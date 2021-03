Groupe Vision New Look Inc. annonce des résultats significatifs pour le quatrième trimestre de 2020

English French

Le chiffre d’affaires augmente de 25,0 % sur 12 mois pour s’établir à 92,4 millions $



Les ventes des magasins comparables progressent de 12,0 % sur 12 mois

Le BAIIA ajusté attribué aux actionnaires bondit de 100,4 % et, sur une base diluée, de 101,1 % sur 12 mois

MONTRÉAL, 25 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Vision New Look Inc. (« Vision New Look » ou la « société ») (TSX: BCI), un chef de file dans la vente au détail dans l’industrie de l’optique au Canada avec ses magasins au Canada et en Floride, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour les périodes de 13 et de 52 semaines terminées le 26 décembre 2020 (quatrième trimestre de 2020) et a fait le point sur les mesures qu’elle a prises en réaction à la COVID-19, les réouvertures de magasins, la consolidation de l’expérience omnicanal et des installations. Ce communiqué doit être lu à la lumière du rapport de gestion et des états financiers consolidés pour le quatrième trimestre de 2020, qui sont disponibles sur le site de la société à l’adresse www.newlookvision.ca/Investisseurs et également sous le profil de la Société sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

La Société a adopté IFRS 16 Contrats de location à compter du premier trimestre de 2020 et l’a appliquée selon la méthode rétrospective modifiée; les résultats d’exploitation des exercices précédents n’ont pas été retraités. Les frais d'occupation précédemment comptabilisés à titre de charges d'exploitation sont dorénavant comptabilisés par le biais de l'amortissement d’actifs au titre de droits d'utilisation et de charges d'intérêts sur des obligations locatives.

Les faits saillants du quatrième trimestre de 2020, compte non tenu de l’incidence d’IFRS 16, sont les suivants :

Le chiffre d’affaires a augmenté de 25,0 % par rapport à l’an passé pour s’établir à 92,4 millions $, ce qui s’explique par la croissance des ventes des magasins comparables et les ventres des magasins récemment acquis.

Les ventes des magasins comparables se sont accrues de 12,0 %, en raison de l’amélioration des procédures d’exploitation et d’un changement des habitudes de consommation.

Le BAIIA ajusté attribué aux actionnaires s’est établi à 22,8 millions $, soit une hausse de 59,8 % par rapport au quatrième trimestre de l’an dernier.

Le bénéfice net attribué aux actionnaires s’est établi à 10,6 millions $, soit une hausse de 110,5 % (112,5 % par action sur une base diluée) comparativement au quatrième trimestre de l’exercice précédent.

Le bénéfice net ajusté attribué aux actionnaires s’est établi à 13,3 millions $, soit une hausse de 69,3 % (70,0 % par action sur une base diluée) comparativement au quatrième trimestre de l’exercice précédent.

Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation se sont élevés à 16,6 millions $, soit une hausse de 126,2 % (125,5 % par action sur une base diluée) par rapport au quatrième trimestre de l’an dernier.

À la clôture du trimestre, la situation de trésorerie était solide, se chiffrant à 59,2 millions $, et le montant disponible sur les lignes de crédit s’établissait à 49,1 millions $.

La société a poursuivi activement ses démarches liées à son important portefeuille de possibilités d’acquisition au Canada et aux États-Unis et a réalisé l’acquisition de 15 magasins au cours du trimestre.

Les faits saillants de l’exercice complet 2020, compte non tenu de l’incidence d’IFRS 16, sont les suivants :

Comme prévu, les revenus annuels ont diminué en raison de la fermeture du réseau de magasins imposée par le gouvernement et des vents contraires connexes, le tout compensé par les magasins nouvellement acquis.

Le bénéfice net attribué aux actionnaires s’est établi à 13,8 millions $, soit une baisse de 26,3 % (26,7 % par action sur une base diluée) comparativement à l’exercice précédent.

Le BAIIA ajusté attribué aux actionnaires s’est établi à 56,9 millions $, soit une hausse de 1,9 % par rapport à l’an dernier avec une hausse correspondant de 1,7 % ou 3,63 $ par action sur une base diluée.

Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation se sont élevés à 58,0 millions $, soit une hausse de 14,4 millions ou 33,0 % et une augmentation de 32,6 % ou 3,70 $ par action sur une base diluée) par rapport à l’an dernier.

La dette nette s’est élevée à 167,9 millions $, en comparaison de 143,9 millions $.

La société a poursuivi activement ses démarches liées à son important portefeuille de possibilités d’acquisition au Canada et aux États-Unis et a réalisé l’acquisition de 36 magasins pour l’année.

Commentaires du président et chef de la direction

« Vision New Look a fait preuve d’une résilience remarquable au cours du dernier trimestre et de l’exercice afin de surmonter les défis sans précédent résultant de la pandémie de COVID-19 et des vents contraires du marché, a déclaré Antoine Amiel, président et chef de la direction de Vision New Look. Malgré les fermetures et les perturbations survenues au cours du premier semestre de 2020, Vision New Look a continué de mettre en œuvre sa stratégie et a généré des résultats record pour le quatrième trimestre de l’exercice 2020. Le chiffre d’affaires trimestriel et les ventes des magasins comparables se sont accrus de 25,0 % et de 12,0% d’un exercice à l’autre. Je suis reconnaissant de la force et du dévouement de nos équipes en vue de mettre en œuvre notre stratégie et continuer à répondre aux besoins de nos clients fidèles et nouveaux dans un environnement difficile.

COVID-19 et réouvertures des magasins

La réouverture progressive des magasins a débuté le 4 mai conformément à la réglementation locale et aux règlements de l’ordre professionnel. La totalité des magasins du réseau Vision New Look avaient rouvert leurs portes à la fin du deuxième trimestre. Avant la réouverture des magasins, la société avait émis des directives strictes en matière de santé et de sécurité, entrepris une formation complète sous la forme de simulations en magasin et fourni à chaque établissement l'équipement de protection individuelle prescrit.

La COVID-19 a considérablement modifié la façon dont les détaillants d’optique opèrent à la fois au niveau des magasins que du commerce électronique. Au moment où les achats en ligne gagnent en popularité, les investissements réalisés par Vision New Look dans l’expérience omnicanal et l’anticipation de l’évolution des habitudes des consommateurs complètent et augmentent la présence de ces derniers dans les magasins. Cette approche améliore l’accès à des soins de la vue différenciés, pointus et personnalisés tout en garantissant la sécurité des consommateurs partout au pays. Par ailleurs, notre unité centrale de traitement des verres a pris un virage vers la production de lunettes de protection destinées aux établissements de soins de santé.

Statut du dividende

Le conseil d’administration de la société a suspendu le dividende trimestriel régulier et le régime de réinvestissement des dividendes à compter du 25 mars 2020, et ce, jusqu’à nouvel ordre en raison de l'impact continu de la pandémie de COVID-19 sur les activités et les liquidités de la société.

La décision de déclarer un dividende est prise trimestriellement lorsque les états financiers d’un trimestre ou d’un exercice sont présentés au conseil d’administration. Bien qu’il n’y ait aucune garantie qu’un dividende sera déclaré à l’avenir, Vision New Look et son prédécesseur, Fonds de revenu Benvest New Look, ont versé régulièrement un dividende ou une distribution depuis 2005 jusqu’à 2019.

Au 27 février 2021, Vision New Look avait 15 660 199 actions ordinaires de catégorie A émises et en circulation.

Entente visant l’acquisition du Groupe Vision New Look inc.

Le 18 mars 2021, le Groupe Vision New Look inc. a annoncé avoir conclu une convention d’arrangement visant son acquisition par NL1 AcquireCo Inc., une entité créée par un groupe composé de fonds gérés par FFL Partners, LLC, la Caisse de dépôt et placement du Québec et la famille du Dr H. Doug Barnes. Une copie du communiqué de presse annonçant la transaction susmentionnée est disponible sur le site Web de la société et une copie de la convention a été déposée par la société sous son profil sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Annexes

Tableau A - Faits saillants

Tableau B - Incidence de la norme IFRS 16

Tableau C - États consolidés du bénéfice net

Tableau D - Rapprochement du bénéfice net, du BAIIA ajusté et du BAIIA ajusté attribué aux actionnaires

Tableau E - Rapprochement du bénéfice net attribué aux actionnaires et du bénéfice net ajusté attribué aux actionnaires

Tableau F - Rapprochement des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie ajustés liés aux activités d’exploitation

a) Le BAIIA, le BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté attribué aux actionnaires, le bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté attribué aux actionnaires, les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie ajustés liés aux activités d’exploitation ne sont pas des mesures normalisées selon les IFRS et peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires utilisées par d’autres entreprises.

À propos de Groupe Vision New Look inc. Vision New Look est un chef de file dans le secteur des soins visuels au Canada, exploitant un réseau de 407 magasins au 25 mars 2021 principalement sous les bannières Lunetterie New Look, Vogue Optical, Greiche & Scaff, Iris, Edward Beiner (aux États-Unis) et The Vision Clinic, ainsi que des laboratoires à la fine pointe de la technologie. Les renseignements fiscaux concernant les paiements aux actionnaires sont disponibles à l’adresse www.newlookvision.ca dans la section Investisseurs.

Tous les énoncés contenus dans le présent communiqué autres que ceux ayant trait à des faits historiques sont des énoncés prospectifs, y compris, sans limitation, les énoncés au sujet de la situation financière future, de la stratégie commerciale, des coûts projetés, ainsi que des plans et des objectifs futurs de Vision New Look ou touchant Vision New Look. Les lecteurs peuvent repérer un grand nombre de ces énoncés en prêtant attention aux termes comme « croit », « considère », « s’attend à », « prévoit », « a l’intention », « entend », « estime » et aux termes similaires, ainsi qu’à leur forme négative, et à l’emploi de verbes au futur ou au conditionnel. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Bien que la direction de Vision New Look considère que les plans, les intentions ou les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu’elles se révéleront justes. Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs et faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans les énoncés prospectifs figurant dans les présentes incluent les changements en instance ou proposés à la législation et à la réglementation, la concurrence de concurrents établis et de nouveaux venus, les progrès technologiques, les fluctuations des taux d’intérêt, la conjoncture économique en général, l’acceptation et la demande de nouveaux produits et services et les fluctuations des résultats opérationnels, de même que d’autres risques énoncés dans la notice annuelle courante de Vision New Look, que l’on peut consulter au www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont formulés en date des présentes, et Vision New Look ne s’engage nullement à les mettre à jour publiquement afin qu’ils tiennent compte, entre autres, de renseignements ou d’événements nouveaux, sauf si la loi l’y oblige.

Pour des renseignements additionnels, consultez le site de la société à l’adresse www.newlookvision.ca. Veuillez adresser vos demandes d’information à Mme Lise Melanson au (514) 877-4119.

TABLEAU A

GROUPE VISION NEW LOOK INC.

Faits saillants

des exercices terminés le 26 décembre 2020 et le 28 décembre 2019

En milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

13 semaines 52 semaines 26 déc. 2020 26 déc. 2020

(excl. IFRS 16) 28 déc. 2019 26 déc. 2020 26 déc. 2020

(excl. IFRS 16) 28 déc. 2019 29 déc. 2018 Chiffre d’affaires 92 396 $ 92 396 $ 73 929 $ 274 739 $ 274 739 $ 297 865 $ 291 032 $ Écart en % 25,0 % 25,0 % (7,8 %) (7,8 %) Écart des commandes de ventes des magasins comparables(a)(b) 12,0 % 12,0 % 3,6 % — — 2,3 % — BAIIA ajusté attribué aux actionnaires(b) 28 603 $ 22 808 $ 14 271 $ 79 929 $ 56 913 $ 55 851 $ 54 468 $ Écart en % 100,4 % 59,8 % 43,1 % 1,9 % 2,5 % % du chiffre d’affaires 31,0 % 24,7 % 19,3 % 29,1 % 20,7 % 18,8 % 18,7 % Par action (dilué) 1,83 $ 1,46 $ 0,91 $ 5,10 $ 3,63 $ 3,57 $ 3,49 $ Écart en % 101,1 % 60,4 % 42,9 % 1,7 % 2,3 % Bénéfice net attribué aux actionnaires 10 007 $ 10 607 $ 5 039 $ 11 616 $ 13 816 $ 18 754 $ 14 193 $ Écart en % 98,6 % 110,5 % (38,1 %) (26,3 %) 32,1 % % du chiffre d’affaires 10,8 % 11,5 % 6,8 % 4,2 % 5,0 % 6,3 % 4,9 % Bénéfice net par action Par action (dilué) 0,64 $ 0,68 $ 0,32 $ 0,74 $ 0,88 $ 1,20 $ 0,91 $ Écart en % 100,0 % 112,5 % (38,3 %) (26,7 %) 31,9 % Bénéfice net ajusté attribué aux actionnaires(b) 12 717 $ 13 317 $ 7 865 $ 20 620 $ 22 820 $ 26 080 $ 22 973 $ Écart en % 61,7 % 69,3 % (20,9 %) (12,5 %) 13,5 % % du chiffre d’affaires 13,8 % 14,4 % 10,6 % 7,5 % 8,3 % 8,8 % 7,9 % Par action (dilué) 0,81 $ 0,85 $ 0,50 $ 1,32 $ 1,46 $ 1,67 1,47 $ Écart en % 62,0 % 70,0 % (21,0 %) (12,6 %) 13,6 % Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 24 456 $ 16 613 $ 7 343 $ 77 940 $ 58 009 $ 43 607 $ 34 786 $ Écart en % 233,1 % 126,2 % 78,7 % 33,0 % 25,4 % Par action (dilué) 1,56 $ 1,06 $ 0,47 $ 4,98 $ 3,70 $ 2,79 $ 2,23 $ Écart en % 231,9 % 125,5 % 78,5 % 32,6 % 25,1 % Flux de trésorerie disponibles(b)(c) 20 007 $ 12 163 $ 3 829 $ 66 255 $ 46 324 $ 33 757 $ 25 992 $ Écart en % 422,5 % 217,7 % 96,3 % 37,2 % 29,9 % Par action (dilué) 1,28 $ 0,78 $ 0,24 $ 4,23 $ 2,96 $ 2,16 $ 1,66 $ Écart en % 433,3 % 225,0 % 95,8 % 37,0 % 30,1 % Total de la dette(d) 227 137 $ 227 137 $ 149 928 $ 158 575 $ Dette nette/BAIIA ajusté attribué aux actionnaires(b)(e) 2,10 2,51 2,58 2,72 Dividende par action en trésorerie(f) — — 0,15 $ — — 0,60 $ 0,60 $ Nombre de magasins(g) 402 402 378 373

a) Les magasins comparables sont ceux en exploitation depuis au moins 12 mois. En raison des circonstances exceptionnelles au cours de l’exercice qui ont provoqué la fermeture de la majorité des magasins de la société entre mars 2020 et juin 2020 du fait de la COVID-19, la direction juge que la période depuis le début de l’exercice est non comparable et ne présente donc pas le chiffre d’affaires des magasins comparables pour cette période. Les produits composant le chiffre d’affaires sont comptabilisés lorsque les biens sont livrés aux clients. Toutefois, la direction mesure la performance des magasins comparables sur la base des commandes, qu’elles soient livrées ou non. b) Le BAIIA ajusté attribué aux actionnaires, le bénéfice net ajusté attribué aux actionnaires, les flux de trésorerie disponibles et les commandes de ventes des magasins comparables ne sont pas des mesures normalisées selon les IFRS et peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires utilisées par d’autres entités. Se reporter aux tableaux D et E pour les définitions et le rapprochement de ces mesures au bénéfice net et au tableau F pour le rapprochement aux flux de trésorerie. c) Les flux de trésorerie disponibles sont définis comme étant les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, moins les acquisitions d’immobilisations corporelles. d) Le total de la dette est défini comme étant la dette à long terme et les versements échelonnés compte non tenu des obligations locatives aux termes d’IFRS 16. e) La dette nette est égale à la dette totale moins la trésorerie. Le BAIIA ajusté attribué aux actionnaires représente le montant des quatre derniers trimestres. f) Les montants de dividendes mentionnés dans le tableau ci-dessus se rapportent aux montants déclarés durant les périodes. g) L’augmentation du nombre de magasins au cours des douze derniers mois reflète l’acquisition de 36 magasins net d’une fusion planifiée, la fermeture planifiée de 10 magasins, de même que la vente d’une clinique.

TABLEAU B

GROUPE VISION NEW LOOK INC.

Incidence de la norme comptable IFRS 16

pour les exercices terminés le 26 décembre 2020 et le 28 décembre 2019

En milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

La société a adopté la norme comptable IFRS 16 Contrats de location à compter du premier trimestre de 2020. Cette norme remplace la norme IAS 17 Contrats de location. La société a appliqué une approche rétrospective modifiée; les résultats d'exploitation des exercices précédents n'ont pas été retraités. L’adoption de cette norme a eu une incidence sur les résultats financiers de la société au en 2020. Certains frais d’occupation précédemment comptabilisés au poste Autres frais d’exploitation sont désormais comptabilisés comme charges d’amortissement et frais d’intérêts.

Cette modification a entraîné une réduction des autres frais d'exploitation et une augmentation correspondante du BAIIA par rapport aux mêmes mesures établies aux termes d’IAS 17. Les charges d’amortissement et les frais financiers ont augmenté du fait de l'application de la norme.

L'incidence de la norme IFRS 16 sur les mesures clés pour le quatrième trimestre et l’exercice terminés le 26 décembre 2020 est résumée dans le tableau ci-dessous:

13 semaines 52 semaines 26 déc. 2020 Incidence

d’IFRS 16 26 déc.

2020 (excl.

IFRS 16) 28 déc. 2019 Variation

(excl. IFRS 16) 26 déc. 2020 Incidence

d’IFRS 16 26 déc.

2020 (excl.

IFRS 16) 28 déc. 2019 Variation

(excl. IFRS 16) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ BAIIA ajusté attribué aux actionnaires(a) 28 603 $ (5 795 $) 22 808 $ 14 271 $ 8 537 $ 79 929 $ (23 016 $) 56 913 $ 55 851 $ 1 062 $ % du chiffre d’affaires 31,0 % (6,3 %) 24,7 % 19,3 % 5,4 % 29,1 % (8,4 %) 20,7 % 18,8 % 1,9 % Par action (dilué) 1,83 $ (0,37 $) 1,46 $ 0,91 $ 0,55 $ 5,10 $ (1,47 $) 3,63 $ 3,57 $ 0,06 $ Bénéfice net attribué aux actionnaires 10 007 $ 600 $ 10 607 $ 5 039 $ 5 568 $ 11 616 $ 2 200 $ 13 816 $ 18 754 $ (4 938 ) $ % du chiffre d’affaires 10,8 % 0,6 % 11,5 % 6,8 % 4,7 % 4,2 % 0,8 % 5,0 % 6,3 % (1,3 %) Par action (dilué) 0,64 $ 0,04 $ 0,68 $ 0,32 $ 0,36 $ 0,74 $ 0,14 $ 0,88 $ 1,20 $ (0,32 $) Bénéfice net ajusté attribué aux actionnaires(a) 12 717 $ 600 $ 13 317 $ 7 865 $ 5 452 $ 20 620 $ 2 200 $ 22 820 $ 26 080 $ (3 260 $) % du chiffre d’affaires 13,8 % 0,6 % 14,4 % 10,6 % 3,8 % 7,5 % 0,8 % 8,3 % 8,8 % (0,5 %) Par action (dilué) 0,81 $ 0,04 $ 0,85 $ 0,50 $ 0,35 $ 1,32 $ 0,14 $ 1,46 $ 1,67 $ (0,21 $) Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 24 456 $ (7 843 $) 16 613 $ 7 343 $ 9 270 $ 77 940 $ (19 931 $) 58 009 $ 43 607 $ 14 402 $ Par action (dilué) 1,56 $ (0,50 $) 1,06 $ 0,47 $ 0,59 $ 4,98 $ (1,27 $) 3,70 $ 2,79 $ 0,91 $ Flux de trésorerie disponibles(a) 20 007 $ (7 843 $) 12 164 $ 3 829 $ 8 335 $ 66 255 $ (19 931 $) 46 324 $ 33 757 $ 12 567 $ Par action (dilué) 1,28 $ (0,50 $) 0,78 $ 0,24 $ 0,54 $ 4,23 $ (1,27 $) 2,96 $ 2,16 $ 0,80 $

a) Le BAIIA ajusté attribué aux actionnaires, le bénéfice net ajusté attribué aux actionnaires et les flux de trésorerie disponibles ne sont pas des mesures reconnues selon les IFRS et peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires utilisées par d'autres entités. Se reporter aux tableaux D et E pour les définitions et le rapprochement de ces mesures au bénéfice net et au tableau F pour le rapprochement aux flux de trésorerie.

TABLEAU C

GROUPE VISION NEW LOOK INC

États consolidés du bénéfice net

pour les exercices terminés le 26 décembre 2020 et le 28 décembre 2019

En milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

13 semaines 52 semaines 26 décembre 2020 28 décembre 2019 26 décembre 2020 28 décembre 2019 $ $ $ $ Chiffre d’affaires 92 396 73 929 274 739 297 865 Matériaux utilisés 19 676 15 598 63 365 65 264 Rémunération du personnel 30 178 25 836 83 122 101 529 Autres frais d’exploitation 16 089 20 805 54 708 80 589 Bénéfice avant amortissements, perte sur la cession d’immobilisations, frais financiers et quote-part du bénéfice net des coentreprises et entreprises associées 26 453 11 690 73 544 50 483 Amortissements et perte sur la cession d’immobilisations 10 257 4 657 39 600 17 999 Frais financiers, après revenus d’intérêts 4 044 1 434 20 661 8 719 Bénéfice avant la quote-part du bénéfice net des coentreprises et entreprises associées et les impôts 12 152 5 599 13 283 23 765 Quote-part du bénéfice net des coentreprises et entreprises associées 1 066 1 116 2 284 2 633 Bénéfice avant impôts 13 218 6 715 15 567 26 398 Impôts Exigibles 1 393 958 3 800 6 108 Différés 1 871 770 (64 ) 892 Total des impôts 3 264 1 728 3 736 7 000 Bénéfice net 9 954 4 987 11 831 19 398 Bénéfice net attribué aux : Participations ne donnant pas le contrôle (53 ) (52 ) 215 644 Actionnaires de Vision New Look 10 007 5 039 11 616 18 754 9 954 4 987 11 831 19 398 Bénéfice net par action De base 0,64 0,32 0,74 1,20 Dilué(e) 0,64 0,32 0,74 1,20

TABLEAU D

GROUPE VISION NEW LOOK INC.

Rapprochement du bénéfice net, du BAIIA ajusté et du BAIIA ajusté attribué aux actionnaires

pour les exercices terminés le 26 décembre 2020 et le 28 décembre 2019

En milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

13 semaines 52 semaines 26 déc. 2020 26 déc.

2020 (excl.

IFRS 16) 28 déc. 2019 26 déc. 2020 26 déc.

2020 (excl.

IFRS 16) 28 déc. 2019 $ $ $ $ $ $ Bénéfice net 9 953 10 567 4 987 11 831 14 084 19 398 Amortissements et perte sur la cession d’immobilisations 10 257 5 256 4 657 39 600 19 911 17 999 Frais financiers, après revenus d’intérêts 4 044 2 534 1 434 20 661 14 752 8 719 Impôts 3 264 3 448 1 728 3 736 4 533 7 000 BAIIA(a) 27 518 21 805 12 806 75 828 53 280 53 116 Rémunération à base d’actions(b) 956 956 122 1 356 1 356 731 Perte nette sur la variation de la valeur des contrats de change — — — — — (4 ) Frais liés aux acquisitions(c) 989 989 648 2 127 2 127 1 748 Autres éléments non comparables(d) (422 ) (422 ) 1 243 924 924 967 BAIIA ajusté(a) 29 041 23 328 14 819 80 235 57 687 56 558 Écart en $ 14 222 8 509 23 677 1 129 Écart en % 96,0 % 57,4 % 41,9 % 2,0 % % du chiffre d’affaires 31,4 % 25,2 % 20,0 % 29,2 % 21,0 % 19,0 % Par action (de base) 1,85 1,49 0,95 5,12 3,68 3,62 Par action (dilué) 1,85 1,49 0,95 5,12 3,68 3,61

Le tableau ci-dessous présente le BAIIA ajusté disponible aux actionnaires de Vision New Look lequel tient compte des participations dans des coentreprises et des entreprises associées.

13 semaines 52 semaines 26 déc. 2020 26 déc.

2020 (excl.

IFRS 16) 28 déc. 2019 26 déc. 2020 26 déc.

2020 (excl.

IFRS 16) 28 déc. 2019 $ $ $ $ $ $ BAIIA ajusté(a) 29 041 23 328 14 819 80 235 57 687 56 558 Quote-part du bénéfice net des coentreprises et entreprises associées (1 066 ) (1 100 ) (1 116 ) (2 284 ) (2 411 ) (2 633 ) BAIIA des coentreprises et entreprises associées 1 482 1 300 930 4 482 3 623 3 612 BAIIA attribué aux participations ne donnant pas le contrôle (854 ) (720 ) (362 ) (2 504 ) (1 986 ) (1 686 ) BAIIA ajusté attribué aux actionnaires(a) 28 603 22 808 14 271 79 929 56 913 55 851

a) Le BAIIA, le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté attribué aux actionnaires ne sont pas des mesures conformes IFRS et ne peuvent être comparés à des mesures similaires utilisées par d’autres entreprises. Vision New Look croit que le BAIIA, le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté attribué aux actionnaires sont des mesures financières utiles car elles aident à établir la capacité de l’entreprise à générer des fonds de son exploitation. Les investisseurs doivent être conscients que le BAIIA, le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté attribué aux actionnaires ne doivent pas être interprétés comme des alternatives au bénéfice net ou flux de trésorerie, lesquels sont déterminés selon les IFRS. b) La rémunération à base d’actions représente la juste valeur des options de Vision New Look dont les droits sont acquis au cours de cette période. c) Les frais connexes aux acquisitions d’entreprises comprennent principalement des honoraires juridiques et autres honoraires liés aux acquisitions d’entreprises, qu’elles soient réalisées ou en cours de réalisation. d) Les autres éléments non comparables comprennent des charges ponctuelles (revenus ponctuels) en lien avec la restructuration et à des éléments de transitions.

TABLEAU E

GROUPE VISION NEW LOOK INC.

Rapprochement du bénéfice net attribué aux actionnaires et du bénéfice net ajusté attribué aux actionnaires pour les exercices terminés le 26 décembre 2020 et le 28 décembre 2019

En milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

13 semaines 52 semaines 26 décembre 2020 26 déc.

2020 (excl.

IFRS 16) 28 décembre 2019 26 décembre 2020 26 déc.

2020 (excl.

IFRS 16) 28 décembre 2019 $ $ $ $ $ $ Bénéfice net attribué aux actionnaires 10 007 10 607 5 039 11 616 13 816 18 754 Amortissement des immobilisations incorporelles acquises 1 846 1 846 1 653 7 116 7 116 6 565 Frais liés aux acquisitions 989 989 648 2 127 2 127 1 748 Rémunération à base d’actions 956 956 122 1 356 1 356 731 Autres éléments non comparables (422 ) (422 ) 1 243 924 924 967 Impôts s’y rapportant (659 ) (659 ) (840 ) (2 519 ) (2 519 ) (2 685 ) Bénéfice net ajusté attribué aux actionnaires(a) 12 717 13 317 7 865 20 620 22 820 26 080 Écart en $ 4 852 5 452 (5 460 ) (3 260 ) Écart en % 61,7 % 69,3 % (20,9 %) (12,5 %) % du chiffre d’affaires 13,8 % 14,4 % 10,6 % 7,5 % 8,3 % 8,8 % Montant par action De base 0,81 0,85 0,50 1,32 1,46 1,67 Dilué 0,81 0,85 0,50 1,32 1,46 1,67

a) Le bénéfice net ajusté attribué aux actionnaires n’est pas une mesure conforme aux IFRS et peut ne pas être comparable à des mesures similaires utilisées par d’autres entreprises. Vision New Look croit que cette mesure fournit de l’information utile car elle permet la comparaison du résultat net avant l’amortissement des immobilisations incorporelles acquises, les frais liés aux acquisitions, la rémunération à base d’actions, les autres éléments non comparables et les impôts s’y rapportant, lesquels peuvent varier grandement d’un trimestre à l’autre. Les investisseurs doivent être conscients que le bénéfice net ajusté ne doit pas être interprété comme une alternative au bénéfice net déterminé conformément aux IFRS.

TABLEAU F

GROUPE VISION NEW LOOK INC.

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie ajustés liés aux activités d’exploitation pour les exercices terminés le 26 décembre 2020 et le 28 décembre 2019

En milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action

13 semaines 52 semaines 26 décembre 2020 26 déc.

2020 (excl.

IFRS 16) 28 décembre 2019 26 décembre 2020 26 déc.

2020 (excl.

IFRS 16) 28 décembre 2019 $ $ $ $ $ $ Bénéfice avant impôts 13 217 14 015 6 715 15 567 18 617 26 398 Ajustements : Amortissements et perte sur cession d’immobilisations 10 210 5 209 4 657 39 553 19 864 17 999 Rémunération à base d’actions 956 956 122 1 356 1 356 731 Frais financiers 4 215 2 705 1 577 21 240 15 331 9 154 Revenus d’intérêts (171 ) (171 ) (143 ) (579 ) (579 ) (435 ) Autres 538 538 74 (414 ) (414 ) (134 ) Quote-part du bénéfice net des coentreprises et entreprises associées (1 066 ) (1 100 ) (1 116 ) (2 284 ) (2 411 ) (2 633 ) Impôts payés (2 366 ) (2 366 ) (866 ) (3 826 ) (3 826 ) (4 714 ) Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, avant la variation des éléments du fonds de roulement 25 533 19 786 11 020 70 613 47 938 46 366 Variation des éléments du fonds de roulement (1 077 ) (3 173 ) (3 677 ) 7 327 10 071 (2 759 ) Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 24 456 16 613 7 343 77 940 58 009 43 607

Flux de trésorerie disponibles

13 semaines 52 semaines 26 décembre 2020 26 déc.

2020 (excl.

IFRS 16) 28 décembre 2019 26 décembre 2020 26 déc.

2020 (excl.

IFRS 16) 28 décembre 2019 $ $ $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 24 456 16 613 7 343 77 940 58 009 43 607 Acquisitions d’immobilisations corporelles (4 450 ) (4 450 ) (3 514 ) (11 685 ) (11 685 ) (9 850 ) Flux de trésorerie disponiblesa) 20 006 12 163 3 829 66 255 46 324 33 757

a) Les flux de trésorerie disponibles ne sont pas une mesure conforme aux IFRS et il est peu probable que l'on puisse les comparer à des mesures similaires utilisées par d'autres entreprises. Vision New Look croit que cette communication fournit de l’information utile sur les flux de trésorerie disponibles après considération des dépenses en immobilisations. Les investisseurs doivent être conscients que les flux de trésorerie disponibles ne doivent pas être interprétés comme une alternative aux flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation qui sont déterminés conformément aux IFRS.

Flux de trésorerie ajustés liés aux activités d’exploitation

13 semaines 52 semaines 26 décembre 2020 26 déc.

2020 (excl.

IFRS 16) 28 décembre 2019 26 décembre 2020 26 déc.

2020 (excl.

IFRS 16) 28 décembre 2019 $ $ $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 24 456 16 613 7 343 77 940 58 009 43 607 Impôts payés 2 366 2 366 866 3 826 3 826 4 714 Variations des éléments du fonds de roulement 1 077 3 173 3 677 (7 327 ) (10 071 ) 2 759 Frais liés aux acquisitions 989 989 648 2 127 2 127 1 748 Autres éléments non comparables (422 ) (422 ) 1 243 924 924 967 Flux de trésorerie ajustés liés aux activités d’exploitationa) 28 466 22 719 13 777 77 490 54 815 53 795