LACROIX Group : Résultats annuels 2019-2020. Une résilience démontrée face à la crise En ordre de marche pour profiter de la reprise.

Résultats annuels 2019-2020

Une résilience démontrée face à la crise

En ordre de marche pour profiter de la reprise

LACROIX Group (LACR - FR0000066607), équipementier technologique international, présente ses résultats de l’exercice 2019-2020.

A titre de rappel, suite au changement de date de clôture, l’exercice a eu une durée exceptionnelle de 15 mois, du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020. Par conséquent, il n’est pas directement comparable à l’exercice précédent d’une durée de 12 mois, clos le 30 septembre 2019. Dans un but de meilleure comparabilité et pour information, le présent communiqué présente ainsi certains agrégats financiers sur une base proforma 12 mois (du 1er janvier au 31 décembre 2020).

en millions d’euros 2019/2020

15 mois 2018/2019

12 mois Variation 2019/2020

12 mois

proforma Variation Oct 1, 19 -

Dec 31, 20 Oct 1, 18 -

Sep 30, 19 Jan 1, 20 -

Dec 31, 20 Chiffre d’affaires 566,3 481,6 +17,6% 441,0 -8,4% EBITDA 34,6 28,9 19,7% 26,1 -9,6% en % du chiffre d’affaires 6,1% 6,0% +10pb 5,9% -10pb Résultat opérationnel courant 20,1 20,8 -3,0% 14,4 -30,6% en % du chiffre d’affaires 3,6% 4,3% -70pb 3,3% -100pb Résultat Opérationnel 19,1 16,3 +16,8% Résultat financier (1,7) (1,0) -62,2% Impôts sur les résultats (5,7) (4,2) -35,9% Résultat net consolidé 11,7 11,1 +5,4% Résultat net, part du Groupe 11,0 10,6 +3,7%

Un redressement de l’activité dès le quatrième trimestre

Après un début d’exercice porté par une activité toujours soutenue avec un 1er trimestre en hause de 7,6%, la dynamique de croissance a été logiquement stoppée par le 1er confinement national, impactant la fin du 2ème trimestre (-7,5% sur la période de janvier à mars) et surtout le 3ème trimestre (-36,1% pour la période d’avril à juin).

A compter de la levée progressive des mesures de restriction sanitaires, l’activité s’est progressivement redressée, démontrant la résilience du Groupe qui a su renouer rapidement avec la croissance avec des progressions de 1,8% et 2,2% respectivement aux 4ème et 5ème trimestres (par rapport à l’année précédente).

Sur l’ensemble de l’exercice 2019-2020 (15 mois, du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020), LACROIX enregistre un chiffre d’affaires de 566,3 M€, en hausse de 17,6% en données publiées. Sur une base proforma (12 mois, du 1er janvier au 31 décembre 2020) ce dernier ressort à 441,0 M€, en recul de 8,4 %, parfaitement en ligne avec l’objectif annoncé au printemps 2020 (baisse attendue de l’ordre de 10%).

Le redressement engagé est d’autant plus encourageant qu’il est porté par l’ensemble des activités du Groupe :

L’activité Electronics affiche un chiffre d’affaires sur 15 mois de 355,2 M€, en hausse de 11,8% en données publiées. Sur une base proforma 12 mois, il ressort en baisse de 13,3%, contre une baisse de 17,0% à fin juin 2020 (dont -43% sur le seul 3ème trimestre), partiellement compensée par un retour à l’équilibre sur les 4ème et 5ème trimestres. Le rebond est en particulier porté par le secteur automobile, tandis que la demande du secteur aéronautique, dont la contribution à l’activité du pôle n’excédait pas 8% avant la crise, reste pour l’heure fortement contractée.

Portée par les nouveaux usages, l’activité City a bien résisté avec un chiffre d’affaires en base pro forma 12 mois en baisse limitée de 6,2% et un retour à la croissance dès le 4ème trimestre (+0,4%), confirmé au cinquième trimestre (+7,3%). Sur 15 mois, le chiffre d’affaires de l’activité ressort à 125,3 M€, en progression de +19,8% en données publiées.

L’activité Environment, résiste également de manière remarquable avec une croissance sur une base pro forma 12 mois de 14,1%, portée par une dynamique commerciale préservée et la bonne contribution de SAE IT Systems dans le domaine du Smart Grid (acquisition réalisée en février 2019). En données publiées, le chiffre d’affaires 15 mois s’inscrit en hausse de 44,9% à 85,8 M€.

Vincent Bedouin, Président Directeur Général de LACROIX, confirme : « Si la crise sanitaire nous a logiquement pénalisé nous obligeant à différer l’atteinte des objectifs de notre plan stratégique Ambition 2020, nous n’en restons pas moins très satisfaits de la résilience démontrée par l’ensemble de nos activités, qui ont su retrouver rapidement le chemin de la reprise. Notre capacité à assurer une continuité d’activité auprès de nos clients et les intégrations réussies de nos dernières acquisitions nous ont ainsi permis de faire face à ce contexte sans précédent. Si la situation actuelle impose encore la prudence, nous sommes maintenant en ordre de marche pour préparer la croissance de demain et nous fixer de nouvelles ambitions. »

Bonne résistance des résultats

L’EBITDA ressort à 34,6 M€, en hausse de 19,7% en données publiées, représentant 6,1% de l’activité totale de la période.

En données publiées, le Résultat Opérationnel Courant (ROC) s’inscrit à 20,1 M€, en baisse limitée de 3,0% par rapport à l’exercice 2018/2019. La marge opérationnelle courante résiste bien avec une baisse limitée de 70 points de base, à 3,6%.

Sur une base pro forma 12 mois, le résultat opérationnel courant s’établit à 14,4 M€ soit une marge en baisse de 1 point à 3,3% par rapport à l’exercice 2018/2019. Les mesures immédiatement prises au printemps pour préserver les fondamentaux financiers du Groupe, ainsi que le net redressement de l’ensemble des activités dès le 4ème trimestre ont ainsi permis de limiter l’impact de la crise sur la rentabilité opérationnelle.

Cette résistance est particulièrement notable sur l’activité Environment de LACROIX. Le net rebond de l’activité enregistré sur la seconde partie de l’exercice, l’encadrement étroit de la structure de charges et la contribution positive de SAE IT Systems permettent à l’activité d’afficher une marge opérationnelle courante toujours élevée.

Les performances sont plus contrastées sur les deux autres activités du Groupe. L’activité Electronics affiche un résultat opérationnel courant en baisse de 6,9 M€ par rapport à l’exercice 2019, qui reste néanmoins positif à hauteur de 2,5 M€. L’activité City, quant à elle, affiche une perte opérationnelle courante de 1,8 M€, totalement imputable aux effets de la crise sanitaire.

Le résultat opérationnel, quant à lui, s’établit à 19,1 M€ et intègre des charges exceptionnelles nettement inférieures à celles enregistrées sur l’exercice 2018-2019 (1,0 M€ contre 4,4 M€).

Après prise en compte du résultat financier et de la charge d’impôt, le résultat net part du Groupe reste positif à hauteur de 11,0 M€.

Une forte génération de Free Cash Flow de 30,8 M€ portée par l’amélioration du BFR

LACROIX affiche des flux nets de trésorerie générés par l’activité en nette hausse à 48,0 M€, contre 6,3 M€ en 2018/2019. Au-delà du rallongement de la durée de l’exercice à 15 mois, cette bonne performance provient de l’amélioration du BFR constatée sur l’ensemble de la période, en progression de 21,7 M€ et qui bénéficie pour partie d’un rétablissement des fondamentaux (dégradation de 15,7 M€ sur l’exercice précédent) et d’ une amélioration des encaissements clients sur la fin d’année civile.

Le Groupe a par ailleurs poursuivi son programme d’investissement afin de préparer la croissance future et de profiter pleinement de la reprise. A ce titre, les investissements hors financiers et variation de périmètre se sont élevés à 17,2 M€ sur la période, contre 11,7 M€ sur l’exercice précédent. 2,2 M€ sont liés au projet d’usine 4.0 Symbiose, dont le calendrier est toujours respecté malgré le contexte. Pour rappel, ce nouveau site, qui bénéficie du soutien financier de la BPI, devrait être en capacité d’atteindre 100 M€ de chiffre d’affaires d’ici à 2027. Sa livraison reste prévue pour la fin d’année.

Au total sur la période, LACROIX a ainsi généré 30,8 M€ de Free Cash Flows (hors investissements financiers et hors incidence des variations de périmètre).

Enfin, un PGE a été obtenu en juin pour un montant de 18,5 M€. Sur la période, l’endettement est en nette amélioration avec un ratio de gearing qui ressort au 31 décembre 2020 à 0,29, contre 0,54 au 30 septembre 2019.

Avec une trésorerie de 54,4 M€ au 31 décembre, le Groupe dispose d’une situation financière saine, lui donnant de solides moyens de financer ses ambitions de croissance, organique ou par acquisitions.

Dividende

Un dividende de 0,68€ par action sera proposé à l’occasion de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires. Cette proposition intègre une diminution de 20% du taux de distribution habituel pour tenir compte du contexte particulier de l’année 2020.

Présentation du nouveau plan stratégique le 7 avril

Alors que les signes de reprise se confirment au fil des mois, LACROIX est en ordre de marche pour renouer avec une trajectoire positive tant en termes de croissance que de progression de sa rentabilité.

Le Groupe devrait également continuer à profiter des contributions significatives de ces dernières acquisitions, que ce soit dans l’IoT industriel et l’intelligence artificielle avec eSoftThings (acquisition réalisée en juillet 2020) ou sur le marché porteur du Smart Grid avec SAE IT Systems (acquisition réalisée en février 2019).

Au regard de ces perspectives favorables, de nouvelles ambitions seront dévoilées à l’occasion de la présentation du nouveau plan stratégique, le 7 avril 2021. Ce plan sera l’occasion de partager les objectifs et les priorités stratégiques qui porteront le développement du Groupe pour les cinq prochaines années.





