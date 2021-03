SCANFIL OYJ:N VUOSIKERTOMUS JA PALKITSEMISRAPORTTI VUODELTA 2020 ON JULKAISTU

Finnish English

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.3.2021 KLO 09.00

Scanfil Oyj:n vuoden 2020 Vuosikertomus, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2020, sekä Palkitsemisraportti 2020 on julkaistu. Vuosikertomus ja Palkitsemisraportti ovat saatavilla suomeksi ja englanniksi.



Scanfil julkaisee tilinpäätöksensä ensimmäistä kertaa European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä, jotka KPMG on varmentanut.

Vuosikertomus ja Palkitsemisraportti ovat tämän tiedotteen liitteenä PDF-tiedostoina ja tilinpäätös XHTML-tiedostona. Dokumentit löytyvät myös yhtiön verkkosivuilta: www.scanfil.com





Lisätietoja:



Pasi Hiedanpää

Johtaja, sijoittajasuhteet ja ulkoinen viestintä

s-posti: pasi.hiedanpaa@scanfil.com

puh. 050 378 2228

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuspartneri ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat tuotantoyksiköt. Lue lisää: www.scanfil.com



