Étude clinique : la prothèse totale de genou réalisée avec la technologie Conformis sur un patient donné est plus rentable qu'avec les implants prêts à l'emploi les plus utilisés

BILLERICA, Mass., 25 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conformis, Inc. (NASDAQ : CFMS) a annoncé aujourd'hui les résultats d'un examen rétrospectif indépendant de données hospitalières concluant que la technologie de prothèse totale du genou Conformis iTotal® se révèle plus rentable que les traditionnels implants prêts à l'emploi de grande marque. Plus important encore, cette étude a été réalisée de manière indépendante sans parrainage ni financement de la part de Conformis.



Le nouveau compte-rendu a été présenté par ses auteurs lors de la réunion annuelle de l'Orthopaedic Research Society en 2021 (réunion annuelle ORS 2021), qui s'est tenue en février de cette année.

L'arthroplastie totale conçue sur mesure est rentable par rapport à un implant standard, Navin Fernando MD, Ann chancelier CCRC, Paul Manner MD, Université de Washington, Seattle, WA, 2021 Proceedings of Orthopedic Research Society, article 0980

L'examen rétrospectif a été effectué dans un seul établissement médical entre 2016 et 2019 sur la base de données financières et de dossiers médicaux électroniques.

La démographie des patients, les coûts directs totaux, la durée du séjour (LOS) et l'administration d'opioïdes sont autant de paramètres qui ont été pris en compte dans les investigations. Deux groupes ont été évalués au titre des procédures accomplies par un seul chirurgien, en l'occurrence le Pr Paul Manner, spécialiste de l'arthroplastie de la hanche et du genou au département d'orthopédie et médecine du sport de l'université de Washington à Seattle. Les procédures visant le groupe témoin ont été effectuées par un deuxième chirurgien, le Dr Navin Fernando, en procédant comme suit :

Groupe primaire : implant spécifique au patient (Conformis iTotal®)

Groupe comparatif : implant traditionnel (Zimmer Persona®)

Groupe témoin : implant traditionnel (Stryker Triathlon®) posé par le second chirurgien



« Nous sommes très satisfaits des premiers résultats obtenus sur les patients équipés du genou Conformis.Les patients déclarent que la sensation procurée par le genou s'apparente davantage à une articulation normale et saine ; ils se rétablissent plus rapidement et reviennent à une activité régulière beaucoup plus vite qu'avec les implants traditionnels prêts à l'emploi », a déclaré le Pr Paul Manner. « Nous avons découvert que l'épisode du coût des soins est nettement moins élevé avec le genou Conformis dans la mesure où les patients passent moins de temps à l'hôpital, et du fait que l'intervention chirurgicale prend moins de temps. Tout le monde gagne », a-t-il ajouté.

« Il est très gratifiant de voir la technologie de Conformis démontrer une nouvelle fois la supériorité de ses performances, comme cela a été présenté lors de la réunion annuelle de l'ORS 2021 », a déclaré Mark Augusti, président-directeur général de Conformis, Inc. « En concevant et en fabriquant des implants de remplacement du genou Conformis iTotal® pouvant s'adapter à l'anatomie unique de chaque individu, les patients, les chirurgiens et les installations médicales bénéficient d'interventions chirurgicales accélérées et de durées de séjour plus courtes à l'hôpital. Les implants iTotal® de Conformis soulagent les douleurs articulaires chroniques, tout en générant des économies pour les hôpitaux et les prestataires d'assurance ».

L'âge médian des patients était de 66 ans et leur IMC médian de 31 pour les trois groupes.

Analyse de la durée de séjour moyenne :

1,35 jour pour les patients Conformis iTotal®

1,99 jour pour les patients Zimmer Persona®

1,83 pour les patients Stryker Triathlon®



Analyse des coûts directs totaux :

9 341 $ pour les patients Conformis iTotal® (soit une économie de 1 006 à 1 263 $ par patient)

10 347 $ pour les patients Zimmer Persona®

10 604 $ pour les patients Stryker Triathlon®



L'administration d'une dose équivalente de morphine n'a donné lieu à aucune différence apparente entre les trois groupes.

L'étude conclut que les coûts directs totaux des admissions hospitalières semblent être plus rentables avec le système iTotal® de Conformis, et certaines variables telles que la durée d'intervention et la durée de séjour semblent également privilégier l'implant spécifique au patient par rapport aux implants traditionnels prêts à l'emploi.

Trois autres études comparatives publiées entre 2017 et 2019 montrent également que les implants Conformis iTotal® permettent de dégager des économies pour les hôpitaux et les compagnies d'assurance :

O’Connor, Mary et Blau, Brittany : « Assessing the Economic Value of Custom Implants ». American Health & Drug Benefits (2019), vol. 12, n° 2.

Richard G. Buch, M.D., Robert W. Eberle, Jason Davis, M.D. et Rylie Buch, MME : « Does Implant Design Affect Hospital Metrics and Patents Outcomes ? TKA Utilizing a ‘Fast-Track’ Protocol ». Reconstructive Review (2019), vol. 9, n° 1.

Culler et coll. : « Comparison of Adverse Event Rates and Hospital Costs Between Customized Individually Made Implants and Standard Off-the-Shelf Implants for Total Knee Arthroplasty ». Arthroplasty Today (2017).



À propos de Conformis, Inc.

Conformis est une société de technologie médicale qui utilise sa plateforme technologique exclusive iFit® Image-to-Implant® pour mettre au point, fabriquer et commercialiser des implants et instruments de remplacement articulaire de taille et de forme individuelles, dites personnalisées, individualisés ou parfois même customisées, en vue de les adapter à l'anatomie unique de chaque patient. Conformis propose une large gamme composée d'implants de genoux et de hanches stériles personnalisés, ainsi que d'instruments à usage unique livrés aux établissements hospitaliers et centres chirurgicaux ambulatoires. Lors des études cliniques, le système de remplacement du genou en chrome-molybdène Conformis iTotal® a démontré des résultats cliniques supérieurs, notamment en termes de fonctionnalité et de satisfaction des patients, comparativement aux implants traditionnels prêts à l'emploi. Conformis détient ou exploite exclusivement sous licence des brevets délivrés et des demandes de brevets en instance couvrant des implants personnalisés et des instruments spécifiques au patient pour toutes les articulations majeures.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.conformis.com. Pour recevoir les prochains communiqués sous forme d'alertes par e-mail, inscrivez-vous sur le site ir.conformis.com.

Mise en garde sur les déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui concernent nos attentes, nos plans et nos perspectives d'avenir, y compris les déclarations relatives au calendrier prévu pour le lancement de nos produits, ainsi que notre situation et nos résultats financiers, notre chiffre d'affaires total, notre chiffre d'affaires par produit, notre marge brute, nos activités et notre croissance, ainsi que d'autres déclarations contenant les termes « prévoir », « croire », « continuer », « pouvoir », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « viser », ainsi que l’usage du futur ou du conditionnel et d'autres expressions similaires, constituent des déclarations prospectives au sens des dispositions relatives à la sphère de sécurité de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Il se peut que nous ne réalisions pas réellement les prévisions divulguées dans nos déclarations prospectives, aussi ne devriez pas vous fier indûment à ces dernières. Les résultats financiers réels sont susceptibles de différer sensiblement des projections divulguées dans les déclarations prospectives que nous émettons, en raison d'une variété de risques et d'incertitudes, y compris les risques liés à nos estimations et attentes concernant nos revenus, notre marge brute, nos dépenses, la croissance de nos revenus et autres résultats d'exploitation, ainsi que les autres risques et incertitudes décrits dans les sections « Facteurs de risque » de nos documents publics déposés auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission). En outre, les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse représentent nos points de vue à la date de celui-ci. Nous prévoyons que les événements et développements ultérieurs soient susceptibles d'entraîner un changement de notre point de vue. Toutefois, bien que nous puissions choisir de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment donné dans le futur, nous déclinons spécifiquement toute obligation de le faire. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentant nos points de vue à une date ultérieure à celle du présent document.