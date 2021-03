Waturu Holding A/S – Ændring i finanskalender og udsættelse af dato for offentliggørelse af årsrapporten for 2020

Danish English

Selskabsmeddelelse nr. 66

Vejle, den 25. marts 2021



Ændring i finanskalender og udsættelse af dato for offentliggørelse af årsrapporten for 2020



I henhold til finanskalenderen for 2021 skulle selskabets årsrapport for 2020 offentliggøres den 26. marts 2021. Udarbejdelsen af årsrapporten har taget længere tid end forventet og er endnu ikke klar.



Årsrapporten for 2020 vil i stedet blive offentliggjort den 8. april 2021.



Om Waturu Holding A/S

Waturu Holding A/S er en Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i teknologiselskabet Aquaturu A/S.

Yderligere oplysninger:

CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com



