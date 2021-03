Prima Solutions et Naelan signent un partenariat pour renforcer l’offre éditique proposée aux assureurs

English French

Prima Solutions , éditeur de logiciels cloud pour les professionnels de l’assurance et de la réassurance, et Naelan , éditeur de logiciels d’éditique et de gestion de la communication clients, s’associent pour proposer une offre intégrée d’édition des contrats et des documents, physiques ou dématérialisés, nécessaires à la gestion des sinistres. Ce partenariat prévoit l’intégration native de la solution KSL Suite de Naelan à la suite logicielle cloud de Prima Solutions.

Avec la solution KSL Suite, les gestionnaires génèrent, à partir de leur interface métier et en toute autonomie, des documents contractuels ou emails alimentés automatiquement par les données de Prima P&C , la plateforme cloud de distribution et de gestion des produits d’assurance IARD de Prima Solutions, qu’ils pourront ensuite personnaliser. Ils bénéficient pour cela d’un moteur de composition de documents et d’outils permettant la conception et la maintenance des modèles, l’archivage et la gestion de contenu.

Prima Solutions continue d’étendre son écosystème avec la signature de ce nouveau partenariat et a retenu la solution KSL pour ses performances, sa richesse fonctionnelle permettant de composer des documents complexes de gestion et sa capacité à proposer ses solutions en mode SaaS.