Le Fonds de revenu Noranda annonce des changements au sein de son équipe de direction

TORONTO, 25 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de revenu Noranda (TSX : NIF.UN) (le « Fonds ») a annoncé aujourd’hui que Liana Centomo quittera son poste de chef de la direction de Zinc électrolytique du Canada limitée (« CEZinc »), le gestionnaire du Fonds, le 30 avril 2021, pour relever de nouveaux défis au sein de Glencore plc. Paul Einarson, chef de la direction financière de CEZinc, occupera le poste de chef de la direction par intérim en date de son départ.



« Au nom du conseil des fiduciaires, j’aimerais remercier sincèrement Liana pour ses nombreuses contributions au cours de sa longue carrière à CEZinc et, plus récemment, pour son leadership durant la pandémie de COVID-19. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans la poursuite de sa carrière », a déclaré Anthony Lloyd, président du conseil des fiduciaires du Fonds. « Je me réjouis aussi de pouvoir compter sur la solide équipe de direction en place, qui continuera à diriger le Fonds et l’aidera à atteindre ses objectifs en 2021, notamment le maintien de sa discipline opérationnelle durant la pandémie, ainsi que l’exécution des projets stratégiques afin d’augmenter sa capacité de production, ce qui aura pour effet d’accroître la rentabilité à long terme du Fonds ».

Paul Einarson, CPA, CA, occupe le poste de chef de la direction financière du gestionnaire du Fonds depuis 2018 et travaille au sein de Glencore Corporation Canada (« Glencore Canada ») depuis 2014. Cadre chevronné, il a occupé pendant 15 ans des postes de haute direction auprès de diverses sociétés ouvertes du secteur des ressources avant de se joindre à Glencore Canada. M. Einarson est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en commerce de l’Université du Manitoba.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l’information prospective et des énoncés prospectifs au sens où l’entendent les lois sur les valeurs mobilières applicables. L’information prospective comporte des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés dans ces énoncés prospectifs, de façon expresse ou implicite. Par conséquent, le Fonds ne peut garantir que l’information prospective ou les énoncés prospectifs se concrétiseront.

Ces risques et incertitudes comprennent notamment les conditions commerciales et économiques générales, la capacité du Fonds d’exercer ses activités à des niveaux normaux de production, les exigences relatives aux dépenses d’investissement du Fonds et les autres risques et incertitudes généraux énoncés dans les documents d’information continue du Fonds déposés sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com .

L’information prospective figurant dans le présent communiqué de presse est fondée, entre autres, sur les estimations, les attentes, les hypothèses, les prévisions et les intentions de la direction qui sont, à son avis, raisonnables en date des présentes. Ces dernières sont toutefois assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes. À moins que la loi ne l’exige, le Fonds ne s’engage aucunement à mettre à jour, par écrit ou oralement, l’information prospective ou les énoncés prospectifs qui peuvent être communiqués à l’occasion par le Fonds ou en son nom.

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole « NIF.UN ». Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l’affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l’« affinerie ») situés à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. L’affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l’est de l’Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L’affinerie produit du zinc affiné et divers sous-produits à partir du concentré provenant de sources externes. L’affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation.

