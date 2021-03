JLT Mobile Computers ofrece una guía gratuita acerca de cómo aumentar la productividad y el rendimiento en los puertos y terminales de contenedores

English Swedish French German Italian Spanish

Productor líder de dispositivos de computación robustos y de otras soluciones para entornos demandantes describe cinco maneras de hacer que las Tecnologías de la Información sean el punto fuerte de su terminal



Växjö, Suecia, 25 de marzo de 2021 * * * Después de 25 años en el sector, JLT Mobile Computers, un proveedor líder de computadoras confiables para entornos exigentes, pone a disposición los beneficios de su experiencia en una serie de “guías prácticas” diseñadas a para ayudar a nuestros clientes nuevos y ya existentes a tomar las decisiones estratégicas correctas con respecto a la tecnología para optimizar sus operaciones. Al enfocarse en los problemas de IT que enfrentan los operadores de puertos y terminales de contenedores, la tercera guía experta en la serie de JLT identifica cinco áreas clave que representan un desafío para el rendimiento de un puerto, y le proporciona a los gerentes de IT y de operaciones consejos prácticos sobre cómo convertir a estos dolores de cabeza de IT en sus activos portuarios más inteligentes. La nueva guía de JLT para entornos de IT robustos en puertos y terminales de contenedores está disponible para descarga gratuita aquí.



Los puertos de contenedores tienen la presión constante de mantener el flujo del negocio de la manera más eficiente y rentable posible, una presión que solo aumentó con los desafíos emergentes que resultan de la pandemia del COVID-19. La productividad, o el rendimiento, medida en volumen de contenedores y en cantidad de buques cargados y descargados en el menor tiempo posible, es la prioridad número uno para los puertos de contenedores de todo el mundo y la razón por la que los gerentes de operaciones necesitan dispositivos y soluciones de IT en los que puedan confiar.

“Los puertos y las terminales de contenedores desempeñan un papel esencial en la cadena de suministros internacional, donde el éxito depende de la velocidad y la eficiencia de la entrega o, en el caso de los puertos, del rendimiento. Esto nunca se vio con más claridad que desde el inicio de la pandemia del COVID-19”, dice Per Holmberg, Director Ejecutivo de JLT Mobile Computers Group. “La IT debería ayudar a las terminales a alcanzar estas ambiciones de rendimiento, pero este no siempre es el caso y para muchos puertos sus computadoras robustas son más un dolor de cabeza que cualquier otra cosa. En nuestro carácter de especialistas en IT portuaria experimentados con diversos clientes satisfechos en nuestro haber (Exolgan en Argentina, Basra Gateway Terminal en Irak, DCT Gdansk en Polonia y OPCSA en Las Palmas, entre otros), para nosotros es un placer y estamos orgullosos de compartir lo que aprendimos acerca de los requerimientos de características únicas de este desafiante sector a través de nuestras guías gratuitas y así ayudar a resolver estos problemas de IT”.

“Cinco maneras de hacer que las Tecnologías de la Información sean el punto fuerte de su terminal” es la tercera de la serie de guías prácticas gratuitas de JLT y consolida la experiencia que tiene la compañía en su trabajo con puertos y terminales de contenedores durante más de un cuarto de siglo. En esta guía, JLT identifica cinco desafíos recurrentes que afectan los esfuerzos que realizan los gerentes de operaciones y de IT por aumentar el rendimiento y la productividad de los puertos: Cómo mantener los sistemas de IT siempre actualizados y pensados para el futuro; cómo optimizar su conectividad de redes en áreas extensas y, a menudo, al aire libre; cómo obtener hardware que sea adecuado para los fines portuarios; cómo elegir un proveedor confiable; y cómo involucrar al personal.

Esta guía, que evalúa estos desafíos uno por uno, proporciona ejemplos prácticos y pautas de acción que los gerentes de operaciones y de IT pueden realizar para garantizar la capacidad que tiene su puerto para cumplir con sus objetivos de rendimiento actuales y futuros. Muchos de los consejos en esta guía también son importantes para otras industrias que experimentan demandas de productividad en aumento y otros temas relacionados con la IT.

Para saber qué puede hacer para garantizar que las soluciones de IT alcancen el mejor rendimiento posible de la terminal, descargue la guía “Cinco maneras de hacer que las Tecnologías de la Información sean el punto fuerte de su terminal” aquí en forma gratuita.

Para saber más acerca de JLT Mobile Computers y de los productos, servicios y soluciones que la compañía ofrece para los puertos y para otros entornos operativos demandantes, visite www.jltmobile.com.

Consultas de lectores Contacto con la prensa JLT Mobile Computers Group JLT Mobile Computers USA PRismaPR Per Holmberg, CEO Eric Miller, CEO Monika Cunnington Teléfono: +46 70 361 3934 Teléfono: +1 480 705 4200 x215 Teléfono: +44 20 8133 6148 per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com eric.miller@jltmobile.com

www.jltmobile.com monika@prismapr.com

www.prismapr.com





Acerca de JLT Mobile Computers

Desempeño confiable, menos inconvenientes. JLT Mobile Computers es un proveedor líder de dispositivos informáticos móviles robustos y de soluciones para entornos demandantes. Nuestros 25 años de desarrollo y experiencia en fabricación nos han permitido definir los estándares de la informática robusta al combinar productos de calidad sobresaliente con soporte, soluciones y servicios expertos para garantizarles operaciones comerciales libres de problemas a nuestros clientes de los sectores de almacenes, transporte, manufactura, minería, puertos y agricultura. JLT opera a nivel internacional desde sus oficinas en Suecia y en EE. UU, y cuenta con una amplia red de distribuidores en los mercados locales. La compañía fue fundada en 1994, y sus acciones aparecen listadas en la bolsa de valores Nasdaq First North Growth Market desde 2002 bajo el símbolo JLT. Eminova Fondkommission AB es su asesor certificado. Conozca más en www.jltmobile.com.

Archivo adjunto