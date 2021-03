Klinisch onderzoek: patiëntspecifieke vervanging van gehele knie met Conformis-technologie is kostenefficiënter dan met gebruikelijke standaardimplantaten

French German Spanish Dutch Italian Russian Polish

BILLERICA, Mass., March 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conformis, Inc. (NASDAQ:CFMS) kondigde vandaag aan dat een onafhankelijke, retrospectieve beoordeling van ziekenhuisgegevens heeft aangetoond dat Conformis iTotal® knievervangingstechnologie kostenefficiënter is dan conventionele gebruikelijke standaardimplantaten. Belangrijk is dat dit onderzoek onafhankelijk is uitgevoerd, zonder sponsoring of financiering door Conformis.



Het nieuwe abstract werd gepresenteerd door auteurs tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Orthopedic Research Society 2021 (ORS 2021 Annual Meeting), in februari 2021:

Op maat ontworpen totale knie-artroplastiek is kostenefficiënt in vergelijking met een standaardimplantaat, Navin Fernando MD, Ann Chancellor CCRC, Paul Manner MD, University of Washington, Seattle, WA, 2021 Proceedings of Orthopedic Research Society, Paper 0980

De retrospectieve beoordeling werd uitgevoerd in één medische instelling tussen 2016 en 2019 met behulp van een financiële database en elektronische gezondheidsdossiers.

Demografische gegevens van patiënten, totale directe kosten, verblijfsduur (LOS) en gebruik van opioïden werden allemaal onderzocht. Er werden twee groepen geëvalueerd voor procedures die werden uitgevoerd door één chirurg, Dr. Paul Manner, MD, Joint Replacement/Hip and Knee Arthritis Professor in het Department of Orthopaedics and Sports Medicine aan de University of Washington in Seattle. De procedures voor een controlegroep werden uitgevoerd door een tweede chirurg, Dr. Navin Fernando:

Primaire groep - patiëntspecifiek implantaat (Conformis iTotal®)

Vergelijkingsgroep - conventioneel implantaat (Zimmer Persona®)

Controlegroep - conventioneel implantaat (Stryker Triathlon®) uitgevoerd door tweede chirurg



"We zijn zeer tevreden over de eerste resultaten voor patiënten met de Conformis-knie. Patiënten melden dat de knie meer aanvoelt als een normaal, gezond gewricht; ze herstellen sneller en hervatten veel sneller hun normale activiteiten dan bij conventionele srandaardimplantaten", aldus Dr. Paul Manner. "We hebben ontdekt dat de zorgkosten aanzienlijk lager zijn met de Conformis-knie omdat patiënten minder tijd in het ziekenhuis doorbrengen en omdat de operatie in minder tijd kan worden uitgevoerd. Een win-win voor iedereen."

"Het is erg bevredigend dat Conformis-technologie opnieuw haar superieure prestaties laat zien, zoals gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van ORS 2021," aldus Mark Augusti, President en Chief Executive Officer, Conformis, Inc. "Door Conformis iTotal® knievervangende implantaten te ontwerpen en te produceren die passen bij de unieke anatomie van een individu, profiteren patiënten, chirurgen en medische instellingen van snellere operaties en kortere verblijfsduren in het ziekenhuis. Conformis iTotal® implantaten helpen chronische gewrichtspijn te verlichten, terwijl tegelijkertijd besparingen worden gerealiseerd voor ziekenhuizen en verzekeraars."

De mediane leeftijd van de patiënten was 66 jaar en het mediane BMI was 31 voor de drie groepen.

Gemiddelde verblijfsanalyse:

1,35 dagen voor Conformis iTotal® patiënten

1,99 dagen voor Zimmer Persona® patiënten

1,83 dagen voor Stryker Triathlon® patiënten



Analyse van totale directe kosten:

$ 9.341 voor Conformis iTotal® patiënten (besparing van $ 1.006 tot $ 1.263 per patiënt)

$ 10.347 voor Zimmer Persona® patiënten

$ 10.604 voor Stryker Triathlon® patiënten



Er was geen duidelijk verschil in morfine-equivalent dosisgebruik tussen de drie groepen.

Uit het onderzoek is gebleken dat de totale directe kosten voor ziekenhuisopnamen lager blijken met het Conformis iTotal® systeem, en variabelen zoals de operatietijd en verblijfsduur blijken beter te zijn bij een patiëntspecifiek implantaat ten opzichte van conventionele standaardimplantaten.

Drie andere vergelijkende onderzoeken die tussen 2017 en 2019 zijn gepubliceerd, tonen ook aan dat Conformis iTotal® implantaten besparingen opleveren voor ziekenhuizen en verzekeringsmaatschappijen:

O’Connor, Mary, and Blau, Brittany, “Assessing the Economic Value of Custom Implants." American Health & Drug Benefits. 2019, Vol.12, No. 2.

Richard G. Buch, M.D., Robert W. Eberle, Jason Davis, M.D., and Rylie Buch, MS, “Does Implant Design Affect Hospital Metrics and Patents Outcomes? TKA Utilizing a ‘Fast-Track’ Protocol.” Reconstructive Review. 2019, Vol. 9 No. 1.

Culler et al., “Comparison of Adverse Event Rates and Hospital Costs Between Customized Individually Made Implants and Standard Off-the-Shelf Implants for Total Knee Arthroplasty.” Arthroplasty Today 2017.



Over Conformis, Inc.

Conformis is een medisch technologiebedrijf dat gebruikmaakt van het eigen iFit® Image-to-Implant® technologieplatform om gewrichtsvervangingsimplantaten en -instrumenten te ontwikkelen, produceren en verkopen die op maat en vorm worden gemaakt, en die wij gepersonaliseerd, individueel of soms aangepast noemen voor de unieke anatomie van elke patiënt. Conformis biedt een uitgebreide productlijn van steriele, gepersonaliseerde knie- en heupimplantaten en instrumenten voor eenmalig gebruik die worden geleverd aan ziekenhuizen en ambulante chirurgische centra. In klinische studies liet het Conformis iTotal® CR knievervangingssysteem uitmuntende klinische resultaten zien, waaronder beter functioneren en grotere patiënttevredenheid in vergelijking met conventionele standaardimplantaten. Conformis is eigenaar van of exclusief licentiehouder van verleende octrooien en octrooien in aanvraag voor gepersonaliseerde implantaten en patiëntspecifieke instrumenten voor alle belangrijke gewrichten.

Ga voor meer informatie naar www.conformis.com. Als u toekomstige releases in e-mailberichten wilt ontvangen, schrijf u dan in op ir.conformis.com.

