Communiqué de presse Capgemini// Capgemini finalise l'acquisition de RXP Services

Capgemini finalise l'acquisition de RXP Services

La combinaison unique d'expertises positionne Capgemini en leader du marché en Australie et en Nouvelle-Zélande dans les domaines du digital, des données et du cloud et vient renforcer l’ambition du Groupe de croître fortement dans la région Asie-Pacifique.

Paris, Sydney, le 26 mars 2021 - Capgemini annonce avoir finalisé l'acquisition de RXP Services (ASX : RXP). Les plus de 550 experts de RXP Services viennent renforcer les capacités de Capgemini en Australie. L'acquisition, réalisée par le biais d’une procédure spécifique de droit australien (Scheme of Arrangement)1, a reçu l’approbation à la majorité requise des actionnaires de RXP Services ainsi que celle de la Cour Fédérale Australienne.

Le siège de RXP Services est basé à Melbourne, avec des sites à Sydney, Canberra et Hobart. Les expertises combinées de Capgemini et de RXP Services en Australie renforcent la capacité de Capgemini dans toute la région pour la fourniture de solutions digitales de bout en bout et à grande échelle. Cette opération vient également consolider encore les partenariats stratégiques de Capgemini avec Microsoft, ServiceNow et Salesforce.

« RXP dispose d’une longue expérience dans la fourniture de solutions dans les domaines de la donnée et du cloud pour un large éventail d'entreprises, ce qui représente un atout pour la poursuite du développement des offres de Capgemini en Australie et en Nouvelle-Zélande. Leurs fortes expertise et connaissance du marché viennent renforcer encore nos relations avec les acteurs régionaux ainsi que notre capacité à répondre à la demande croissante en services numériques. Nous sommes ravis de les accueillir dans l'équipe de Capgemini, » déclare Olaf Pietschner, directeur exécutif de la Strategic Business Unit Asie-Pacifique et Moyen-Orient de Capgemini et membre du Comité exécutif du Groupe.

« Le rapprochement de nos deux organisations n'ouvre pas seulement un monde d'opportunités pour les collaborateurs de RXP, il accélère également l’ambition de croissance de Capgemini dans toute la région, » commente Ross Fielding, directeur général de RXP Services. « En tirant parti de la conjugaison de nos capacités, l’impact sera extrêmement positif pour nos collaborateurs, nos activités et nos clients. »

Par ailleurs, l'agence créative de RXP, ‘The Works’, en rejoignant Capgemini Invent, ouvrira un nouveau chapitre pour Capgemini en Australie pour permettre la conception et le déploiement de bout en bout d'expériences digitales créatives et différenciantes.

Ensemble, Capgemini et RXP emploieront plus de 2 000 personnes en Australie. Les équipes combinées concentreront leurs efforts sur l'accélération de la transformation digitale des entreprises de la région, tous secteurs d'activité confondus, en mettant à leur service leurs expertises en matière de stratégie et de transformation, d'applications et de technologie, ainsi que d'opérations et d'ingénierie.

1 Le « Scheme of Arrangement » est une procédure de droit australien permettant l’acquisition de l’intégralité des titres d’une société australienne sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale à une majorité qualifiée et d’une approbation de la Cour Fédérale Australienne.







