Paris, Amsterdam, le 25 mars 2021

Communiqué de presse

Modalités de tenue de l’Assemblée Générale Mixte d’Unibail-Rodamco-Westfield SE du 12 mai 2021, de mise à disposition de ses documents préparatoires et du Document d’Enregistrement Universel 2020

Dans le contexte de l’épidémie de la COVID-19 et afin de tenir compte des mesures prises par les autorités pour freiner sa propagation ainsi que des recommandations en matière de sécurité sanitaire, le Directoire a décidé, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, telles que prorogées par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, ainsi que du décret n°2021-296 du 19 mars 2021, que l’Assemblée Générale Mixte d’Unibail-Rodamco-Westfield SE se tiendra, exceptionnellement, à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister, le mercredi 12 mai 2021 à 10h30, au siège social de la Société à Paris.

En effet, à la date de la présente publication, plusieurs mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires dans le cadre de la situation exceptionnelle liée à la COVID-19 font obstacle à la présence physique des actionnaires à l’Assemblée Générale Mixte, dont notamment :

les mesures de restrictions sanitaires renforcées mises en place pour 16 départements ;

les diverses restrictions aux déplacements de personnes d’un pays à l’autre ;

l’interdiction de principe des rassemblements, réunions ou activités de plus de six personnes dans des lieux ouverts au public et la fermeture des salles de conférence et de réunion ;

l’obligation de respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale sur tout le territoire, en tout lieu et en toutes circonstances.

En conséquence, et afin de protéger la santé des collaborateurs et des actionnaires de la Société, la tenue de l’Assemblée Générale à huis clos s’impose. Le Directoire se réserve la possibilité de revoir sa décision de tenir l’Assemblée Générale à huis clos, au plus tard deux jours avant la date de publication de l’avis de convocation, en cas d’évolution favorable de la situation sanitaire permettant une levée des contraintes sanitaires règlementaires et sous réserve des impératifs organisationnels.

Les informations relatives aux modalités définitives de tenue de l’Assemblée Générale seront portées à la connaissance des actionnaires dès que possible sur le site internet de la Société (rubrique Investisseurs/Assemblées Générales).

L'avis de réunion sera publié le 26 mars 2021, au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) et contiendra l'ordre du jour, les projets de résolutions et les modalités de vote à cette Assemblée.

Le Document d’Enregistrement Universel 2020 d’Unibail-Rodamco-Westfield SE a été déposé ce jour auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Le Document d’Enregistrement Universel 2020 comprend :

le Rapport Financier Annuel 2020,

le rapport du Conseil de surveillance sur le Gouvernement d’Entreprise,

le rapport de gestion 2020,

le rapport sur les rémunérations et la politique de rémunération des membres du Directoire et du Conseil de Surveillance,

le rapport sur la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE),

le descriptif du programme de rachat d’actions.

Les documents préparatoires relatifs à cette Assemblée Générale Mixte et le Document d’Enregistrement Universel 2020 sont tenus à la disposition des actionnaires, dans les conditions légales et réglementaires applicables, et sont consultables sur le site www.urw.com (rubrique Investisseurs/Assemblées Générales).

