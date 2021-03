English Finnish

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2021 KLO 16.30

ROBIT OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Robit Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2021 valittu hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenet henkilöstövaliokuntaan, työvaliokuntaan ja tarkastusvaliokuntaan.

Hallitus valitsi Harri Sjöholmin hallituksen puheenjohtajaksi ja Mammu Kaarion varapuheenjohtajaksi. Hallituksen sihteeriksi hallitus valitsi Asianajotoimisto Borenius Oy:n asianajajan, Jari Gaddin.

Henkilöstövaliokunnan jäseniksi valittiin Mikko Kuitunen (pj), Mammu Kaario ja Anne Leskelä.

Työvaliokunnan jäseniksi valittiin Kalle Reponen (pj), Kim Gran ja Harri Sjöholm.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Anne Leskelä (pj), Mammu Kaario ja Harri Sjöholm.

Hallitus arvioi, että kaikki hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Harri Sjöholmia ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja

+358 400 622 092

harri.sjoholm@robitgroup.com

