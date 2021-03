SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PORSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF: VUOSIKERTOMUS SEKÄ HALLINNOIVAN YHTIÖN HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

English Finnish

PÖRSSITIEDOTE 25.3.2021

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF: VUOSIKERTOMUS SEKÄ HALLINNOIVAN YHTIÖN HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF:n vuosikertomus 31.12.2020 on julkaistu. Vuosikertomus on osa (sivut 24-27) oheista kaikkien Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen yhteistä vuosikertomusta. Asiakirja sisältää tilintarkastuskertomuksen ja on saatavilla myös osoitteesta www.seligson.fi/sco/suomi/esitteet/ .

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n yhtiökokous 25.3.2021 valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Samu Anttila, Jarkko Niemi ja Mikko Vasko. Tilintarkastajiksi valittiin KPMG Oy Ab ja varatilintarkastajaksi KHT Marcus Tötterman.

