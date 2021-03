iTeos annonce ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'exercice 2020 et fait le point sur ses activités

French German

CAMBRIDGE, Massachusetts et GOSSELIES, Belgique, 25 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq : ITOS), une société biopharmaceutique au stade clinique pionnière dans la découverte et le développement d'une nouvelle génération de traitements d'immuno-oncologie hautement différenciés pour les patients, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice clos au 31 décembre 2020 et a fourni les récents faits marquants de son activité.

« En 2020, nous avons posé des bases solides, en élargissant notre équipe de direction et en réalisant une OPI en juillet qui a consolidé notre situation de trésorerie afin de soutenir nos essais cliniques et nos opérations jusqu'au second semestre 2023. Nous progressons fortement dans les essais de Phase 1/2a pour nos deux principaux candidats cliniques, l'inupadénant, notre antagoniste du récepteur A 2A de l'adénosine, et EOS-448, notre anticorps anti-TIGIT. Nous sommes impatients de communiquer des données initiales pour notre programme TIGIT lors de la prochaine réunion annuelle de l'AACR en avril, suivies des données actualisées issues de nos cohortes d'expansion pour l'inupadénant dans le courant de l'année », a déclaré Michel Detheux, PhD, président et PDG d'iTeos. « Alors que nous approchons de plusieurs étapes cliniques à court terme, nous continuons également à tirer parti de notre connaissance approfondie du micro-environnement tumoral pour réaliser des évaluations précliniques rigoureuses afin de développer notre pipeline de thérapies immuno-oncologiques hautement différenciées et nous prévoyons de désigner un autre produit candidat d'ici la fin de l'année. »

Points forts du programme

Inupadénant (EOS-850) : conçu comme un antagoniste insurmontable à petites molécules hautement sélectif du récepteur A 2A de l'adénosine, ou A 2A R, pour inhiber la voie adénosine qui est un facteur clé de l'immunosuppression dans le micro-environnement tumoral à travers une large gamme de tumeurs. Actuellement dans un essai clinique multi-bras de Phase 1/2a chez des patients adultes atteints de tumeurs solides avancées.

La Société recrute actuellement des patients dans trois cohortes distinctes dans son étude de Phase 1/2a en tant que monothérapie et en combinaison. La cohorte initiale évalue l'inupadénant en monothérapie dans un ensemble de cancers, et la deuxième cohorte évalue l'innocuité de l'inupadénant en combinaison avec le pembrolizumab chez les patients présentant des tumeurs solides. La cohorte finale évalue l'inupadénant en association avec la chimiothérapie chez les patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif.

Les données actualisées d'agent unique, y compris les résultats des analyses de biopsie tumorale, et les données initiales sur les combinaisons avec le pembrolizumab devraient être communiquées dans le courant de l'année 2021.

EOS-448 : anticorps antagoniste spécifiquement conçu pour cibler le TIGIT (immunorécepteur à lymphocytes T avec domaines Ig et ITIM), un point de contrôle avec plusieurs mécanismes menant à l'immunosuppression. EOS-448 a également été sélectionné pour engager le récepteur Fc-gamma, ou FcγR, et améliorer la réponse antitumorale par le biais d'un mécanisme immunitaire modulatoire à multiples facettes. Ces mécanismes incluent l'activation des macrophages et des cellules dendritiques et la promotion de la cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps, ou ADCC, conduisant à l'épuisement sélectif des cellules qui expriment de hauts niveaux de TIGIT, y compris les cellules T régulatrices immunosuppressives et les lymphocytes T épuisées. Actuellement dans un essai clinique de Phase 1/2a sur plusieurs tumeurs solides avancées.

Le recrutement dans la partie de l'étude consacrée à l'augmentation des doses est à présent terminé. Suite à la détermination de la dose de Phase 2 recommandée, la Société prévoit de commencer des essais mi-2021 pour évaluer EOS-448 en combinaison avec le pembrolizumab, un anticorps anti-PD-1, en association avec l'inupadénant, ainsi que dans d'autres combinaisons dans des types de tumeurs spécifiques.

La Société présentera ses premières données cliniques et d'innocuité dans le cadre d'une affiche électronique de dernière minute lors de la première session de la prochaine réunion annuelle de l'American Association for Cancer Research (AACR) qui se tiendra du 10 au 15 avril 2021. L'affiche sera diffusée le samedi 10 avril à 8 h 30 (ET), et la direction de la Société tiendra une conférence téléphonique le lundi 12 avril à 8 h 00 (ET) pour discuter des résultats. Titre du résumé : CT118 - Données préliminaires issues de la première étude chez l'homme de Phase I sur EOS884448, un nouvel et puissant anticorps anti-TIGIT, la monothérapie présente un profil de tolérabilité favorable et des signes précoces d'activité clinique dans les cancers avancés résistants à l'immunothérapie. Numéro de résumé : IO-002-Abst-001



Programmes précliniques : la Société continue de faire progresser les programmes de recherche axés sur des cibles supplémentaires qui complètent le mécanisme d'action des programmes A 2A R et TIGIT ou abordent des voies supplémentaires d'immunosuppression. La Société optimise son processus de filtrage et de sélection afin d'identifier des produits candidats potentiels et prévoit de désigner un candidat supplémentaire pour des études permettant la présentation de nouveau médicament de recherche avant la fin de l'année 2021.

Événements à venir

Réunion annuelle de l'American Association for Cancer Research (AACR), du 10 au 15 avril 2021

Conférence Kempen sur les Sciences de la vie - Immunologie et oncologie ciblée européenne, 21 avril 2021

Conférence Jefferies Healthcare, du 1er au 4 juin 2021



Résultats financiers du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'exercice 2020

Situation de trésorerie : la situation de trésorerie et d'équivalent de trésorerie de la Société s'élevait à 336,3 millions de dollars au 31 décembre 2020, par rapport à 19,9 millions de dollars au 31 décembre 2019. Le solde de trésorerie permet de passer au second semestre 2023.

Situation de trésorerie : la situation de trésorerie et d'équivalent de trésorerie de la Société s'élevait à 336,3 millions de dollars au 31 décembre 2020, par rapport à 19,9 millions de dollars au 31 décembre 2019. Le solde de trésorerie permet de passer au second semestre 2023.

Frais généraux et administratifs (G&A) : les G&A se sont élevés à 5,7 millions de dollars pour le trimestre et à 15,3 millions de dollars pour l'ensemble de l'exercice clos au 31 décembre 2020, comparativement à 2,3 millions de dollars pour le quatrième trimestre et 8,8 millions de dollars pour l'ensemble de l'exercice 2019. L'augmentation au cours des deux périodes est principalement attribuable à l'augmentation des effectifs et des frais professionnels associés au fait de devenir une société cotée en bourse.

: les G&A se sont élevés à 5,7 millions de dollars pour le trimestre et à 15,3 millions de dollars pour l'ensemble de l'exercice clos au 31 décembre 2020, comparativement à 2,3 millions de dollars pour le quatrième trimestre et 8,8 millions de dollars pour l'ensemble de l'exercice 2019. L'augmentation au cours des deux périodes est principalement attribuable à l'augmentation des effectifs et des frais professionnels associés au fait de devenir une société cotée en bourse. Perte nette : la perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires s'est élevée à 14,9 millions de dollars, soit une perte nette de 0,43 dollar par action de base et diluée, pour le trimestre clos au 31 décembre 2020, comparativement à 6,6 millions de dollars, soit une perte nette de 23,30 dollars par action de base et diluée, pour le quatrième trimestre de 2019. La perte nette s'est élevée à 43,4 millions de dollars, soit une perte nette de 2,88 dollars par action de base et diluée, pour l'exercice clos au 31 décembre 2020, comparativement à 26,5 millions de dollars, soit une perte nette de 130,85 dollars par action de base et diluée, pour l'ensemble de l'exercice 2019.

À propos d'iTeos Therapeutics, Inc.

iTeos Therapeutics est une société biopharmaceutique au stade clinique pionnière dans la découverte et le développement d'une nouvelle génération de traitements immuno-oncologiques hautement différenciés pour les patients. iTeos Therapeutics tire parti de sa compréhension approfondie du micro-environnement tumoral et des voies immunosuppressives pour concevoir de nouveaux produits candidats dans le but d'améliorer les avantages cliniques des traitements oncologiques. Son pipeline innovant comprend deux programmes au stade clinique ciblant de nouvelles voies d'immuno-oncologie validées, visant à consolider les enseignements antérieurs dans le domaine afin de disposer de profils pharmacologiques et cliniques différenciés. Le produit candidat le plus avancé, l'inupadénant, est conçu comme un antagoniste insurmontable à petites molécules hautement sélectif du récepteur A 2A de l'adénosine, dans la voie adénosine, un facteur clé de l'immunosuppression dans le micro-environnement tumoral à travers une large gamme de tumeurs.L'inupadénant est en cours d'étude dans le cadre d'un essai clinique ouvert à plusieurs bras de Phase 1/2a chez des patients adultes atteints de cancer avec des tumeurs solides avancées et une activité préliminaire à agent unique encourageante a été observée dans la partie de l'essai avec augmentation des doses. Le produit candidat principal EOS-448 est un anticorps antagoniste de TIGIT, un point de contrôle qui joue un rôle dans les voies inhibitrices et stimulatrices du système immunitaire. EOS-448 a également été sélectionné pour engager le récepteur Fc-gamma, ou FcγR, et améliorer la réponse antitumorale par le biais d'un mécanisme immunitaire modulatoire à multiples facettes. Ces mécanismes incluent l'activation des macrophages et des cellules dendritiques, et la promotion de la cytotoxicité cellulaire dépendant des anticorps, ou ADCC, conduisant à l'épuisement sélectif des cellules qui expriment de hauts niveaux de TIGIT, y compris les cellules T réglementaires immunosuppressives et les lymphocytes T épuisées. Un essai clinique ouvert de Phase 1/2a sur EOS-448 a récemment été initié chez des patients cancéreux adultes atteints de tumeurs solides avancées. iTeos Therapeutics a son siège social à Cambridge, dans le Massachusetts, avec un centre de recherche à Gosselies, en Belgique.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et d'autres lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris des déclarations explicites ou implicites concernant les attentes, les plans et les perspectives futurs d'iTeos, se basant sur les informations actuellement disponibles. Tous les énoncés autres que les déclarations de faits historiques contenus dans le présent communiqué de presse, y compris les déclarations concernant notre stratégie, notre situation financière future, nos opérations futures, nos perspectives, nos plans, nos objectifs de gestion et notre croissance attendue, sont des énoncés prospectifs. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des mots tels que « viser », « anticiper », « supposer », « croire », « envisager », « continuer », « pourrait », « concevoir », « dû », « estimer », « s'attendre à », « objectif », « a l'intention de », « peut », « but », « plan », « prédire », « positionné », « potentiel », « chercher », « devrait », « cible », « fera », « serait » et d'autres expressions similaires qui sont des prédictions ou indiquent des événements futurs et des tendances futures, ou la forme négative de ces termes ou les autres termes comparables et expressions similaires qui constituent des énoncés prospectifs en vertu de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prospectifs comprennent des déclarations concernant le lancement, le calendrier, les progrès et les résultats de nos essais cliniques actuels et futurs et des études précliniques actuelles et futures de nos produits candidats, y compris nos essais cliniques sur l'inupadénant, nos essais cliniques sur EOS-448 et nos programmes de recherche et développement ; les incertitudes inhérentes aux études cliniques et à la disponibilité et au moment d'obtention des données issues des essais cliniques en cours ; le moment prévu pour l'annonce d'autres produits candidats ; le recrutement de nos essais cliniques en cours ; la question de savoir si les résultats intermédiaires d'un essai clinique seront prédictifs des résultats finaux de l'essai ; la question de savoir si les résultats des études précliniques ou des études cliniques antérieures seront prédictifs des résultats des futurs essais cliniques ; notre capacité à établir ou maintenir avec succès des collaborations ou des relations stratégiques pour nos produits candidats ; le calendrier prévu pour les soumissions aux fins d'approbation ou d'examen réglementaire par les autorités gouvernementales ; la composition de notre conseil d'administration ; notre performance financière ; la question de savoir si nos ressources de trésorerie seront suffisantes pour financer nos dépenses d'exploitation prévisibles et imprévisibles et nos dépenses en capital ; les risques, incertitudes et hypothèses concernant l'impact de la pandémie actuelle de COVID-19 sur nos activités, opérations, stratégies et délais anticipés, y compris les efforts d'atténuation et les effets économiques, incluant, sans s'y limiter, nos études précliniques et nos futurs essais cliniques ; et nos projets de développer et de commercialiser nos produits candidats actuels et tous nos futurs produits candidats, ainsi que la mise en œuvre de notre modèle commercial et de nos plans stratégiques pour notre entreprise, les produits candidats actuels et tous les produits candidats futurs, et les autres risques concernant les programmes et opérations d'iTeos qui sont décrits plus en détail dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K et nos autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission de temps à autre. Bien que nos énoncés prospectifs reflètent le jugement exercé de bonne foi par la direction, ces énoncés s'appuient uniquement sur des faits et circonstances actuellement connus d'iTeos. En conséquence, vous ne devez pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont formulés. iTeos décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de la survenue de certains événements ou pour toute autre raison.

