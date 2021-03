English French

Quadient renforce son engagement ESG en devenant signataire du Global Compact des Nations Unies

Paris, le 25 mars 2021

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé son adhésion au Global Compact (Pacte Mondial) des Nations Unies, la plus grande initiative de développement durable d’entreprise au monde. Quadient rejoint ainsi plus de 12 000 signataires dans le monde qui intègrent à leur stratégie et leurs opérations les dix principes du Global Compact relatifs au respect des Droits Humains, au droit du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption.

L’approche de Quadient en matière de responsabilité sociétale s’appuie sur l’amélioration des conditions de travail, la promotion d’une culture de l’intégrité, la réduction de son empreinte environnementale, une offre de solutions innovantes, fiables et durables, et le soutien aux communautés où l’entreprise opère. Ces piliers sont alignés sur les principes du Global Compact des Nations Unies que Quadient s’engage à respecter, soutenir et promouvoir en adhérant à l’initiative. Devenir signataire implique également la mise en place d’actions pour faire avancer les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU. Quadient a identifié huit objectifs prioritaires auxquels elle contribue déjà.

Cette décision montre l’engagement de Quadient en matière de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) et permettra de faire progresser ses initiatives stratégiques sur le plan environnemental, social et de gouvernance (ESG). Parmi les actions ESG de Quadient, on retrouve :

une politique d’achats responsables, axée sur des pratiques éthiques, la gestion environnementale et la responsabilité sociétale ;

une approche bas carbone alignée avec un scénario bien en-dessous de 2 °C, le remanufacturing d’équipements et la valorisation de plus de 90 % des déchets industriels ;

la mise en œuvre de programmes d’inclusion et de diversité, notamment le lancement de réseaux de soutien, animés par les collaborateurs, et un programme dédié au leadership féminin ;

la récente mise à jour du Code d’Ethique, ainsi que le déploiement de formations obligatoires pour l’ensemble des collaborateurs sur l’éthique, la protection des données et la sécurité de l’information.

« Nous comprenons que Quadient a un rôle à jouer dans la société et la protection de l'environnement. Cette responsabilité nous mène à revoir et améliorer nos activités de façon continue, afin d’intégrer des pratiques responsables à nos opérations quotidiennes, à tous les niveaux de l’entreprise, et de participer positivement aux évolutions de notre société », a dit Brandon Batt, Directeur de la Transformation chez Quadient, en charge des activités globales liées à la RSE. « L'adhésion au Global Compact est dans la continuité de ce travail et représente une étape importante de notre programme RSE ».

« Quadient opère dans le plus grand respect des principes énoncés dans le Global Compact des Nations Unies. Exprimer notre engagement envers ces principes favorisera la sensibilisation et la réalisation de nos objectifs économiques et de notre responsabilité sociale », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Nous aligner sur ces principes est aussi un message fort envoyé à nos parties prenantes et à nos équipes, qui œuvrent ensemble pour construire un lieu de travail plus inclusif sur le plan social et économique ».

Le Global Compact est un projet des Nations Unies visant à mobiliser les entreprises pour le développement durable dans un mouvement mondial. Il fournit un cadre de 10 principes relatifs aux Droits Humains, au droit du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption. Pour en savoir plus sur le Global Compact, visitez le site : https://www.unglobalcompact.org/.

