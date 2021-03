English Swedish French German Italian Spanish

Växjö, Suède, le 25 mars 2021 * * * Après 25 années d'activité, JLT Mobile Computers, l'un des principaux fournisseurs d'ordinateurs de haute fiabilité pour environnements exigeants, met à disposition son expertise dans une série de guides pratiques conçus pour aider les clients, nouveaux et existants, à prendre les bonnes décisions en termes de stratégie technologique afin d'optimiser leurs opérations. Centré sur les problèmes informatiques rencontrés par les opérateurs de ports et de terminaux à conteneurs, ce troisième guide « expert » JLT identifie cinq domaines critiques qui peuvent mettre en péril le rendement d'un port, et donne aux responsables informatiques et opérationnels des conseils pratiques sur la manière de transformer ces casse-têtes informatiques en atouts majeurs pour leur port. Ce nouveau guide JLT concernant les environnements informatiques difficiles des ports et les terminaux à conteneurs peut être téléchargé gratuitement ici.



Les ports à conteneurs sont soumis à une pression constante pour que les échanges commerciaux se déroulent de la manière la plus efficace et la plus rentable possible ; une pression qui n'a fait que s'accentuer avec les défis logistiques apparus dans le sillage de la COVID-19. La productivité, ou le rendement, mesuré en volume de conteneurs et en nombre de navires chargés et déchargés dans les plus brefs délais, est la priorité numéro un des ports à conteneurs du monde entier, c'est pourquoi les directions opérationnelles ont besoin de dispositifs et de solutions informatiques sur lesquels ils peuvent compter.

« Les ports et les terminaux à conteneurs jouent un rôle essentiel, à l’échelle mondiale, dans la supply chain où le succès dépend de la rapidité et de l'efficacité des livraisons ou, dans le cas des ports, du débit de ceux-ci. Cela n'a jamais été aussi clair que depuis la COVID-19 », déclare Per Holmberg, PDG de JLT Mobile Computers Group. « L'informatique devrait aider ces terminaux portuaires à atteindre ces ambitions de rendement, même si ce n'est pas toujours le cas et que de nombreux ports trouvent que leurs ordinateurs durcis créent plus de problèmes que de solutions. En tant que spécialiste expérimenté de l'informatique portuaire, avec de nombreux clients « portuaires » satisfaits comme Exolgan en Argentine, Basra Gateway Terminal en Irak, DCT Gdansk en Pologne et OPCSA à Las Palmas, nous sommes très heureux et fiers de partager, dans notre dernier « livre blanc », ce que nous avons appris sur les exigences spécifiques de ce secteur particulièrement difficile, afin d’aider à résoudre ces problèmes informatiques ».

« Five ways to make IT your port’s hero not its headache » (Cinq façons de faire de l'informatique, l’héroïne de votre port et non son casse-tête) est le troisième volet de la série des guides d'aide gratuits de JLT. Il est le résultat de l'expérience acquise par l'entreprise en travaillant avec les ports et les terminaux à conteneurs depuis un quart de siècle. Dans ce guide, JLT identifie cinq défis récurrents qui ont un impact sur les efforts des responsables informatiques et opérationnels pour accroître les performances et la productivité des ports : comment tenir continuellement à jour et à l'épreuve du temps, les systèmes informatiques ; comment optimiser la connectivité du réseau sur de vastes zones souvent extérieures ; comment acheter du matériel adapté aux besoins du port ; comment choisir un fournisseur fiable ; et comment mobiliser la main-d'œuvre ?

En examinant chacun de ces défis un par un, ce guide donne des exemples pratiques et des lignes directrices sur les mesures que les responsables informatiques et opérationnels peuvent prendre pour garantir la capacité de leur port à atteindre les objectifs de rendement, aussi bien aujourd'hui que demain. La plupart des conseils contenus dans ce guide sont également pertinents pour d'autres secteurs d'activité confrontés à des exigences de productivité croissantes et à des aspects connexes des technologies de l'information.

Pour connaitre la marche à suivre afin que les solutions informatiques permettent d'obtenir le meilleur rendement possible dans les terminaux maritimes, téléchargez gratuitement ici « Five ways to make IT your port’s hero not its headache ».

Pour en savoir plus sur JLT Mobile Computers, ainsi que sur les produits, services et solutions de la société concernant les ports et autres environnements d'exploitation exigeants, consulter le site www.jltmobile.com.

À propos de JLT Mobile Computers

Des performances fiables, sans aucun désagrément. JLT Mobile Computers est l'un des principaux concepteurs et fabricants d'appareils informatiques mobiles durcis destinés à des environnements exigeants. Nos 25 années d'expérience en matière de développement et de fabrication nous ont permis d'établir « la norme » en matière d'informatique durcie, en combinant une qualité de produit exceptionnelle avec un service, un soutien et des solutions d'experts qui garantissent de solides relations commerciales aux clients des secteurs de l'entreposage, du transport, de la fabrication, de l'exploitation minière, du portuaire et de l'agriculture. JLT opère dans le monde entier à partir de ses bureaux en Suède et aux États-Unis. Et relayé par un vaste réseau de partenaires commerciaux sur les marchés locaux. L'entreprise a été fondée en 1994, et l'action est cotée à la bourse Nasdaq First North Growth Market depuis 2002 sous le symbole JLT. Eminova Fondkommission AB agit en tant que conseiller certifié. Pour en savoir plus, consultez le site www.jltmobile.com.

