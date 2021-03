Crohn et Colite Canada lance un nouveau projet PACE en partenariat avec l’Université du Manitoba

Toronto (Ontario), 25 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crohn et Colite Canada a le plaisir d’annoncer que les Drs Charles Bernstein et Lesley Graff de l’Université du Manitoba se joindront au réseau Promouvoir l’accès et les soins grâce aux centres d’excellence (réseau PACE) avec leur projet de recherche : L’intégration d’interventions psychologiques et nutritionnelles auprès des patients atteints de MII.



Lancé en 2016, le réseau PACE de Crohn et Colite Canada est le premier réseau national de centres d’excellence sur les MII, chaque centre hébergeant une équipe multidisciplinaire spécialisée dans le traitement et la gestion des maladies inflammatoires de l’intestin (MII). Les équipes de cinq grands centres de MII – le Sinai Health System, le Centre universitaire de santé McGill, le Centre médical de l’Université McMaster, l’Université de Calgary et l’Université d’Alberta – s’efforcent de faire avancer les meilleures pratiques pour les professionnels de la santé et d’accroître le niveau de soins reçus par les Canadiens aux prises avec une MII.

Le Dr Bernstein, directeur du Centre de recherche clinique des maladies inflammatoires de l’intestin de l’Université du Manitoba, et la Dre Graff, professeure et cheffe du département de psychologie clinique de la santé à l’Université du Manitoba, se joignent au réseau PACE pour trouver un moyen de rendre accessibles aux Canadiens atteints de MII des soins essentiels et personnalisés en matière de santé mentale et de nutrition.

Au Canada, les besoins en matière de santé mentale et de nutrition des personnes atteintes d’une MII ne sont actuellement pas inclus dans les plans de soins typiques. La meilleure façon de prodiguer des soins est de pouvoir compter sur une équipe qualifiée capable de répondre aux besoins uniques d’une personne grâce à une approche globale et personnalisée fondée sur des données probantes », selon Susan Cowan, présidente directrice générale de Crohn et Colite Canada. « Nous sommes fiers d’élargir le réseau PACE et d’accueillir les travaux de recherche importants des Drs Bernstein et Graff pour améliorer l’accessibilité à des soins de santé mentale et en nutrition.

Le Dr Bernstein et Graff mettront au point un outil de dépistage permettant à un patient de communiquer ses besoins personnels en matière de santé mentale et de nutrition. Le fournisseur de soins de santé utilisera cette information pour offrir une formation clinique et prodiguer des interventions adaptées aux besoins liés à la maladie énoncés par le patient. Le matériel didactique clinique et les approches en santé mentale et en nutrition les plus couramment utilisés dans le cadre du projet pilote seront diffusés aux cliniques de MII à travers le pays aux fins d’améliorer l’approche globale des soins intégrés aux patients.

« Bien que les personnes atteintes de MII et leurs prestataires de soins de santé reconnaissent de plus en plus l’importance du lien entre la maladie et la santé mentale, il arrive trop souvent que ces besoins ne soient pas intégrés dans le cadre des soins de la MII, ceci faisant en sorte que des lacunes persistent dans leur évaluation complète et leur traitement », explique la Dre Graff.

« Comme c’est le cas pour la santé mentale, les personnes atteintes de MII bénéficieraient de conseils d’experts pour évaluer leur santé nutritionnelle dans le contexte des MII. Le projet déterminera dans quelle mesure le fait de déceler et de répondre aux besoins en santé mentale et en nutrition au sein de la Clinique de MII au moyen d’une approche personnalisée peut améliorer les résultats et la qualité de vie », conclut le Dr Bernstein.

Chaque projet intégré au réseau PACE est choisi après avoir été soumis à un processus d’examen concurrentiel par les pairs et correspond à l’engagement de Crohn et Colite Canada de découvrir des traitements et d’améliorer la qualité de vie de toutes les personnes touchées par les MII. Crohn et Colite Canada remercie tous les chercheurs exceptionnels de la communauté des MII qui ont soumis leur candidature.

Pour en savoir plus sur le réseau PACE, veuillez visiter le site Web suivant : crohnetcolite.ca/ReseauPACE.

À propos de Crohn et Colite Canada



Crohn et Colite Canada s’efforce sans relâche de trouver des remèdes à la maladie de Crohn et à la colite ulcéreuse et d’améliorer la vie tant des enfants que des adultes touchés par ces maladies chroniques. Nous sommes le plus important organisme composé de bénévoles du pays à nous acquitter de cette mission et nous sommes l’un des deux principaux donateurs caritatifs au monde dans le domaine de la santé à financer la recherche sur la maladie de Crohn et la colite. Nous avons investi plus de 130 millions de dollars dans la recherche à ce jour. Nous repoussons les limites pour les personnes touchées par la maladie de Crohn et la colite grâce à la recherche, à des programmes à l’intention des patients, à la défense des droits des patients et à la sensibilisation aux MII. Pour obtenir plus de détails, consultez crohnetcolite.ca et suivez-nous @ayezducran sur Twitter, Facebook et Instagram.

