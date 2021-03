Rogers service Affaires est le premier opérateur national à lancer une solution gérée de réseau privé sans-fil

English French

Au cours de la prochaine décennie, le nombre de réseaux privés sans-fil doublera pour atteindre 14 millions à l’échelle mondiale1, ce qui générera un ajout de 2 billions de dollars au produit intérieur brut2

TORONTO, 25 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Rogers service Affaires a annoncé le lancement d’une solution gérée de réseau privé sans-fil qui fournit aux grandes entreprises une plateforme spécialisée de réseau sans-fil sur place permettant de connecter en toute sécurité des appareils à leur réseau, de prioriser le trafic réseau, de contrôler les données sensibles et d’exécuter des applications d’affaires.

Cette solution gérée évolutive offre un rendement élevé et une faible latence, et convient notamment aux entreprises des secteurs de l’exploitation minière, du pétrole et du gaz, des services publics et de la fabrication. Par exemple, les fabricants peuvent désormais connecter davantage de capteurs, de machines et de dispositifs par l’intermédiaire d’un réseau privé unique, ce qui leur permet d’avoir une visibilité de bout en bout, de la commande du produit à l’expédition, jusqu’à la livraison.

« Tandis que les entreprises canadiennes sont à la recherche du prochain avantage concurrentiel, les réseaux privés sans-fil offrent une solution souple qui permet d’assurer une connectivité réseau fiable et sécurisée sur de vastes zones à emplacements multiples », a déclaré Dean Prevost, président, Maison connectée et Rogers service Affaires. « Rogers service Affaires est fier de s’associer à des chefs de file en matière de technologie, notamment Ericsson, Expeto et Cradlepoint, pour lancer ce nouveau service consacré aux grandes entreprises auprès de sa clientèle Affaire. »

Alors que les entreprises du Canada cherchent à améliorer et à transformer leurs capacités numériques, les réseaux privés sans-fil constituent une solution de réseau géré économique et fiable pour connecter en toute sécurité les appareils et les cartes SIM des employés – des téléphones intelligents et de l’Internet des objets (IdO) aux véhicules autonomes et à la robotique.

« Nous sommes ravis de nous associer à Rogers pour fournir la plateforme Expeto Enterprise First NeXtworkingMC comme base de la solution de réseau privé sans-fil », a déclaré Michael Anderson, chef de la direction d’Expeto. « La solution de réseau privé sans-fil s’intègre de manière transparente aux systèmes informatiques existants et offre aux entreprises clientes l’assurance d’une sécurité et d’un contrôle intégral de leur réseau et de leurs données. Avec cette première percée dans l’industrie, Rogers fournit une fois de plus l’innovation qui aidera ses entreprises clientes canadiennes qui investissent dans la transformation numérique et les initiatives de l’industrie 4.0 à obtenir un avantage concurrentiel plus important et des résultats commerciaux significatifs. »

« Les solutions de routeur de périphérie pour réseau privé de Cradlepoint jouent un rôle essentiel pour aider à offrir une expérience de TI de calibre grande entreprise », a affirmé Jason Falovo, vice-président et directeur général, Cradlepoint Canada. « Les entreprises clientes veulent profiter de tous les avantages que les solutions de réseaux cellulaires privés peuvent offrir, mais elles ne veulent pas renoncer à la visibilité, à la sécurité et au contrôle, ni à l’interopérabilité avec leurs infrastructures de réseau étendu existantes. C’est ce qu’offrent Cradlepoint et notre service NetCloud, de concert avec Ericsson et Expeto, les partenaires du réseau privé sans-fil de Rogers. »

« Les entreprises voient l’énorme potentiel des réseaux privés sans-fil pour offrir l’agilité, la souplesse, la sécurité et la portée dont elles ont besoin afin de mener une réelle transformation et de favoriser l’innovation au sein de leurs activités », a déclaré David Everingham, chef de la direction de la technologie chez Ericsson Canada. « En s’appuyant sur une solution gérée de confiance, les entreprises peuvent continuer à se concentrer sur leur activité principale, sans avoir le lourd fardeau de maintenir l’infrastructure d’un réseau privé sans- fil. »

Rogers service Affaires s’engage à offrir les dernières innovations aux entreprises canadiennes dans le cadre de leur transformation numérique. Si le réseau privé sans-fil peut être mis en œuvre avec n’importe quelle génération de technologie de réseau mobile, il prépare le terrain pour l’adoption de la technologie 5G et augmente massivement le nombre d’appareils pouvant être connectés à un réseau privé en temps réel, par exemple pour des applications d’exploitation minière autonome.

Pour en savoir plus sur la solution gérée de réseau privé sans-fil de Rogers service Affaires, consultez rogers.com/business/iot/connectivity

