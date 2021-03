Ensayo clínico: La artroplastia total de rodilla personalizada con tecnología Conformis es más rentable que con implantes estandarizados

French German Spanish Dutch Italian Russian Polish

BILLERICA, Mass., March 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conformis, Inc. (NASDAQ:CFMS) ha anunciado hoy que un análisis retrospectivo e independiente de datos hospitalarios ha concluido que la tecnología de artroplastia de rodilla Conformis iTotal® es más rentable que los principales implantes tradicionales estandarizados. Es importante destacar que este estudio se realizó de forma independiente sin patrocinio ni financiación por parte de Conformis.



Los autores presentaron el nuevo resumen en la reunión anual de la Sociedad de Investigación Ortopédica de 2021 (ORS 2021 Annual Meeting), celebrada en febrero de 2021:

«Custom-designed total knee arthroplasty is cost-effective in comparison to a standard implant» (La artroplastia total de rodilla a medida es más rentable en comparación con un implante estándar), Dr. Navin Fernando, Ann Chancellor (coordinadora de investigación clínica certificada), Dr. Paul Manner, Universidad de Washington, Seattle, WA, 2021 Proceedings of Orthopaedic Research Society, documento 0980

El análisis retrospectivo se realizó en una única institución médica entre 2016 y 2019 utilizando una base de datos financiera y registros sanitarios electrónicos.

Se investigaron los datos demográficos de los pacientes, los costes directos totales, la duración de la estancia hospitalaria (DEH) y el uso de opiáceos. Se evaluaron dos grupos para los procedimientos llevados a cabo por un solo cirujano, el Dr. Paul Manner, profesor de artroplastia y de artritis de cadera y rodilla en el Departamento de Ortopedia y Medicina Deportiva de la Universidad de Washington en Seattle. Los procedimientos de un grupo control los llevó a cabo un segundo cirujano, el Dr. Navin Fernando:

Grupo primario: implante personalizado (Conformis iTotal®)

Grupo de comparación: implante tradicional (Zimmer Persona®)

Grupo de control: implante tradicional (Stryker Triathlon®), realizado por un segundo cirujano



«Estamos muy satisfechos con los primeros resultados clínicos de los pacientes que tienen la prótesis Conformis. Los pacientes indican que tienen la sensación de que la rodilla se parece más a una articulación normal y sana; se recuperan más rápidamente y vuelven a la actividad normal de forma significativamente más rápida que con los implantes tradicionales estandarizados», afirma el Dr. Paul Manner. «Descubrimos que el coste del episodio de atención sanitaria es sustancialmente menor con la rodilla Conformis ya que los pacientes pasaron menos tiempo en el hospital y la duración de la práctica quirúrgica es menor. Todo el mundo sale ganando».

«Es muy gratificante ver cómo la tecnología Conformis demuestra una vez más su rendimiento superior, tal y como se presentó en la reunión anual de ORS 2021», comenta Mark Augusti, presidente y director ejecutivo de Conformis, Inc. «Gracias al diseño y la fabricación de implantes de artroplastia de rodilla Conformis iTotal® que se adaptan a la anatomía única de cada individuo, tanto los pacientes como los cirujanos y las instalaciones médicas se benefician de unas cirugías rápidas y unas estancias hospitalarias más breves. Los implantes Conformis iTotal® ayudan a aliviar el dolor articular crónico, a la vez que aumentan el ahorro para los hospitales y los proveedores de seguros».

La media de edad de los pacientes era de 66 años, y la media del IMC era de 31 para los tres grupos.

Análisis de la DEH media:

1,35 días para los pacientes con Conformis iTotal®

1,99 días para los pacientes con Zimmer Persona®

1,83 días para los pacientes con Stryker Triathlon®



Análisis de costes directos totales:

9341 dólares para los pacientes con Conformis iTotal® (ahorro de entre 1006 y 1263 dólares por paciente)

10 347 dólares para los pacientes con Zimmer Persona®

10 604 dólares para los pacientes con Stryker Triathlon®



No hubo diferencia aparente en el uso de dosis equivalente de morfina entre los tres grupos.

El estudio concluye que los costes directos totales de los ingresos hospitalarios parecen ser más rentables con el sistema Conformis iTotal®, y que variables como el tiempo invertido en la cirugía y la DEH parecen favorecer un implante personalizado para cada paciente en lugar de los implantes tradicionales estandarizados.

Otros tres estudios comparativos publicados entre 2017 y 2019 también demuestran que los implantes Conformis iTotal® suponen un ahorro para los hospitales y las compañías de seguros:

O’Connor, Mary y Blau, Brittany, «Assessing the Economic Value of Custom Implants» (Evaluación del valor económico de los implantes a medida), American Health & Drug Benefits. 2019, vol. 12, n.º 2.

Dr. Richard G. Buch, Robert W. Eberle, Dr. Jason Davis y Rylie Buch, MS, «Does Implant Design Affect Hospital Metrics and Patents Outcomes? TKA Utilizing a "Fast-Track" Protocol» (¿El diseño del implante afecta a los resultados de las métricas y patentes del hospital? La ATR llevada a cabo mediante un protocolo de «vía rápida»). Análisis reconstructivo. 2019, vol. 9, n.º 1.

Culler et al., «Comparison of Adverse Event Rates and Hospital Costs Between Customized Individually Made Implants and Standard Off-the-Shelf Implants for Total Knee Arthroplasty» (Comparación de las tasas de eventos adversos y los costes hospitalarios entre los implantes diseñados individualmente a medida y los implantes tradicionales estandarizados para la artroplastia total de rodilla), Arthroplasty Today, 2017.



Acerca de Conformis, Inc.

Conformis es una empresa de tecnología médica que utiliza su plataforma de tecnología patentada iFit® Image-to-Implant® para desarrollar, fabricar y vender implantes e instrumentos de artroplastia con tamaños y formas individuales a medida, que denominamos personalizados, individualizados o a veces a medida, para adaptarse a la anatomía única de cada paciente. Conformis ofrece una amplia gama de implantes de rodilla y cadera estériles y personalizados, así como instrumentos de un solo uso que se suministran a hospitales y centros quirúrgicos ambulatorios. En estudios clínicos, el sistema de artroplastia de rodilla CR (del inglés cruciate retaining, con conservación del ligamento cruzado posterior) Conformis iTotal® demostró resultados clínicos superiores, incluidas una mejor funcionalidad y una mayor satisfacción del paciente, en comparación con los implantes tradicionales estandarizados. Conformis es propietaria, o bien otorga exclusivamente licencias de las patentes concedidas y las solicitudes de patente pendientes relacionadas con implantes personalizados e instrumentos específicos para cada paciente para todas las articulaciones principales.

