartie totale en liquidités de 15 206$.

Acquisition de GBT

Le 15 juin 2020, la Société a annoncé le lancement d’une offre publique d’achat pour l’acquisition et la décote des 48,8 % de certificats de dépôt brésiliens (« BDR ») restants de GBT. Lors de la soumission de leurs BDR, les actionnaires publics pouvaient choisir entre les deux offres suivantes :

11,23 BRL par BDR, avec un montant équivalent à 20 % déposé sur un compte bloqué afin de garantir les obligations d’indemnisation des vendeurs dans le cadre du contrat d’achat de la transaction GBT, à la condition que 0,91 BRL du montant du compte bloqué soit obligatoirement versé le 29 novembre 2022 ou à tout moment antérieurement à cette date. Le montant du compte bloqué sera libéré à parts égales sur une période de trois ans à compter de la date de clôture, déduction faite des créances conformément aux modalités de la convention d’achat d’actions.

10,40 BRL par BDR en liquidités à la date de règlement (« prix d’offre alternatif »).

À la clôture du processus d’offre publique, 99,6 % des actionnaires publics ont soumis leurs BDR au prix d’offre alternatif. La Société a payé un prix d’achat total de 170 855 $ [537 523 BRL] et obtenu la propriété de 99,9 % de GBT. Le 23 octobre 2020, le programme de BDR de GBT a été annulé par la commission brésilienne des valeurs mobilières et des changes.





Mise à jour relative à la COVID-19

L’apparition récente du coronavirus, ou COVID-19, déclarée pandémie par l’Organisation mondiale de la santé, s’est répandue à l’échelle planétaire et influe sur l’activité économique internationale. Certains pays où la Société opère d’importantes activités ont exigé la limitation ou la suspension d’activités commerciales et ont implanté des restrictions de voyage et des mesures de quarantaine. Knight s’applique toujours à alléger quelque peu la pression que la pandémie de la COVID-19 à l’échelle mondiale a placée sur nos systèmes de santé et s’assure du maintien de l’approvisionnement en médicaments pour les patients. La Société et ses employés sont passés au télétravail, y compris nos équipes médicales et de vente sur le terrain. La Société a pris des mesures pour établir des canaux virtuels et numériques afin de s’assurer que les médecins et les patients continuent de recevoir un soutien constant. Knight prépare actuellement des protocoles de retour au bureau ou sur le terrain selon chaque pays. En outre, la Société n’a pas fait face à des pénuries de stocks et dispose de liquidités suffisantes pour satisfaire tous les besoins opérationnels dans un avenir prévisible. En date des présentes, l’épidémie n’a pas eu de répercussions importantes sur les résultats de la Société.





Avis de conférence téléphonique

Knight sera l’hôte d’une conférence téléphonique et d’une webémission audio afin de présenter ses résultats du premier trimestre aujourd’hui à 8 h 30 HE. Knight invite cordialement toutes les parties intéressées à participer à cet appel.

Date : jeudi 25 mars 2021

Heure : 8 h 30 HE

Téléphone : sans frais 877-876-9176 ou international 785-424-1670

Webémission : www.gud-knight.com ou Webcast

Cette webémission est en diffusion audio seulement. Pour accéder à la diffusion, Media Player est requis.

Retransmission : une webdiffusion archivée sera disponible pour 30 jours à www.gud-knight.com





À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Knight détient Grupo Biotoscana, une compagnie pharmaceutique spécialisée pan-latino-américaine. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel et dans la dernière notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’année terminée le 31 décembre 2020 déposée sur www.sedar.com. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncer prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l’exige.

PERSONNES-RESSOURCES :

Information aux investisseurs Thérapeutique Knight inc. Samira Sakhia Arvind Utchanah Présidente et chef de l’exploitation Chef des finances Tél. : 514-484-4483 poste 122 Tél. : 514-484-4483 poste 115 Téléc. : 514-481-4116 Téléc. : 514-481-4116 Courriel : info@knighttx.com Courriel : info@knighttx.com Site Web: www.gud-knight.com Site Web : www.gud-knight.com







EFFET DE L’HYPERINFLATION

[En milliers de dollars canadiens]

La Société applique la Norme IAS 29, Information financière dans les économies hyperinflationnistes, car les filiales en Argentine de la Société employaient le peso argentin comme monnaie fonctionnelle. La Norme IAS 29 stipule que les états financiers d’une organisation dont la monnaie fonctionnelle est la devise d’une économie hyperinflationniste doivent être ajustés sur la base d’un indice général des prix adéquat pour exprimer les effets de l’inflation. Si la Société n’appliquait pas la Norme IAS 29, les répercussions sur le résultat d’exploitation de la Société seraient les suivantes :

T4-20

Publié selon

les IFRS

Excluant l’effet de la Norme IAS 29

Variation $ 1 %2 Résultats 55 191 56 676 (1 485 ) 3 % Coût des produits vendus 35 131 33 769 (1 362 ) 4 % Marge brute 20 060 22 907 (2 847 ) 12 % Marge brute (%) 36 % 40 % Charges Ventes et commercialisation 8 657 9 287 630 7 % Charges administratives 11 421 11 558 137 1 % Recherche et développement 3 690 3 784 94 2 % Amortissement des immobilisations incorporelles 7 989 7 622 (367 ) 5 % Dépréciation des actifs incorporels 656 656 — 0 % Perte d’exploitation (12 353 ) (10 000 ) (2 353 ) 24 %





1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net due à l’application de la Norme IAS 29, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net due à l’application de la Norme IAS 29 2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

CDA-20

Publié selon

les IFRS

Excluant l’effet de la Norme IAS 29

Variance $1 %2 Résultats 199 519 202 536 (3 017 ) 1 % Coût des produits vendus 117 829 112 561 (5 268 ) 5 % Marge brute 81 690 89 975 (8 285 ) 9 % Marge brute (%) 41 % 44 % Charges Ventes et commercialisation 35 585 36 309 724 2 % Charges administratives 38 845 38 214 (631 ) 2 % Recherche et développement 11 725 11 958 233 2 % Amortissement des immobilisations incorporelles 25 535 25 029 (506 ) 2 % Dépréciation des actifs incorporels 656 656 — 0 % Perte d’exploitation (30 656 ) (22 191 ) (8 465 ) 38 %





1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net due à l’application de la Norme IAS 29, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net due à l’application de la Norme IAS 29. 2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

RAPPROCHEMENT AVEC LE BAIIA AJUSTÉ ET LE RÉSULTAT AJUSTÉ

[En milliers de dollars canadiens]

Mesure non IFRS : BAIIA et résultat ajusté

La Société divulgue des mesures non-IFRS qui ne présentent pas la définition normalisée prescrite par les IFRS. La Société considère que les actionnaires, les analystes de placements et les autres lecteurs trouveront ces mesures utiles pour la compréhension des rendements financiers de la Société et pour leur interprétation de l’effet de la transaction GBT sur la Société. Les mesures financières non-IFRS ne présentent pas de définition standardisée prescrite par les normes IFRS et peuvent ne pas être calculées à l’instar des mesures financières de même dénomination présentées par d’autres sociétés.

La Société utilise les mesures non-IFRS suivantes :

BAIIA : Résultat d’exploitation (perte) ajusté afin d’exclure l’amortissement et la dépréciation des actifs incorporels, la dépréciation, la comptabilité de répartition du prix d’achat et les effets de la Norme IAS 29 (comptabilité sous hyperinflation), mais d’inclure les coûts liés aux contrats de location. En outre, le BAIIA ne reflète pas la part du bénéfice ajusté de GBT attribuable aux participations sans contrôle.

BAIIA ajusté : BAIIA ajusté pour les coûts d'acquisition et les dépenses non récurrentes.

Résultat ajusté : « BAIIA ajusté », ajusté pour inclure les revenus d'intérêts perçus et les charges d'intérêts sur les prêts bancaires.

Les ajustements incluent les éléments suivants :

Avec l’adoption des IFRS 16, les paiements de location de Knight ne figurent plus dans les charges d’exploitation. L’ajustement des IFRS 16 se rapproche de la dépense de trésorerie liée aux contrats locatifs de Knight.

Les coûts d’acquisition correspondent à des dépenses juridiques, de consultation et de conseil, pour l’acquisition de GBT.

Les autres charges non récurrentes se réfèrent aux dépenses encourues par Knight qui ne sont pas attribuables au cours normal des affaires ni susceptibles de se produire dans ce cadre. Pour le trimestre et les douze mois clos le 31 décembre 2020, Knight a enregistré des coûts non récurrents de 2 603 $ et de 5 383 $ respectivement. Les dépenses sont liées aux activités de restructuration, y compris les indemnités de départ versées à certains employés dans le cadre de la restructuration et de l’intégration de GBT, la destruction des stocks et les créances irrécouvrables sur les comptes débiteurs.

Les produits d'intérêts comprennent les « Produits d'intérêts sur instruments financiers évalués au coût amorti » et les « Autres produits d'intérêts », provenant principalement des intérêts perçus sur les prêts, la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les titres négociables et la désactualisation des prêts à recevoir.

Les charges d'intérêt sur les prêts bancaires incluent les charges d'intérêt de GBT principalement liées aux intérêts sur ses prêts bancaires.



Pour les périodes de trois mois et de douze mois closes le 31 décembre 2020, la Société a calculé les résultats ajustés et le BAIIA ajusté comme suit :

T4-20 T4-19 CDA-20 CDA-19 Pertes d’exploitation (12 353 ) (5 947 ) (30 656 ) (16 883 ) Ajustement des pertes d’exploitation : Amortissement des actifs incorporels 7 989 2 140 25 535 3 413 Dépréciation des actifs incorporels

Dépréciation des immobilisations corporelles et actifs au titre de droits d’utilisation 656

1 624 4226

552 656

6 540 4 226

857 Coûts de location (ajustement IFRS 16) (734 ) (336 ) (3 139 ) (564 ) Effet de la comptabilité de répartition du prix d’achat — (407 ) 865 (407 ) Effet de la Norme IAS 29 1 986 — 7 960 — BAIIA (832 ) 228 7 761 (9 358 ) Coûts d’acquisition — 5 542 3 693 8 019 Autres charges non récurrentes 2 603 410 5 383 4 166 BAIIA ajusté 1 771 6 180 16 837 2 827 Revenu d’intérêts 2 807 5 434 14 322 23 542 Frais d’intérêts sur prêts bancaires (404 ) (370 ) (2 446 ) (370 ) Résultat ajusté 4 174 11 244 28 713 25 999





1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net. 2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

BILANS CONSOLIDÉS

[En milliers de dollars canadiens]

31-12-20 31-12-19 ACTIF



Actifs courants Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions 229 592 174 268 Titres négociables 147 316 235 045 Créances commerciales 62 515 85 845 Autres créances 12 413 17 622 Stocks 56 505 70 870 Charges payées d’avance et dépôts 2 214 3 306 Autres actifs financiers courants 34 431 26 303 Impôts sur le résultat à recevoir 7 115 8 265 Total des actifs courants 552 101 621 524 Titres négociables 15 317 126 869 Créances commerciales 161 4 715 Charges payées d’avance et dépôts 4 047 4 652 Actifs au titre de droits d’utilisation 4 035 6 409 Immobilisations corporelles 22 127 22 639 Immeubles de placement 1 539 1 740 Immobilisations incorporelles 156 547 173 372 Goodwill 77 725 88 262 Autres actifs financiers 159 524 132 848 Actifs d’impôt différé 2 432 3 991 Autres créances à long terme 41 582 41 582 485 036 607 079 Actifs détenus en vue de la vente 2 539 76 700 Total de l’actif 1 039 676 1 305 303





BILANS CONSOLIDÉS (suite)

[En milliers de dollars canadiens]

31-12-20 31-12-19 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passifs courants Fournisseurs et charges à payer 44 512 94 406 Obligations locatives 1 875 1 788 Autres obligations 1 291 1 750 Passif d’offre publique d’achat obligatoire — 184 023 Prêts bancaires 51 770 50 557 Impôts sur le résultat à payer 13 559 15 447 Autres soldes à payer 1 053 2 833 Passif courant total 114 060 350 804 Créditeurs et autres passifs à long terme 316 — Obligations locatives 2 543 4 812 Prêts bancaires — 5 022 Autres soldes à payer 14 900 1 699 Passifs d’impôt différé 21 616 27 860 Total des passifs 153 435 390 197 Capitaux propres Capital social 694 351 723 832 Bons de souscription 117 785 Surplus d’apport 18 731 16 463 Cumul des autres éléments du résultat global (1 503 ) 17 405 Résultats non distribués 174 545 52 246 Attribuables aux actionnaires de la Société 886 241 810 731 Participations sans contrôle — 104 375 Total des capitaux propres 886 241 915 106 Total du passif et des capitaux propres 1 039 676 1 305 303





COMPTES DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS

[En milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les montants par action]

2020 2019 Résultats 199 519 47 461 Coût des produits vendus 117 829 20 543 Marge brute 81 690 26 918 Charges Ventes et commercialisation 35 585 7 789 Charges administratives 38 845 24 460 Recherche et développement 11 725 3 913 Amortissement des immobilisations incorporelles 25 535 3 413 Dépréciation des actifs incorporels 656 4 226 Perte d’exploitation (30 656) (16 883 ) Produits d’intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti (9 112 ) (18 780 ) Autres produits d’intérêt (5 210 ) (4 762 ) Charge d’intérêts 3 398 370 Autres produits (169 ) (2 195 ) (Gain) perte nette sur instruments financiers évalués à leur juste valeur par le résultat net (48 060 ) (20 714 ) Gain net sur les obligations de l’offre publique d’achat obligatoire (12 072 ) 5 757 Gain réalisé sur la vente d’un actif détenu en vue de la vente (2 948 ) — Gain réalisé sur le régime d’achat automatique d’actions (4 168 ) — Quote-part du résultat net de l’entreprise associée — (906 ) Perte de change 14 156 1 389 Perte liée à l’hyperinflation 1 444 176 Résultat avant impôt sur le résultat 32 085 22 782 Impôt Impôt exigible 2 337 3 836 Impôt différé (2 012 ) 913 Charge d’impôt (recouvrement) (325 ) 4 749 Résultat net de la période 31 760 18 033 Attribuable aux : Actionnaires de la Société 42 067 14 517 Participations sans contrôle (10 307 ) 3 516 Attribuable aux actionnaires de la Société Résultat (perte) de base par action 0,32 0,10 Résultat (perte) dilué par action 0,32 0,10 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation De base 131 783 255 139 758 522 Dilué 131 985 025 140 139 220





TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

[En milliers de dollars canadiens]