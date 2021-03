Financière Moncey : Résultats de l’exercice 2020

FINANCIÈRE MONCEY











COMMUNIQUÉ DE PRESSE





Résultats de l’exercice 2020 Le 25 mars 2021

Le Conseil d’Administration de Financière Moncey, réuni le 25 mars 2021, a arrêté les comptes de l’exercice 2020.

Financière Moncey est une société holding qui gère un portefeuille de participations. Elle n’a pas réalisé de chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2020, tout comme en 2019.

Le résultat net part du Groupe ressort à 18 millions d’euros contre 5 millions d’euros en 2019. Il correspond essentiellement à la quote-part dans le résultat net de Société Industrielle et Financière de l’Artois, en amélioration par rapport à l’année précédente. La baisse des résultats d’IER en raison de la crise sanitaire est compensée par la plus-value dégagée suite à la cession à Total fin 2020 de la filiale d’IER, BluePointLondon Ltd, qui a développé et gère un réseau de 1 600 bornes de charge pour véhicules électriques à Londres ainsi que la hausse des dividendes reçus.

Proposition de dividende : 22 euros par action

Le conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale de verser un dividende de 22 euros par action au titre de l’exercice 2020, identique à celui de l’exercice 2019.

Chiffres consolidés de Financière Moncey





(en millions d'euros) 2020 2019 Chiffre d'affaires - - Résultat opérationnel (0) (0) Résultat financier 0 0 Part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles 18 5 Impôts (0) (0) Résultat net 18 5 Résultat net part du Groupe 18 5

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés 2020 ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion.

