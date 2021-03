EssilorLuxottica : EssilorLuxottica signe un accord d’acquisition de Walman aux États-Unis

English French Italian

EssilorLuxottica signe un accord d’acquisition de Walman aux États-Unis

La transaction ouvrira des opportunités de croissance à Walman, partenaire de longue date d’EssilorLuxottica.

Charenton-le-Pont, France, et Minneapolis, Minnesota (25 mars 2021- 18h00) – EssilorLuxottica a conclu un accord d’acquisition du réseau de laboratoires Walman aux États-Unis. Partenaire de premier plan de nombreux acteurs de la santé visuelle aux États-Unis depuis plus de 100 ans, Walman tirera parti de la forte capacité d’innovation d’EssilorLuxottica en matière de produits et services pour créer des opportunités de croissance.

Si les États-Unis représentent le plus gros marché optique au monde, les opportunités restent considérables. Les catégories des verres progressifs et des verres antireflet, ainsi que les solutions en cours de déploiement, notamment dans la gestion de la myopie, nécessitent des ressources pour assurer leur croissance, dans une industrie très concurrentielle. L’investissement d’EssilorLuxottica dans Walman permettra aux professionnels de la vue de tirer parti de ces opportunités existantes et futures pour continuer à développer le marché.

« Walman est une entreprise que nous admirons en tant que partenaire de longue date - elle partage l'approche orientée client d'EssilorLuxottica et sa recherche permanente d’amélioration de la qualité de service. Elle partage également la même culture d'actionnariat salarié que nous, ce qui en fait un partenaire idéal pour EssilorLuxottica. Walman bénéficie d’une forte reconnaissance et d’une grande proximité avec ses clients, et nous investirons dans les domaines qui en font un formidable partenaire pour notre secteur », ont déclaré Francesco Milleri et Paul du Saillant, respectivement Directeur Général et Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica.

Walman dispose d'un réseau de 35 sites répartis à travers les États-Unis, notamment des laboratoires de surfaçage de verres de prescription, ainsi que des centres spécialisés dans le matériel optique et d’autres produits de santé visuelle. Au sein d'EssilorLuxottica, Walman continuera de desservir le marché sous la marque Walman, offrant le même niveau de proximité, de services et de solutions auquel ses clients sont attachés.

« L'investissement d'EssilorLuxottica dans Walman représente une étape importante pour nos clients et nos salariés », a déclaré Marty Bassett, PDG de Walman. « Le moment était venu pour Walman de trouver un partenaire d'investissement pour accompagner sa réussite future. Notre choix s'est porté sur EssilorLuxottica en raison de nos valeurs communes et de sa grande expérience de collaboration avec des entreprises indépendantes pour en accélérer la croissance, tout en soutenant la culture de l’entreprise et l’esprit entrepreneurial qui en ont fait le succès. »

La transaction devrait être finalisée au cours des prochains mois, sous réserve des approbations réglementaires et autres conditions de clôture d'usage.

A propos d'EssilorLuxottica

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel.

EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs.

Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d’optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.essilorluxottica.com

A propos de Walman

Depuis 1915, Walman se consacre à soutenir la réussite des professionnels de la vue dans l'objectif d'améliorer les soins aux patients. L'entreprise s'est engagée à fournir un niveau de services, de précision et de rapidité conforme aux attentes des professionnels de la vue, pour leur garantir d'être le choix de prédilection de leurs patients. Walman a généré un chiffre d’affaires d’environ 500 millions de dollars US en 2020.

Contacts :

Relations Investisseurs EssilorLuxottica

(Charenton-le-Pont) Tel: + 33 1 49 77 42 16

(Milan) Tel: + 39 (02) 8633 4870

E-mail: ir@essilorluxottica.com Communication Corporate EssilorLuxottica

(Charenton-le-Pont) Tel: + 33 1 49 77 45 02

(Milan) Tel: + 39 (02) 8633 4470

E-mail: media@essilorluxottica.com

