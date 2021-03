SpareBank 1 SMN: Vedtak i representantskapet

English Norwegian





Representantskapet har i sitt møte 25. mars 2021 fattet følgende vedtak:

Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2020 - herunder disponering av årsresultat

Vedtak:

Representantskapet godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2020 samt forslag til anvendelse av overskudd. Representantskapet beslutter utbetaling av utbytte på 1,30 kroner per egenkapitalbevis til dem som er egenkapitalbeviseiere per 25. mars 2021 med utbetaling 07. april 2021. Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 SMN noteres «ex-utbytte» 26. mars 2021.

Representantskapet godkjenner videre styrets forslag om avsetting av 321 mill. kroner til allmennyttige formål, hvorav 95 mill. kroner utbetales til gaver til allmennyttige formål. Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 230 mill. kroner og 130 mill. kroner. Styret gis fullmakt til disponering av det beløp som er avsatt til allmennyttige formål.

Representantskapet vedtar i samsvar med styrets anbefaling at SpareBank 1 SMN gir konsernbidrag med til sammen 21.748.478 kroner.

Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av hele eller deler av resterende utbytte og samfunnsutbytte slik det er presentert i neste sak.

Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte frem til neste ordinære møte i representantskapet

Vedtak:

Representantskapet gir styret med grunnlag i godkjent årsregnskap for 2020, fullmakt til å beslutte ytterligere utdeling av utbytte etter 30. september 2021.

Fullmakten er oppad begrenset til beslutning og utbetaling av utbytte på 3,10 kroner per egenkapitalbevis til den som eier egenkapitalbevis på det tidspunkt styret beslutter.

Fullmakten gjelder videre beslutning om utdeling til allmennyttige formål oppad begrenset til 105 millioner kroner og overføring oppad begrenset til 121 mill. kroner til Sparebankstiftelsen SMN. Styret gis fullmakt til disponering av det beløp som er avsatt til allmennyttige formål.

Fullmakten gjelder frem til ordinært representantskapsmøte våren 2022. Styret kan ikke gjøre bruk av fullmakten før den er registrert i Foretaksregisteret.

Retningslinjer om fastsettelse av lønn og andre godtgjørelser til ledende ansatte

Vedtak:

Representantskapet godkjenner styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og andre godtgjørelser til ledende ansatte.

Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SMN

Vedtak:

Representantskapet tok redegjørelsen for prinsipper og praksis for eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SMN til orientering.

Fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital og utstedelse av fondsobligasjon

Vedtak:

Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp ansvarlige lån, enten samlet eller hver for seg, samt i norske kroner eller tilsvarende i valuta, fordelt på henholdsvis:

Ansvarlige lån 1.000 mill. kroner

Fondsobligasjon 1.000 mill. kroner

Fullmakten er gyldig fram til endelig regnskap for 2021 er vedtatt.

Fullmakt til å erverve og etablere avtalepant i egne egenkapitalbevis

Vedtak:

Representantskapet meddeler styret fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende 200 mill. kroner innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift og under følgende forutsetninger:

Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 5 % av bankens eierandelskapital. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er 1,- krone og det høyeste beløp er 200,- kroner. Denne ramme gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensningene. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked eventuelt som et rettet salg mot ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder. Fullmakten gjelder i 18 måneder fra 26. mars 2021. Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt.

Valg av representantskapets nestleder

Vedtak:

Gjenvalg av Per Olav Tyldum som nestleder av representantskapet for to år.



Valg av medlemmer til styret

Vedtak:

Gjenvalg av Kjell Bjordal som styremedlem for to år.

Gjenvalg av Morten Loktu som styremedlem for to år.

Gjenvalg av Christian Stav som styremedlem for to år.

Valg av Freddy Aursø som nytt styremedlem for to år.

Representantskapet tok til orientering at Inge Lindseth og Christina Straub er ansattes faste styremedlemmer og at Karin Norli er ansattes varamedlem til styret for en periode av to år.

Valg av styrets leder

Vedtak:

Kjell Bjordal ble gjenvalgt som styreleder for to år

Valg av styrets nestleder

Vedtak:

Christian Stav velges som nestleder av styret gjennom suppleringsvalg for ett år

Valg til representantskapets valgkomité

Vedtak:

Som fast medlem:

Gjenvalg av Lars B. Tvete som representant for egenkapitalbeviseierne for to år.

Valg av Ingrid Finboe Svendsen som ny representant for egenkapitalbeviseierne for to år.

Som varamedlem:

Gjenvalg av Nils Martin Williksen som varamedlem og representant for egenkapitalbeviseierne for to år.

Valg av Berit Tiller som nytt varamedlem og representant for egenkapitalbeviseierne for to år.

Som leder av valgkomiteen gjenvelges Lars B. Tvete for to år.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12