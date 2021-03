English Finnish

Rapala VMC Oyj

Pörssitiedote

25.3.2021 klo 15.15

RAPALA VMC OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI OSAKEPOHJAISISTA KANNUSTINJÄRJESTELMISTÄ

Rapala VMC Oyj:n hallitus on päättänyt kahdesta uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uusien järjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja järjestelmien osallistujien tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat kannustinjärjestelmät.

Toimitusjohtajan lisäosakejärjestelmä 2021—2023

Toimitusjohtajan lisäosakejärjestelmässä 2021—2023 on yksi sitouttamisjakso, tilikaudet 2021–2023. Järjestelmässä toimitusjohtajalla on mahdollisuus saada lisäosakkeita sijoittamalla henkilökohtaisesti Rapala VMC Oyj:n osakkeisiin. Järjestelmän palkkio maksetaan sitouttamisjakson päättymisen jälkeen.

Palkkio maksetaan osittain Rapala VMC Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkion rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta toimitusjohtajalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos toimitusjohtajan johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Toimitusjohtajan lisäosakejärjestelmän perusteella maksettava palkkio vastaa yhteensä enintään 28 800 Rapala VMC Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2021—2023

Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmässä 2021—2023 on yksi kolmen vuoden ansaintajakso, tilikaudet 2021—2023. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu konsernin taloudellisiin ansaintakriteereihin, joita mitataan tilikaudelta 2023 ja yhtiön osakekurssikriteeriin, jota mitataan vuonna 2023. Ansaintajakson taloudelliset ansaintakriteerit ovat konsernin omien tuotteiden myynti vuonna 2023, konsernin vertailukelpoinen liikevoitto vuonna 2023 ja konsernin keskimääräinen käyttöpääoma vuonna 2023.

Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 800 000 Rapala VMC Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2021—2023 maksetaan vuonna 2024 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 19 henkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet.

Helsinki 25.3.2021

RAPALA VMC OYJ

Hallitus

Lisätietoja antavat:

Olli Aho, sijoittajasuhteet, +358 9 7562 540

