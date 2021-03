Assemblée Générale Mixte d’Inventiva du 16 avril 2021 - Modalités de mise à disposition des documents préparatoires, de participation et de vote

English French



Daix (France), le 25 mars 2021 – Dans le contexte sanitaire actuel, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales en raison de la pandémie de COVID-19 telle que prorogée par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, Inventiva informe ses actionnaires et l’ensemble de la communauté financière de la décision prise ce jour par son Président-directeur général, sur délégation du Conseil d'administration, conformément à l'article 7 de l'ordonnance précitée, de tenir la prochaine Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) à « huis clos », hors la présence physique des actionnaires, le 16 avril 2021 à 14h (CET) au siège social de la Société.





Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Les documents relatifs à l’Assemblée Générale sont disponibles par message électronique sur simple demande auprès de la Société ou peuvent être consultés sur le site Internet de la Société ( www.inventivapharma.com , rubrique « Investisseurs » / « Assemblées Générales »).



Modalités de participation

Les actionnaires pourront assister à la retransmission en direct de l’Assemblée Générale via les deux options suivantes :

Option #1 – Webcast : https://edge.media-server.com/mmc/p/rdr7tfxe

– Webcast : Option #2 – Conférence téléphonique :



Numéros :

France : +33 (0) 1 70 70 07 81

Belgique : +32 (0) 2 793 3847

Allemagne : +49 (0) 69 2222 2625

Pays-Bas : +31 (0) 20 795 6614

Suisse : +41 (0) 44 580 7145

Royaume-Uni : +44 (0) 207 192 8338

États-Unis : +1 646-741-3167

Code d’accès : 8681244

Une rediffusion de l’Assemblée Générale en différé sera également disponible sur le site Internet de la Société ( www.inventivapharma.com , rubrique « Investisseurs » / « Assemblées Générales ») après l’événement.



Modalités de vote et questions écrites

Les actionnaires sont invités à exercer leur droit de vote préalablement à la tenue de l’Assemblée Générale, soit par Internet via la plateforme sécurisée Votaccess, soit en renvoyant leur formulaire de vote par correspondance, soit encore en donnant mandat. Les mandats à des tiers seront traités conformément à l’article 6 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020.

Les modalités détaillées relatives à l’exercice du droit de vote sont précisées dans la brochure de convocation disponible sur le site Internet de la Société ( www.inventivapharma.com , rubrique « Investisseurs » / « Assemblées Générales ») et seront rappelées dans l’avis de convocation de l’Assemblée Générale qui sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO).

Dans la mesure où elle se tiendra hors la présence physique des actionnaires, il ne sera pas possible de poser de question orale le jour de l’Assemblée Générale. Cependant, afin de favoriser le dialogue actionnarial, les actionnaires auront la possibilité d’adresser au Conseil d'administration les questions écrites de leur choix au plus tard le deuxième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le mercredi 14 avril 2021. Elles devront être adressées au siège social de la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte des actions dans les comptes titres nominatifs de la Société ou dans les comptes de titres au porteur par un intermédiaire mentionné à l’article L.211-3 du Code monétaire et financier.

Les modalités détaillées relatives au dépôt de questions écrites préalablement à l’Assemblée Générale seront également précisées dans l’avis de convocation de l’Assemblée Générale qui sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) ainsi que sur le site Internet de la Société ( www.inventivapharma.com , rubrique « Investisseurs » / « Assemblées Générales »).



