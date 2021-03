BPCE : Nominations au sein du comité de direction générale du Groupe BPCE

English French

Nominations au sein du comité de direction générale du Groupe BPCE

Paris, le 25 mars 2021

Le conseil de surveillance du Groupe BPCE, réuni sous la présidence de Pierre Valentin, a approuvé ce jour la nomination de Béatrice Lafaurie, directrice générale en charge des Ressources humaines. Béatrice Lafaurie sera membre du comité de direction générale. Elle succède à Catherine Halberstadt, qui sera nommée directrice générale en charge du pôle Solutions et Expertises financières, et remplacera dans cette fonction Dominique Garnier qui devient directeur général de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.

A partir du 22 mai, le comité de direction générale du Groupe BPCE sera composé de :

- Laurent Mignon, président du directoire du Groupe BPCE ;

- Christine Fabresse, directrice générale en charge de la Banque de proximité et Assurance, membre du directoire ;

- Béatrice Lafaurie, directrice générale en charge des Ressources humaines, membre du directoire ;

- Jean-François Lequoy, directeur général en charge des Finances et de la stratégie, membre du directoire ;

- Nicolas Namias, directeur général de Natixis, membre du directoire ;

- Laurent Benatar, directeur général adjoint Technologies et Opérations ;

- Jacques Beyssade, secrétaire général en charge du Juridique, de la Gouvernance, de la Conformité, du Contrôle permanent et des Relations de Place ;

- Géraud Brac de La Perrière, directeur général adjoint, directeur des Risques du groupe ;

- Jean-Yves Forel, directeur général en charge de la Banque de proximité en Europe et du Projet des Jeux de Paris 2024 ;

- Catherine Halberstadt, directrice générale, en charge du pôle Solutions et Expertises financières;

- Yves Tyrode, directeur général en charge de l’Innovation, de la Data et du Digital.

Biographie de Béatrice Lafaurie

Diplômée de Sciences Po Paris et d’un DESS de GRH de Paris Dauphine, Béatrice Lafaurie débute sa carrière dans les ressources humaines dans le Groupe Crédit Agricole au sein de sa filiale d’assurance vie Prédica. Puis elle intègre le Groupe Caisse d’Epargne où elle évolue au sein de la DRH groupe avant de rejoindre le Crédit Foncier comme DRH jusqu’en 2007.

Elle rejoint ensuite la SNCF et y occupe successivement les postes de directrice du recrutement, DRH de région, DRH de la branche grande vitesse puis de directrice du développement RH du groupe. Elle était depuis 2015 directrice des ressources humaines de SNCF Mobilités et a été nommée directrice des ressources humaines de SNCF Voyageurs, au sein du comité exécutif, à sa création en 2020.

Biographie de Catherine Halberstadt

Titulaire d’un diplôme d’école supérieure de commerce, du diplôme d’expertise comptable et d’une licence en droit, Catherine Halberstadt a également étudié dans le cadre d’un MBA à l’université du Kansas.

Elle a effectué une carrière diversifiée au sein du Groupe BPCE. Après avoir exercé tous les métiers dans la banque de détail : DRH, directeur financier, directeur d’exploitation (commercial), directeur général adjoint, elle a été nommée directeur général de Natixis Factor (devenu depuis BPCE Factor) en septembre 2008. Elle a ensuite été nommée directeur général de la Banque Populaire du Massif Central où elle a exercé entre 2010 et 2016.

En janvier 2016, elle a été nommée au directoire du Groupe BPCE, directeur général en charge des Ressources humaines, de la communication interne du groupe et du secrétariat général de BPCE SA.





À propos du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine. Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d’actifs, de banque de grande clientèle et de paiements. A travers ce dispositif, il propose à ses clients une offre complète et diversifiée : solutions d’épargne, de placement, de trésorerie, de financement, d’assurance et d’investissement. La solidité financière du groupe est reconnue par quatre agences de notation financière, Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A+, perspective négative), Fitch (A+, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable). https://groupebpce.com/





Contact presse Groupe BPCE



Christophe Gilbert : 33 (0)1 40 39 66 00 / 33 (0)6 73 76 38 98



christophe.gilbert@bpce.fr









www.bpce.fr

Pièce jointe